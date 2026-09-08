كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي

أعلن نادي كومو؛ المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للسيدات، تجديد عقد المهاجمة روبرتا بيكي حتى نهاية موسم 2027 - 2028 بعد إصابتها بسرطان الثدي.
وستتلقى اللاعبة الإيطالية (34 عاماً) الدعم من الفريق الطبي للنادي، الذي سيعمل من كثب مع الاختصاصيين المشرفين على رعايتها. وقال النادي في بيان صدر يوم الاثنين: «جميع أفراد نادي (كومو 1907) يقفون إلى جانب روبرتا، وسيقدمون لها ولعائلتها كل الدعم الذي يحتاجونه خلال الأشهر المقبلة. في هذه المرحلة، نطلب احترام خصوصية روبرتا وهي تركز على علاجها وتعافيها».
وشكرت بيكي النادي في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «لا يمكن مطلقاً عدّ أي شيء أمراً مفروغاً منه، وأنا محظوظة. حان وقت خوض مباراتي، لكنني سأعود وأنا أشد عزماً».