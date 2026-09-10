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الرياضة رياضة سعودية

دوري السيدات السعودي: مَن يكسر احتكار النصر؟

المنافسات تنطلق الخميس بمشاركة 8 فرق... والبطل ينطلق بنيوم

ثمانية فرق ستشارك في منافسات دوري السيدات السعودي هذا الموسم (إدارة الكرة النسائية)
ثمانية فرق ستشارك في منافسات دوري السيدات السعودي هذا الموسم (إدارة الكرة النسائية)
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دوري السيدات السعودي: مَن يكسر احتكار النصر؟

ثمانية فرق ستشارك في منافسات دوري السيدات السعودي هذا الموسم (إدارة الكرة النسائية)
ثمانية فرق ستشارك في منافسات دوري السيدات السعودي هذا الموسم (إدارة الكرة النسائية)

تنطلق، الخميس، منافسات النسخة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بمشاركة 8 أندية، وسط سيطرة نصراوية على اللقب منذ إطلاق المسابقة موسم 2022 - 2023.

وتشارك أندية النصر والأهلي والقادسية والهلال والاتحاد والعلا ونيوم والترجي، وتخوض 56 مباراة موزعة على 14 جولة بنظام الذهاب والإياب. ويفتتح «الأصفر» حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نيوم في الرياض، بينما يلتقي الترجي مع الأهلي، والهلال مع الاتحاد، والعلا مع القادسية.

ويلعب النصر أمام نيوم في الرياض، ويستضيف الترجي فريق الأهلي، بينما يلعب الهلال أمام الاتحاد في كلاسيكو الكبار، وتختتم الجولة الأولى يوم السبت بمواجهة بين العلا والقادسية.

وانطلقت النسخة الأولى من الدوري في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد انتقال عدد من الفرق النسائية إلى الأندية الرسمية، إذ استحوذ النصر على فريق المملكة، والهلال على فريق التحدي، والاتحاد على نسور جدة والأهلي على فريق مراس، والشباب على فريق العاصفة.

ودخل حامل اللقب البطولة وسط أوضاع مستقرة بقيادة المدرب السعودي عبد العزيز العلوني ليحصل على أفضلية مبكرة أمام فرق كانت تعيد تشكيل قوائمها بالتزامن مع انطلاق المسابقة.

وحقق «الأصفر» لقب الموسم الأول بعدما جمع 35 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال وفي الموسم الثاني حافظ على البطولة برصيد 37 نقطة قبل أن ينهي موسم 2024 - 2025 في الصدارة بـ51 نقطة من 17 انتصاراً وخسارة واحدة، مسجلاً 70 هدفاً مقابل 17 هدفاً استقبلتها شباكه.

وعندما عادت البطولة إلى نظام 8 أندية في الموسم الرابع، بقي اللقب في خزائن الفريق العاصمي بعدما تصدر الترتيب برصيد 39 نقطة من 13 انتصاراً وخسارة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي، وتميز البطل خلال المواسم الأربعة باستمرار مشروعه واستقرار عناصره، إلى جانب امتلاكه خيارات متعددة في الهجوم وتوازنه بين التسجيل وصلابة الدفاع.

وامتد حضور النصر إلى المنافسات الخارجية، إذ أصبح أول ممثل سعودي في دوري أبطال آسيا للسيدات قبل أن يتوج بلقب بطولة أندية غرب آسيا للسيدات في أغسطس (آب) الماضي، عقب فوزه على الهلال السوري بـ4 أهداف دون مقابل في المباراة النهائية.

وبالتزامن مع ثبات اسم نادي النصر شهدت قوائم الهدافات تراجعاً في ظهور اللاعبات السعوديات، ففي موسم 2022 - 2023 جاءت داليا أبو لبن، لاعبة الشباب حينها، في المركز الخامس برصيد 11 هدفاً، لتكون أكثر السعوديات تسجيلاً بينما حلّت صبا توفيق، لاعبة الاتحاد ثامنة بتسعة أهداف.

لكن قائمة المراكز العشرة الأولى خلت من السعوديات في المواسم الثاني والثالث والرابع ليبقى رصيد داليا أعلى حصيلة للاعبة سعودية خلال موسم واحد وظهر تفاوت الحضور أيضاً في كأس الاتحاد إذ حلت شيخة غالب سابعة في النسخة الأولى بأربعة أهداف والبندري مبارك ثامنة بثلاثة بينما جاءت لانا عبد الرزاق سابعة في النسخة الثانية بثلاثة أهداف، والبندري عاشرة بهدفين.

ويرتبط تراجع الحضور المحلي في سباق الهدافات بحداثة تجربة اللاعبات السعوديات مقارنة بالمحترفات اللاتي يتمتعن بخبرات سابقة من دوريات ومنتخبات خارجية، إلى جانب اعتماد الأندية على الأجنبيات في مركز المهاجمة الصريحة بينما تشارك السعوديات بصورة أكبر في مراكز الوسط والدفاع والأطراف، فقط لاعبة الهلال البندري مبارك هي من تملأ خانة المهاجمة في الفريق.

وفي جدة يدخل الأهلي الموسم بتغيير رئيسي على مستوى الجهاز الفني بعدما أنهى ارتباطه بالمدربة الأردنية منار فريج عقب أربعة أعوام وتعاقد مع الآيسلندي ثور أرناسون لمدة موسم واحد.

وسبق لأرناسون الفوز بالدوري الآيسلندي مرتين كما حصل على جائزة أفضل مدرب في آيسلندا عام 2025.

ودعم الأهلي جهازه الفني بالبرتغالي ميغيل باتراو مدرباً للقوة والإعداد البدني، مستفيداً من خبرته السابقة مع فريق سيدات بنفيكا وتخصصه في الوقاية من الإصابات وقياس الأحمال، وعلى مستوى اللاعبات، لم يعلن النادي عن صفقات جديدة خلال فترة التسجيل الصيفية، بينما غادرت قائمته المغربية ابتسام جرايدي والسعودية داليا أبو لبن.

ويراهن الفريق على استقرار مجموعته وخبرتها بعدما حل وصيفاً للدوري في المواسم الثلاثة الماضية إلى جانب تتويجه بأول نسختين من كأس الاتحاد السعودي للسيدات. وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، حققها من 8 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

من جانبه، يبحث الترجي بطل دوري الدرجة الأولى والصاعد حديثاً، عن ظهور مختلف، بعدما جدد عقد مدربه البحريني عيسى العيناوي، الذي نجح في قيادة الفريق إلى الممتاز مرتين؛ الأولى بعد حصوله على وصافة موسم 2023 - 2024 والثانية عقب تتويجه بطلاً للنسخة الماضية.

وعزز الترجي صفوفه بأروى عمر، ورند الراشد، والحارسة ماريا النجار من النهضة، ومشاعل الحربي من القادسية، وفجر سعد، ونادية محمد، وميار عمر من شعلة الشرقية. كما حافظ على مجموعة من أبرز لاعباته، في مقدمتهن الهدافة التونسية وفاء مسعود، ووفي الحربي وضحى محمد.

ويدخل حامل اللقب الموسم بخبرة 4 تتويجات متتالية، بينما تتطلع بقية الفرق، وفي مقدمتها الأهلي والترجي، إلى تغيير خريطة المنافسة. كما ستكون قائمة الهدافات محل متابعة لمعرفة ما إذا كانت النسخة الخامسة ستشهد عودة اسم سعودي إلى المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى منذ الموسم الافتتاحي.

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كرة القدم للسيدات الدوري السعودي نادي النصر رياضة نادي الهلال نادي الاتحاد النادي الأهلي السعودي السعودية

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30 سبتمبر… «الخالدية» تجمع نخبة الخيل العربية الأصيلة

30 سبتمبر تنطلق منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل (الشرق الأوسط)
30 سبتمبر تنطلق منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل (الشرق الأوسط)
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30 سبتمبر… «الخالدية» تجمع نخبة الخيل العربية الأصيلة

30 سبتمبر تنطلق منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل (الشرق الأوسط)
30 سبتمبر تنطلق منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل (الشرق الأوسط)

تنطلق في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026، التي تستضيفها مزرعة الخالدية في تبراك، بمشاركة نخبة من المرابط والملاك والمربين، وبجوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال.

وتُقام البطولة بدعم من «المنظمة الأوروبية لعروض جمال الخيل (إيكاهو)»، وتحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وتستمر منافساتها حتى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حدث يهدف إلى إبراز مكانة الجواد العربي الأصيل بوصفه أحد أبرز رموز الأصالة والفروسية في المملكة.

وتشهد البطولة منافسات تستعرض جمال الخيل العربية الأصيلة، ومستويات التربية والعناية والانتخاب، التي تقف خلف تجهيز الجياد للمشارَكة في عروض الجمال، وسط تنافس بين المرابط والملاك على المراكز المتقدمة في مختلف الفئات.

ويمنح تنظيم البطولة في مزرعة الخالدية أهمية إضافية للحدث، في ظلِّ حضورها الممتد في استضافة مهرجانات وبطولات الخيل العربية، إذ تتحول خلال فترة المنافسات إلى ملتقى للمربين والملاك والمختصين والمهتمين بالخيل العربية الأصيلة.

وتتجاوز قيمة الجوائز المالية المخصصة للبطولة 700 ألف ريال، في خطوة تستهدف تعزيز مستوى المنافسة وتحفيز المشاركين، إلى جانب تكريم الجهود المبذولة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربية الأصيلة.

ويمتد نطاق الجوائز ليشمل أصحاب المراكز من الأول وحتى السابع، بما يوسع دائرة الفائزين ويمنح عدداً أكبر من المشاركين فرصة الحصول على الجوائز، في ظلِّ ما تتطلبه المشاركة من إعداد طويل للجياد، وعناية ببرامج التربية والتجهيز قبل دخول ساحة العرض.

وتُختَتم منافسات البطولة في 3 أكتوبر المقبل، وسط تطلعات بأن تقدم نسخة تعكس المكانة التي تحظى بها الخيل العربية الأصيلة في المملكة، وما تشهده مسابقات جمال الخيل من حضور متنامٍ للمرابط والملاك والمربين.

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رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر: من الفيصلي إلى الشمال… الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة

الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة (نادي الاتحاد)
الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة (نادي الاتحاد)
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مصادر: من الفيصلي إلى الشمال… الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة

الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة (نادي الاتحاد)
الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة (نادي الاتحاد)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الاتحاد قرر عدم العودة إلى جدة عقب مواجهة الفيصلي، والتوجه مباشرة من الرياض إلى الدوحة، في خطوة تهدف إلى تقليص إرهاق السفر والتعامل مع ضغط المباريات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة.

وتأتي الخطوة الاتحادية في ظل الجدول المزدحم الذي ينتظر الفريق، إذ يخوض الاتحاد مواجهة الفيصلي في المجمعة، الجمعة، قبل أن يواجه الشمال القطري، الاثنين المقبل، في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب المصادر، ستغادر بعثة الاتحاد جدة إلى الرياض، الخميس، قبل الانتقال بالحافلة إلى المجمعة لخوض مواجهة الفيصلي، على أن تعود البعثة إلى الرياض عقب المباراة، ومنها تتوجه مباشرة إلى الدوحة، دون المرور مجدداً بمدينة جدة. ويأتي القرار ضمن ترتيبات النادي لتقليل ساعات التنقل ومنح اللاعبين أكبر قدر ممكن من الراحة والاستعداد للمواجهة الآسيوية؛ خصوصاً أن الفريق سيقطع مسافة التنقل بين 3 مدن خلال فترة قصيرة، هي الرياض والمجمعة والدوحة.

ويأمل الاتحاد في الوصول إلى الدوحة في أفضل حالة بدنية ممكنة، قبل خوض مباراته الأولى في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الشمال القطري الاثنين.

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الرياضة رياضة سعودية

باتشيكو حارس الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»: سنبحث عن فوزنا الأول أمام الاتحاد

فيرناندو باتشيكو (الشرق الأوسط)
فيرناندو باتشيكو (الشرق الأوسط)
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باتشيكو حارس الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»: سنبحث عن فوزنا الأول أمام الاتحاد

فيرناندو باتشيكو (الشرق الأوسط)
فيرناندو باتشيكو (الشرق الأوسط)

أبدى فيرناندو باتشيكو، حارس فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، سعادته بحصوله على جائزة رجل المباراة للمرة الأولى، بعد تألقه في مواجهة الاتفاق الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، وأسهم خلالها في خروج فريقه بشباك نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم.

وقال باتشيكو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الجائزة التي حصلت عليها لم تكن لتتحقق من دون دعم زملائي اللاعبين والجهاز الفني ومدرب الحراس، وستمنحني دافعاً أكبر لمواصلة تقديم المستويات المميزة والعمل على حماية شباك الفريق».

وعن مواجهة الاتحاد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، أكد الحارس أن فريقه يدرك صعوبة المهمة، مضيفاً: «سنواجه فريقاً قوياً يواصل انتصاراته وتقدمه في سلم الترتيب، والاتحاد من الفرق التي تملك حضوراً كبيراً في الدوري السعودي، ولديه تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات».

وأوضح باتشيكو أن مستويات الفيصلي تشهد تطوراً تدريجياً منذ انطلاق الموسم، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى ترجمة ذلك داخل الملعب بتحقيق الانتصار الأول، وقال: «شخصية الفيصلي حضرت خلال الجولات الماضية، ومستوى الفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى، وهذا هو الأهم. ما ينقصنا الآن هو تحقيق الفوز الأول، وهو هدف نسعى إليه في كل مباراة. أمام الاتحاد نطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية تكون نقطة انطلاق لنا نحو حصد مزيد من النقاط».

وطالب حارس الفيصلي جماهير فريقه بالحضور ومساندة اللاعبين في المواجهة، مؤكداً أن دعم المدرجات سيكون عاملاً مهماً في سعي الفريق لتحقيق فوزه الأول، والخروج بنتيجة تمنحه دفعة معنوية قوية قبل الجولات المقبلة.

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