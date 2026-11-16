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شؤون إقليمية

نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

قائد لواء «الوسطى» بالجيش أكد زيادة فرقه إلى 27... وطلب من الوزراء عدم المساهمة في تفجير الوضع

ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز)
ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز)
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نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز)
ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز)

بعد شهر ونصف الشهر من الشلل، التأم الكابينت (المجلس الوزاري المصغّر في الحكومة للشؤون السياسية والأمنية) الإسرائيلي، وبعد إحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في مهاجمة إيران راح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد آخر بالضفة.

وركز الاجتماع، الذي عُقد مساء الأحد، على ما وصف بـ«التحديات الأمنية»؛ أي العملية الحربية التي يحتاج إليها نتنياهو لتخريب جهود رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة.

وقد حضر الاجتماع رئيس «الموساد» رومان غوفمان، قادماً من زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة. وبعد ثلاث ساعات من المداولات، لم يخرج بقرارات علنية، لكن تسريبات أشارت إلى أن الأميركيين لم يقتنعوا بتقارير غوفمان، التي تدفع إلى حرب على إيران في الوقت الحاضر.

وأفادت صحيفة «معاريف»، الاثنين، نقلاً عن مصادرها، بأن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، عاد لتكرار موقف مؤسسته بأن «طهران تقوم فعلاً بجهود كبيرة لزيادة ترسانتها الصاروخية ولتطوير أسلحتها وقدراتها الحربية، ولكنها لم تتخذ بعدُ إجراءات يمكن اعتبارها تجاوزاً للخطوط الحمر؛ لذا فهو لا يؤيد استعجال توجيه ضربة».

تصعيد حربي آخر

في مقابل الإحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في تأجيج الحرب على إيران، راح نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد حربي آخر يلجؤون اليه في جبهات أخرى. ووفق «معاريف»، فإن الموضوع الذي حصل على أكبر حيز من المناقشة هو «التحسب من تصعيد في الضفة الغربية».

كما تطرّق الاجتماع إلى مزاعم بشأن «مدى استعداد الجيش وبقية الأجهزة الأمنية لسيناريو تُقرر فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحويل بنادقها نحو قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات».

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعدّ خطة لمجابهة سيناريو كهذا، منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المجلس الوزاري الأمني لم يجد وقتاً للتباحث فيها، خصوصاً أن نتنياهو لم يبادر إلى عقد جلسة.

قوات إسرائيلية خلال توغل في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

وعرَض قائد لواء المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط، خطة أشار فيها إلى أن قواته أجرت تدريبات عملية على هذه الحرب، مشيراً إلى أنه وفق توجيهات من رئاسة أركان الجيش، فقد جرى رفد القوات الموجودة في الضفة بفرقة أخرى، ليصل عددها إلى 27 فرقة واتخذت إجراءات لوضع فرق أخرى للتدخل السريع في حال احتاج الجيش لذلك خلال عملياته.

وقد طلب بلوط من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية أن يمتنعوا عن الحديث عن هذه الخطط؛ لأن كثرة الحديث فيها يمكن أن يسهم في تفجير الوضع.

اللافت أن بلوط، الذي ينتمي إلى اليمين، وهو نفسه يسكن في مستوطنة «عالي» المُقامة على الأراضي المحتلة، عُدَّت ملاحظاته، خلال الاجتماع، بمثابة انتقاد لنتنياهو.

وكان نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، قد تطرّقا إلى تلك الخطط، في إطار الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وأكدا، بشكل منفصل، أن إسرائيل «ستعلن الحرب على السلطة الفلسطينية في حال تحويل البنادق نحو الجيش والمستوطنات»، وهدد بأنه «في حربٍ كهذه سيحصل للضفة الغربية ما حصل لغزة والجنوب اللبناني، من دمار وترحيل».

وقد حرص ممثلو الجيش في الاجتماع على تأكيد أنه لا توجد أي معلومات لدى الجيش والأجهزة الأمنية عن نية أجهزة الأمن الفلسطينية الإقدام على توجيه البنادق إلى أهداف إسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية نقلت عن «مصادر رفيعة قولها إن غوفمان نقل معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول نية ومخطط إيران اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين كبار في إدارته. ووفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن هذه التهديدات كانت من الأسباب المركزية في تحول موقف ترمب الأخير تجاه المحادثات مع إيران.

ووفق مصادر رفيعة تحدثت إلى موقع «يسرائيل هيوم»، فإن واشنطن، التي كانت على دراية بالتهديدات الإيرانية التي تستهدف حياة مسؤولين كبار في إدارة ترمب، ولا سيما بعد اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تلقت معلومات أولية من إسرائيل، فطلبت منها مزيداً من المعلومات الدقيقة، فحملها غوفمان إلى هناك. واستغلّ لقاءاته حتى يتحدث أيضاً عن قيام الإيرانيين بتعجيل وتيرة تطوير قدراتهم الحربية.

تأجيل إخلاء المستوطنين

في غضون ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي إبقاء المستوطنين، الذين احتلوا منازل في أريحا قرب المنطقة «أ»، التابعة للسلطة الفلسطينية وزعموا أنهم اشتروها من أصحابها، في خطوة أثارت جدلاً فلسطينياً وإسرائيلياً وأطلقت معه السلطة حملة تحقيقات واعتقالات.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الجيش قرر عدم إخلاء العائلات الـ13 التي دخلت المباني دون تصريح، في الوقت الراهن، وأرجأ حسم المسألة على خلفية الحساسية السياسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة.

ويعيش المستوطنون، اليوم، في 8 منازل بمنطقة الديوك التحتا، ضِمن المنطقة (ج)، على بُعد مسافة قليلة من مناطق (أ) الخاضعة للإدارة الفلسطينية. وهذا يجعل وجودهم هناك خطيراً وذا دلالة سياسية وجغرافية.

واقتحم المستوطنون المنطقة، في الرابع من هذا الشهر، دون تنسيق أو الحصول على موافقة من الجيش الإسرائيلي، وقالوا إنهم اشتروا المنازل من أصحابها.

وبينما فتحت السلطة الفلسطينية تحقيقاً موسعاً واعتقلت سماسرة أراض وتجاراً، قالت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش (المسؤولة عن مناطق الضفة) إنها تفحص قانونية عملية الشراء.

مستوطنون داخل أحد المنازل الثمانية التي قالوا إنهم اشتروها في أريحا هذا الشهر (د.ب.أ)

وأكد «واللا»، الاثنين، أن قيادة المنطقة الوسطى خلصت إلى أنه لا يوجد ما يستوجب الإخلاء الفوري. ومع ذلك، وضع قائد المنطقة الوسطى سياسة توفيقية تقضي بعدم إخلاء العائلات في هذه المرحلة، مع تجنب أي إجراء من شأنه إضفاء الشرعية على خطوة أحادية الجانب.

وبناءً عليه، أغلقت قوات الهندسة، التابعة للجيش الإسرائيلي، محور الوصول إلى المنطقة «أ»؛ لمنع العائلات من استخدام طرق محظورة تنطوي على مخاطر مرتفعة (وقوع هجمات)، ومنعتهم من السيطرة على منزلين بدويين قريبين فرّ منهما السكان بعد هجمات من المستوطنين هناك.

وفرض الجيش الإسرائيلي في المكان «تأميناً محدوداً» يشمل تعزيز موقع عسكري قريب، عبر رفع عدد القوات فيه من مجموعة صغيرة إلى فصيل، كما عززت الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة؛ تحسباً لتنفيذ هجمات.

وشدد مسؤول رسمي في قيادة المنطقة الوسطى على أنه يُحظر على العائلات دخول المنطقة «أ»، وقال: «لا يمكن الدخول والخروج إلا عبر المنطقة (ج)، عبر منطقة تدريب عسكرية».

ووفق موقع «واللا»، فإن اللواء بلوط في مأزق، فقد تجنّب إخلاء العائلات لأن ذلك قد يجر عليه انتقادات حادة من اليمين، في حين أن إبقاءها في المكان قد يشكل إقراراً بخطوة نُفذت من وراء ظهره ويشجع على خطوات مماثلة في الضفة الغربية، فضلاً عن إثارة ضغوط دولية. وفي هذه المرحلة، تقرر عدم حسم المسألة.

وواصل الجيش، الاثنين، شن حملات اعتقال واسعة تركزت في شمال الضفة وجنوبها. واعتقل الجيش فلسطينيين من سعير، قرب الخليل، بينهم الصحافي ياسر جرادات، بعد يوم واحد على اعتقال الصحافي محمد عتيق المتعون؛ مع «الوكالة الفرنسية»، من جنين شمال الضفة. وباعتقال جرادات يرتفع عدد الصحافيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 39.

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شؤون إقليمية

تركيا: الخلاف حول أسلحة «العمال الكردستاني» يعرقل السلام

يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)
يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)
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تركيا: الخلاف حول أسلحة «العمال الكردستاني» يعرقل السلام

يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)
يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)

بات الخلاف على مسألة نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» أكبر عقبة تواجه «عملية السلام» التي تطلق عليها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وتعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأتراك أن عملية نزع الأسلحة لا تزال جارية تحت أعين مؤسسات الدولة المعنية.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، إن «أولويتنا هي أن تُكمل (المنظمة) (حزب العمال الكردستاني) عملية حلّها بكامل عناصرها، وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية»، لافتاً إلى أن المؤسسات المعنية في الدولة والحكومة تُخلي الملاجئ التابعة للمنظمة وفقاً لخطة مُحدّدة، وأن الأمر سيستمر كما هو مخطط له تماماً.

ويتعين أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قراراً يحدد بوضوح انتهاء نزع الأسلحة تماماً حتى يتسنى البدء في تنفيذ «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، أو ما يعرف بـ«القانون الإطاري» لعملية السلام، الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي.

ويتضمن القانون، المؤلف من 12 مادة، بنوداً تسمح بعودة أعضاء «العمال الكردستاني»، دون قياداته، واندماجهم، بشكل مشروط، في المجتمع.

«الكردستاني» يحدد مطالبه

وفي المقابل، أكد حزب «العمال الكردستاني» أنه أوفى بجميع التزاماته، وأخلى الملاجئ القريبة من الحدود التركية، بحيث لم يعد هناك أي خطر على أمنها، منتقداً تقاعس الحكومة عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، أو تنفيذ أي خطوات قانونية، أو التحرك للسماح بعودة عناصره، واندماجهم في المجتمع.

أعلن حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر 2025 سحب جميع مسلحيه من تركيا (رويترز)

وأصدرت «قيادة الحركة»، وهو الاسم المستخدم للتعبير عن حزب «العمال الكردستاني» بعد قرار حل نفسه في 12 مايو (أيار) 2025 استجابة لنداء أوجلان، بياناً تناقلته وسائل إعلام تركية الاثنين، عبرت فيه عن استيائها من موقف أنقرة.

وجاء في البيان أنه تم سحب مسلحي الحزب بالكامل من تركيا، والمناطق القريبة من حدودها، وإخلاء أكثر من 10 كهوف وملاجئ في شمال العراق، الشهرين الماضيين، كانت تُستخدم كمواقع قتالية قرب الحدود التركية، مؤكداً: «لم يعد لدينا أي قوة قرب الحدود، أو في أي نقاط عسكرية يتمركز فيها الجيش التركي».

وأضاف البيان أن «الخلايا النائمة» في المناطق الحضرية الكبرى داخل تركيا انتقلت إلى ما يسميه الحزب بـ«مناطق الدفاع الإعلامي» في شمال العراق، وأن المواقع القريبة من الحدود التركية قد أُخليت.

وتابع البيان أن «وقف إطلاق النار» قرار اتخذه الحزب من جانب واحد في أول مارس (آذار) 2025 عقب «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أصدره أوجلان من محبسه في 27 فبراير (تشرين الثاني) من العام ذاته، داعياً الحزب إلى حل نفسه، وإلقاء أسلحته، والتوجه إلى العمل الديمقراطي في إطار قانوني، وكان ذلك قراراً مُحكماً جغرافياً، ولذلك لا يمكن للدولة والجيش التركيين الادعاء بمواجهة أي تهديد.

انتقادات للحكومة

وانتقد البيان الحكومة التركية لـ«عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة لتسريع عملية السلام»، مطالباً بتغيير ظروف أوجلان، والسماح له بممارسة دوره القيادي في إدارة عملية السلام، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تُسهّل عودة أعضاء الحزب إلى تركيا.

مراسم رمزية للتخلص من أسلحة «العمال الكردستاني» أقيمت في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وقال إن «تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة، رداً على الخطوات التي اتخذها حزب (العمال الكردستاني)، أثار الشكوك لدى الرأي العام»، عاداً أنه حتى في القضايا التي لا تتطلب تشريعاً لم تُتخذ أي خطوات نحو الديمقراطية، وأن هذا الوضع أثار نقاشات حول تعثر أو تجميد العملية.

واستنكر البيان تحميل قيادات «العمال الكردستاني» مسؤولية عدم إحراز تقدم في عملية السلام، قائلاً إن «الحزب غير قلق بشأن مستقبله، وإن هدفه الرئيس هو إرساء الديمقراطية في تركيا، وحل القضية الكردية من دون تأخير، التزامنا بالحل السياسي الديمقراطي ثابت لا يتزعزع، ونسعى بكل جدية إلى تحقيق السلام، وبناء مجتمع ديمقراطي، والخطوات التي اتخذناها خير دليل على ذلك».

إردوغان أكد استمرار «عملية تركيا خالية من الإرهاب» كما هو مخطط لها (الرئاسة التركية)

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» ستستمر كما هو مخطط لها، ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك.

تحرك من أوجلان

في السياق ذاته، ذكرت تقارير صحافية أنه على الرغم من التصريحات التي تفيد بأن «العمال الكردستاني» أخلى تماماً أكثر من 10 كهوف قرب الحدود التركية، فإن تركيا تولي أهمية لتطهير مستودعات الأسلحة الرئيسة الكبرى التي تقع في منطقتي كارا وهاكورك في شمال العراق، وتولي أهمية أكبر لاستسلام أعضاء الحزب في هذه المناطق، وأنه لا يمكن إصدار تقرير يُؤكد اكتمال نزع الأسلحة إلا بعد تطهيرها.

أوجلان وجّه نداء من محبسه في سجن إيمرالي في 27 فبراير 2025 لحل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (أ.ف.ب)

وقالت الكاتبة في صحيفة «نفس»، المستقلة، نواراي باباجان، نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن أوجلان عقد لقاء مع صحافيين وسياسيين وأكاديميين في مقر جديد، انتقل إليه كمسكن ومكتب في جزيرة إيمرالي التي يقع بها سجنه في غرب تركيا، في إطار نشاط «لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، وهي إحدى اللجان المعنية بتنفيذ القانون الإطاري، وإنه لم يتم إعلام الجمهور بهذا اللقاء.

وأضافت أن الدولة تقوم بقياس تأثير كل معلومة يتم تداولها وردود فعل الجمهور عليها، وتشير التحليلات إلى عدم وجود معارضة تُذكر حتى الآن للخطوات المتخذة في إطار العملية.

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شؤون إقليمية

نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز)
ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز)
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نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز)
ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز)

بعد شهر ونصف الشهر من الشلل، التأم الكابينت (المجلس الوزاري المصغّر في الحكومة للشؤون السياسية والأمنية) الإسرائيلي، وبعد إحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في مهاجمة إيران راح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد آخر بالضفة.

وركز الاجتماع، الذي عُقد مساء الأحد، على ما وصف بـ«التحديات الأمنية»؛ أي العملية الحربية التي يحتاج إليها نتنياهو لتخريب جهود رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة.

وقد حضر الاجتماع رئيس «الموساد» رومان غوفمان، قادماً من زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة. وبعد ثلاث ساعات من المداولات، لم يخرج بقرارات علنية، لكن تسريبات أشارت إلى أن الأميركيين لم يقتنعوا بتقارير غوفمان، التي تدفع إلى حرب على إيران في الوقت الحاضر.

وأفادت صحيفة «معاريف»، الاثنين، نقلاً عن مصادرها، بأن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، عاد لتكرار موقف مؤسسته بأن «طهران تقوم فعلاً بجهود كبيرة لزيادة ترسانتها الصاروخية ولتطوير أسلحتها وقدراتها الحربية، ولكنها لم تتخذ بعدُ إجراءات يمكن اعتبارها تجاوزاً للخطوط الحمر؛ لذا فهو لا يؤيد استعجال توجيه ضربة».

تصعيد حربي آخر

في مقابل الإحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في تأجيج الحرب على إيران، راح نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد حربي آخر يلجؤون اليه في جبهات أخرى. ووفق «معاريف»، فإن الموضوع الذي حصل على أكبر حيز من المناقشة هو «التحسب من تصعيد في الضفة الغربية».

كما تطرّق الاجتماع إلى مزاعم بشأن «مدى استعداد الجيش وبقية الأجهزة الأمنية لسيناريو تُقرر فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحويل بنادقها نحو قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات».

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعدّ خطة لمجابهة سيناريو كهذا، منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المجلس الوزاري الأمني لم يجد وقتاً للتباحث فيها، خصوصاً أن نتنياهو لم يبادر إلى عقد جلسة.

قوات إسرائيلية خلال توغل في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

وعرَض قائد لواء المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط، خطة أشار فيها إلى أن قواته أجرت تدريبات عملية على هذه الحرب، مشيراً إلى أنه وفق توجيهات من رئاسة أركان الجيش، فقد جرى رفد القوات الموجودة في الضفة بفرقة أخرى، ليصل عددها إلى 27 فرقة واتخذت إجراءات لوضع فرق أخرى للتدخل السريع في حال احتاج الجيش لذلك خلال عملياته.

وقد طلب بلوط من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية أن يمتنعوا عن الحديث عن هذه الخطط؛ لأن كثرة الحديث فيها يمكن أن يسهم في تفجير الوضع.

اللافت أن بلوط، الذي ينتمي إلى اليمين، وهو نفسه يسكن في مستوطنة «عالي» المُقامة على الأراضي المحتلة، عُدَّت ملاحظاته، خلال الاجتماع، بمثابة انتقاد لنتنياهو.

وكان نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، قد تطرّقا إلى تلك الخطط، في إطار الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وأكدا، بشكل منفصل، أن إسرائيل «ستعلن الحرب على السلطة الفلسطينية في حال تحويل البنادق نحو الجيش والمستوطنات»، وهدد بأنه «في حربٍ كهذه سيحصل للضفة الغربية ما حصل لغزة والجنوب اللبناني، من دمار وترحيل».

وقد حرص ممثلو الجيش في الاجتماع على تأكيد أنه لا توجد أي معلومات لدى الجيش والأجهزة الأمنية عن نية أجهزة الأمن الفلسطينية الإقدام على توجيه البنادق إلى أهداف إسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية نقلت عن «مصادر رفيعة قولها إن غوفمان نقل معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول نية ومخطط إيران اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين كبار في إدارته. ووفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن هذه التهديدات كانت من الأسباب المركزية في تحول موقف ترمب الأخير تجاه المحادثات مع إيران.

ووفق مصادر رفيعة تحدثت إلى موقع «يسرائيل هيوم»، فإن واشنطن، التي كانت على دراية بالتهديدات الإيرانية التي تستهدف حياة مسؤولين كبار في إدارة ترمب، ولا سيما بعد اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تلقت معلومات أولية من إسرائيل، فطلبت منها مزيداً من المعلومات الدقيقة، فحملها غوفمان إلى هناك. واستغلّ لقاءاته حتى يتحدث أيضاً عن قيام الإيرانيين بتعجيل وتيرة تطوير قدراتهم الحربية.

تأجيل إخلاء المستوطنين

في غضون ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي إبقاء المستوطنين، الذين احتلوا منازل في أريحا قرب المنطقة «أ»، التابعة للسلطة الفلسطينية وزعموا أنهم اشتروها من أصحابها، في خطوة أثارت جدلاً فلسطينياً وإسرائيلياً وأطلقت معه السلطة حملة تحقيقات واعتقالات.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الجيش قرر عدم إخلاء العائلات الـ13 التي دخلت المباني دون تصريح، في الوقت الراهن، وأرجأ حسم المسألة على خلفية الحساسية السياسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة.

ويعيش المستوطنون، اليوم، في 8 منازل بمنطقة الديوك التحتا، ضِمن المنطقة (ج)، على بُعد مسافة قليلة من مناطق (أ) الخاضعة للإدارة الفلسطينية. وهذا يجعل وجودهم هناك خطيراً وذا دلالة سياسية وجغرافية.

واقتحم المستوطنون المنطقة، في الرابع من هذا الشهر، دون تنسيق أو الحصول على موافقة من الجيش الإسرائيلي، وقالوا إنهم اشتروا المنازل من أصحابها.

وبينما فتحت السلطة الفلسطينية تحقيقاً موسعاً واعتقلت سماسرة أراض وتجاراً، قالت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش (المسؤولة عن مناطق الضفة) إنها تفحص قانونية عملية الشراء.

مستوطنون داخل أحد المنازل الثمانية التي قالوا إنهم اشتروها في أريحا هذا الشهر (د.ب.أ)

وأكد «واللا»، الاثنين، أن قيادة المنطقة الوسطى خلصت إلى أنه لا يوجد ما يستوجب الإخلاء الفوري. ومع ذلك، وضع قائد المنطقة الوسطى سياسة توفيقية تقضي بعدم إخلاء العائلات في هذه المرحلة، مع تجنب أي إجراء من شأنه إضفاء الشرعية على خطوة أحادية الجانب.

وبناءً عليه، أغلقت قوات الهندسة، التابعة للجيش الإسرائيلي، محور الوصول إلى المنطقة «أ»؛ لمنع العائلات من استخدام طرق محظورة تنطوي على مخاطر مرتفعة (وقوع هجمات)، ومنعتهم من السيطرة على منزلين بدويين قريبين فرّ منهما السكان بعد هجمات من المستوطنين هناك.

وفرض الجيش الإسرائيلي في المكان «تأميناً محدوداً» يشمل تعزيز موقع عسكري قريب، عبر رفع عدد القوات فيه من مجموعة صغيرة إلى فصيل، كما عززت الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة؛ تحسباً لتنفيذ هجمات.

وشدد مسؤول رسمي في قيادة المنطقة الوسطى على أنه يُحظر على العائلات دخول المنطقة «أ»، وقال: «لا يمكن الدخول والخروج إلا عبر المنطقة (ج)، عبر منطقة تدريب عسكرية».

ووفق موقع «واللا»، فإن اللواء بلوط في مأزق، فقد تجنّب إخلاء العائلات لأن ذلك قد يجر عليه انتقادات حادة من اليمين، في حين أن إبقاءها في المكان قد يشكل إقراراً بخطوة نُفذت من وراء ظهره ويشجع على خطوات مماثلة في الضفة الغربية، فضلاً عن إثارة ضغوط دولية. وفي هذه المرحلة، تقرر عدم حسم المسألة.

وواصل الجيش، الاثنين، شن حملات اعتقال واسعة تركزت في شمال الضفة وجنوبها. واعتقل الجيش فلسطينيين من سعير، قرب الخليل، بينهم الصحافي ياسر جرادات، بعد يوم واحد على اعتقال الصحافي محمد عتيق المتعون؛ مع «الوكالة الفرنسية»، من جنين شمال الضفة. وباعتقال جرادات يرتفع عدد الصحافيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 39.

مواضيع
الضفة الغربية بنيامين نتنياهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية فلسطين إسرائيل
شؤون إقليمية

«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
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«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)

أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران بهما في مضيق هرمز، عقب اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولة المرور عبر «مسار جنوبي غير مصرح به» و«تحت إشراف ضباط وبدعم مقاتلات عسكرية أميركية».
وأضاف البيان أن الناقلتين انفجرتا على بعد مسافة قصيرة من ناقلتين انفجرتا في وقت سابق. ووفقاً للقوات البحرية، فإن ست ناقلات اندلعت بها النيران وغرقت منذ أمس الأحد.

إلى ذلك، أفادت هيئتان بحريتان بريطانيتان بإصابة ناقلة نفط يوم الاثنين بـ«مقذوف غير محدد» خلال خروجها من مضيق هرمز؛ ما تسبب في نشوب حريق بغرفة المحركات من دون إصابات بشرية.

وقالت «هيئة عمليات التجارة البحرية (يو كاي إم تي او)» إن «مسؤول أمن إحدى ناقلات النفط أفاد بأن السفينة تعرضت لاستهداف بمقذوف غير محدد خلال إبحارها للخروج (من هرمز)؛ ما أدى إلى نشوب حريق في غرفة المحركات».

وأضافت: «لم يبلغ عن إصابات بشرية، وتأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهتها، قالت شركة «فانغارد» البريطانية للأمن البحري إن ناقلة النفط التي تحمل اسم «أون فينيكس (ON PHOENIX)» وترفع علم بنما استُهدفت على بعد نحو 3 أميال بحرية (نحو 5.6 كيلومتر) من سواحل سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن «المقذوف أصاب غرفة محركات السفينة؛ ما تسبب في اندلاع حريق على متنها»، مشيرة إلى سلامة الطاقم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط) 2026، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول عبوره من دون إذنها.

ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وساعدت ناقلات النفط على عبور المضيق الذي كان يمر عبره عادة قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي.

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