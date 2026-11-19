أبدى البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، دعمه للاعب الوسط جمال موسيالا، رداً على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الفخري للنادي، أولي هونيس، وشكك خلالها في قدرة اللاعب على استعادة مستواه المعهود.

وقال كومباني، خلال مؤتمر صحافي، الخميس: «نأتي إلى الملاعب لمشاهدة لاعبين من طراز موسيالا. وعندما يمر لاعبون مثله بفترات صعبة، فإنهم قادرون على استمداد القوة منها، سواء على الصعيد الذهني أو البدني».

وأضاف: «عندما وصلت إلى هنا، كان يُنظر إليه باعتباره الطفل الذهبي، والطريقة التي يتعامل بها مع الوضع الراهن استثنائية. آمل أن يتغير المشهد تماماً في غضون ستة أشهر».

ويغيب موسيالا عن الملاعب منذ أسابيع بسبب تمزق في الألياف العضلية، كما غاب عن عدد من المباريات في وقت سابق من الموسم، بعدما تعرض لنوبات إغماء خلال مباراتين في فترة التحضير للموسم، قبل أن يكشف لاحقاً عن معاناته من حالة عصبية.

وكان هونيس أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة، التي أبدى خلالها شكوكه بشأن قدرة موسيالا على استعادة مستواه السابق، قائلاً: «نحن بالطبع أمام معضلة».

وأضاف: «إنه يعاني من حالة مرضية يصعب علاجها، وإن كان من الممكن السيطرة عليها إلى حد ما باستخدام الأدوية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتمكن يوماً من استعادة مستواه السابق؟».

وتطرق هونيس إلى عقد موسيالا الممتد حتى عام 2030، قائلاً: «لا يزال يتقاضى راتبه. تخيلوا لو قرر بايرن التشكيك في عقده، معتبراً أن ما يقدمه اللاعب حالياً لم يعد يتوافق مع بنود العقد».

من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية عن دعمه لموسيالا، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، مؤكداً في الوقت نفسه أن تصريحات هونيس تنطلق من حرصه على مصلحة النادي ورغبته الدائمة في بقائه على القمة.

وأضاف: «نرى في جمال شاباً يتمتع بمرونة وقدرة هائلة على الصمود، ونحن على يقين بأنه سيستمد القوة من هذه الظروف. ندعم جميع لاعبينا، فهم أبناؤنا، وجمال يحظى بهذا الدعم».