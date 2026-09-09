النصر يوافق على رحيل لوفانغا إلى الدوري الأميركي للسيدات

يستعد فريق نيوم لخوض أول تجربة خارجية في تاريخه، مع إزاحة الستار عن مواعيد مبارياته في دوري أبطال الخليج للموسم الرياضي 2026 - 2027، في مشاركة يسعى من خلالها لتأكيد حضوره على الساحة الخليجية، بالتوازي مع منافساته المحلية.

ويبدأ نيوم مشواره في البطولة يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، عندما يستضيف شعب حضرموت اليمني على ملعب النادي الوطني، في مواجهة تمثل ضربة البداية للفريق في المسابقة، ويأمل خلالها في تحقيق انطلاقة قوية تمنحه أفضلية مبكرة في مشوار المنافسة.

ويعود نيوم إلى أجواء المنافسات الخليجية بعد ذلك بأسبوعين تقريباً، عندما يحل ضيفاً على الشباب العُماني يوم 27 أكتوبر 2026، في اللقاء المقرر إقامته على مجمع الرستاق، ضمن الجولة الثانية.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في حسابات المجموعة، كونها أول اختبار خارجي لنيوم في البطولة، وسط تطلعات الجهاز الفني واللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق قبل المواجهات المقبلة.

وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يستضيف نيوم نظيره الدحيل القطري على ملعب النادي الوطني، في واحدة من أبرز مواجهات الفريق خلال دور المجموعات.

وتمثل مواجهة الدحيل اختباراً قوياً لنيوم، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الفريق القطري على المستويين الآسيوي، والخليجي، إلى جانب امتلاكه مجموعة من العناصر المميزة.

ولا تتوقف مواجهات نيوم مع الدحيل عند لقاء الذهاب، إذ يتجدد الموعد بين الفريقين في 24 نوفمبر 2026، عندما يحل ضيفاً على الفريق القطري في ملعب عبد الله بن خليفة، في مواجهة الإياب.

ويواصل نيوم مشواره في البطولة بمواجهة ثانية أمام شعب حضرموت اليمني، ولكن هذه المرة خارج أرضه، وذلك في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن يتم تحديد الملعب لاحقاً.

وستكون المواجهة فرصة لنيوم لتعزيز رصيده قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، خصوصاً أن نتائج المباريات السابقة ستكون ذات تأثير مباشر في تحديد حسابات التأهل.

ويختتم نيوم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الشباب العُماني يوم 16 فبراير (شباط) 2027، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب النادي الوطني.

ويأتي اللقاء بعد فترة زمنية طويلة نسبياً من آخر مباريات الفريق في المجموعة، ما يجعل الجولة الأخيرة مرشحة لأن تحمل أهمية كبيرة في تحديد المتأهلين، بحسب وضع المجموعة، والنتائج التي ستسبقها.

ويخوض نيوم البطولة بطموحات تتجاوز مجرد المشاركة، في ظل التطور الذي شهده الفريق خلال الفترة الماضية، والتعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة في أكثر من جبهة.

وتأتي المشاركة الخليجية في موسم مزدحم بالنسبة لنيوم، حيث ينافس أيضاً على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير يتعلق بإدارة المباريات، والجاهزية البدنية، وتوزيع دقائق اللعب على مدار الموسم.