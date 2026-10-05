«الدوري الإنجليزي للسيدات»: مان سيتي يحافظ على الصدارة برباعية في آرسنال

سجلت لورين هيمب هدفين، لينجح مانشستر سيتي في تعويض تأخره مرتين ويهزم آرسنال 4 - 2، في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لكرة القدم، الأحد، ويحافظ البطل على صدارة الترتيب قبل فترة التوقف الدولية بعد تحقيقه فوزه الـ5 على التوالي في أول 5 مباريات.

تقدم آرسنال بهدف سجلته ليزا باوم في الدقيقة الـ43، لكن سيتي أدرك التعادل عندما سددت هيمب الكرة في المرمى من زاوية ضيقة خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وأعادت أليسيا روسو التقدم لآرسنال بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن مانشستر سيتي عاد مرة أخرى، حيث أدركت كيرستين كاسباريغ التعادل في الدقيقة الـ63، قبل أن تضع هيمب فريقها في المقدمة لأول مرة بعد 9 دقائق.

وحسمت المهاجمة الجامايكية خديجة شو النقاط الثلاث في الدقيقة الـ84 بهدفها الخامس هذا الموسم، لتحكم على آرسنال، الذي لم يحقق أي فوز منذ الجولة الافتتاحية للموسم، بالهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته 1 - 0 أمام تشيلسي خارج أرضه الأسبوع الماضي.

وبهذه الخسارة، يظل آرسنال في المركز الـ10 برصيد 5 نقاط من 5 مباريات بعد بداية سيئة للموسم.

«سيدات تشيلسي» تقدمن لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام (رويترز)

وفي وقت سابق من بعد الظهر، سحق فريق تشيلسي بقيادة المدربة سونيا بومباستور فريق وست هام يونايتد بنتيجة 3 - 0 ليحتل المركز الثاني، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وتقدم الفريق بفضل هدف سجلته ميلفين مالارد، ثم أضاف هدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق كيرا والش ومايكا هامانو.

وأثبت فريق لندن سيتي ليونيز أنه قوة لا يستهان بها في سباق اللقب، حيث سجلت أليكسيا بوتياس هدفين في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ساحق بنتيجة 6 - 1 على توتنهام هوتسبير، الذي أصيب بالصدمة جراء الضغط الذي مارسه الفريق الزائر.

ولم يستقبل توتنهام سوى هدفين في أول 4 مباريات، لكنه تلقى 6 أهداف، بينما حقق فريق لندن سيتي فوزه الثالث على التوالي بأداء مثير للإعجاب ليصعد إلى المركز الـ3 برصيد 12 نقطة.

أما تشارلتون أثليتيك، الذي لا يزال يبحث عن أول نقطة له منذ صعوده، فظل في قاع جدول الترتيب المكون من 14 فريقاً بعد هزيمته الساحقة 5 - 1 أمام برايتون آند هوف ألبيون؛ إذ سجلت كيكو سيكي هدفين لمصلحة برايتون.

واستمرت البداية القوية لإيفرتون هذا الموسم بفوزه 2 - 1 على برمنغهام سيتي؛ ما رفعه إلى المركز الـ5 في الترتيب برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على غريمه المحلي ليفربول، الذي خسر 1 - 0 أمام مانشستر يونايتد السبت.