أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة غياب مهاجمه هاري كين بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في التعادل 1-1 مع كولن في الدوري.

وخرج اللاعب الإنجليزي الدولي مصابا بعد 20 دقيقة من مواجهة كولن وقال النادي البافاري إنه خضع لفحوصات كشفت عن إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر.

وأضاف النادي في بيان "هذا يعني أن اللاعب البالغ عمره 33 عاما سيغيب عن الملاعب للأشهر القليلة المقبلة".

وخاض كين، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، 16 مباراة مع بايرن في كل المسابقات هذا الموسم وسجل فيها 10 أهداف ولعب 10 تمريرات حاسمة.

كما أعلن النادي البافاري عبر موقع الإلكتروني أن مايكل أوليسه أصيب "بكدمة" في القدم بعدما خرج هو الآخر في التعادل أمام كولن، مشيرا إلى أنه سيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون إضافة المزيد من التفاصيل.

ويحل بايرن ضيفا على ليل الفرنسي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.