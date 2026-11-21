وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، مؤكداً أن أمام البلاد فرصة لإطلاق «نهضة جديدة» بقيادة عون، وحضّها على اغتنامها.
وقال ترمب، في البرقية التي وجّهها بالنيابة عن الشعب الأميركي، إن لبنان «يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه»، مشيداً بما وصفه بـ«القرارات الشجاعة» التي اتخذتها الحكومة اللبنانية. وأعرب عن تطلعه إلى استمرار الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة، بالتزامن مع العمل على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
وحملت الرسالة تأكيداً أميركياً على أهمية المرحلة التي يمر بها لبنان، إذ ربط ترمب فرص التقدم بالمسار الذي تسلكه البلاد وبالقرارات الحكومية المتخذة.