قتل حراس مستوطنة إسرائيلية في وسط الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، فلسطينياً في الثانية والأربعين من العمر، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من الحادثة.

وأعلنت الوزارة أن «الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد حمزة مسعود سليم عبدو (42 عاماً) برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) قرب قرية دورا القرع في شمال رام الله واحتجاز جثمانه».

وقال متحدث باسم الهيئة، وهي الجهة المسؤولة عن التواصل بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «المعلومات المتوافرة تفيد بأن حراس مستوطنة بيت إيل أطلقوا النار على شابين كانا يوجدان قرب عين ماء في قرية دورا القرع، ما أدى إلى استشهاد أحدهما واعتقال الآخر»، مضيفاً أن الشابين من مدينة البيرة. من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من الحادثة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في ظل ازدياد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقُتل ما لا يقل عن 1119 فلسطينياً، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.