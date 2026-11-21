الشرطة العراقية تنتشر في جرف الصخر (أ.ف.ب)... وفي الإطار رئيس الوزراء علي الزيدي يخاطبها عبر اللاسلكي من بغداد (رويترز)

دخلت، قوات عراقية من الشرطة والحشد الشعبي، أمس، جرف الصخر، جنوب بغداد، للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وقال رئيس الحكومة علي الزيدي، الذي خاطب القوات بعد دخولها عبر اللاسلكي: «لا نخوض حرباً في الجرف لكنها بداية فرض سلطة الدولة في العراق».

وانتشرت القوات الأمنية في المنطقة تزامناً مع افتتاح المقر المسيطر الذي سيتولى إدارة العمليات الأمنية والعسكرية.

ووصف مسؤول أمني رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، ما جرى بأنه تحول في معادلة السيطرة على المنطقة.

في المقابل، أحاط غموض بمصير «كتائب حزب الله» التي كانت تسيطر على المنطقة منذ نحو 12 عاماً، إذ نفت مصادر مقربة من الفصيل انسحابه، بعدما أفاد مسؤولون بأن ألويته الثلاثة ستغادر الجرف «على مراحل».

وقال الفريق سعد معن، رئيس «الإعلام الأمني»، إن فوجاً من أحد تلك الألوية غادر، الجمعة، وسيغادر آخر اليوم السبت»، دون معرفة الجهة التي انسحب إليها.