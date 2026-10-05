«دورة الصين»: الأوكرانية سفيتولينا إلى ثمن النهائي

تأهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى دور الستة عشر من منافسات فردي السيدات ببطولة الصين المفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبها على اليونانية ماريا ساكاري.

ونجحت سفيتولينا في حجز مقعدها بالدور المقبل بعد أن تغلبت على ساكاري، المصنفة رقم 25، 6/4 و7/5 في مباراة دامت لساعة ونصف.

وتلتقي سفيتولينا، المصنفة السادسة عالمياً، مع الأميركية آن لي، المصنفة رقم 21، في الدور المقبل، وذلك بعد فوز لي على الروسية بيلندا بينشيتش في وقت سابق من الاثنين.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما، حيث سبق للاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 32 عاماً، الفوز على اللاعبة الأميركية البالغة من العمر 26 عاماً في مباراتهم الوحيدة في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021.

وفي حال فوزها على لي ستبلغ سفيتولينا دور الثمانية بالبطولة للمرة الرابعة في مسيرتها.

وفي مباريات أخرى، فازت الصينية تشين شينوين على التشيكية ماري بوزكوفا 7/6 و4/6 و7/5، فيما فازت الروسية ألينا شاريفا على البريطانية سوناي كرتال 6/4 و6/1، والبلجيكية إليس ميرتنز على اللاتفية يلينا أوستابينكو 6/2 و3/6 و6/3.