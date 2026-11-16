نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

بعد شهر ونصف الشهر من الشلل، التأم الكابينت (المجلس الوزاري المصغّر في الحكومة للشؤون السياسية والأمنية) الإسرائيلي، وبعد إحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في مهاجمة إيران راح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد آخر بالضفة.

وركز الاجتماع، الذي عُقد مساء الأحد، على ما وصف بـ«التحديات الأمنية»؛ أي العملية الحربية التي يحتاج إليها نتنياهو لتخريب جهود رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة.

وقد حضر الاجتماع رئيس «الموساد» رومان غوفمان، قادماً من زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة. وبعد ثلاث ساعات من المداولات، لم يخرج بقرارات علنية، لكن تسريبات أشارت إلى أن الأميركيين لم يقتنعوا بتقارير غوفمان، التي تدفع إلى حرب على إيران في الوقت الحاضر.

وأفادت صحيفة «معاريف»، الاثنين، نقلاً عن مصادرها، بأن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، عاد لتكرار موقف مؤسسته بأن «طهران تقوم فعلاً بجهود كبيرة لزيادة ترسانتها الصاروخية ولتطوير أسلحتها وقدراتها الحربية، ولكنها لم تتخذ بعدُ إجراءات يمكن اعتبارها تجاوزاً للخطوط الحمر؛ لذا فهو لا يؤيد استعجال توجيه ضربة».

تصعيد حربي آخر

في مقابل الإحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في تأجيج الحرب على إيران، راح نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد حربي آخر يلجؤون اليه في جبهات أخرى. ووفق «معاريف»، فإن الموضوع الذي حصل على أكبر حيز من المناقشة هو «التحسب من تصعيد في الضفة الغربية».

كما تطرّق الاجتماع إلى مزاعم بشأن «مدى استعداد الجيش وبقية الأجهزة الأمنية لسيناريو تُقرر فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحويل بنادقها نحو قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات».

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعدّ خطة لمجابهة سيناريو كهذا، منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المجلس الوزاري الأمني لم يجد وقتاً للتباحث فيها، خصوصاً أن نتنياهو لم يبادر إلى عقد جلسة.

قوات إسرائيلية خلال توغل في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

وعرَض قائد لواء المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط، خطة أشار فيها إلى أن قواته أجرت تدريبات عملية على هذه الحرب، مشيراً إلى أنه وفق توجيهات من رئاسة أركان الجيش، فقد جرى رفد القوات الموجودة في الضفة بفرقة أخرى، ليصل عددها إلى 27 فرقة واتخذت إجراءات لوضع فرق أخرى للتدخل السريع في حال احتاج الجيش لذلك خلال عملياته.

وقد طلب بلوط من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية أن يمتنعوا عن الحديث عن هذه الخطط؛ لأن كثرة الحديث فيها يمكن أن يسهم في تفجير الوضع.

اللافت أن بلوط، الذي ينتمي إلى اليمين، وهو نفسه يسكن في مستوطنة «عالي» المُقامة على الأراضي المحتلة، عُدَّت ملاحظاته، خلال الاجتماع، بمثابة انتقاد لنتنياهو.

وكان نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، قد تطرّقا إلى تلك الخطط، في إطار الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وأكدا، بشكل منفصل، أن إسرائيل «ستعلن الحرب على السلطة الفلسطينية في حال تحويل البنادق نحو الجيش والمستوطنات»، وهدد بأنه «في حربٍ كهذه سيحصل للضفة الغربية ما حصل لغزة والجنوب اللبناني، من دمار وترحيل».

وقد حرص ممثلو الجيش في الاجتماع على تأكيد أنه لا توجد أي معلومات لدى الجيش والأجهزة الأمنية عن نية أجهزة الأمن الفلسطينية الإقدام على توجيه البنادق إلى أهداف إسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية نقلت عن «مصادر رفيعة قولها إن غوفمان نقل معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول نية ومخطط إيران اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين كبار في إدارته. ووفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن هذه التهديدات كانت من الأسباب المركزية في تحول موقف ترمب الأخير تجاه المحادثات مع إيران.

ووفق مصادر رفيعة تحدثت إلى موقع «يسرائيل هيوم»، فإن واشنطن، التي كانت على دراية بالتهديدات الإيرانية التي تستهدف حياة مسؤولين كبار في إدارة ترمب، ولا سيما بعد اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تلقت معلومات أولية من إسرائيل، فطلبت منها مزيداً من المعلومات الدقيقة، فحملها غوفمان إلى هناك. واستغلّ لقاءاته حتى يتحدث أيضاً عن قيام الإيرانيين بتعجيل وتيرة تطوير قدراتهم الحربية.

تأجيل إخلاء المستوطنين

في غضون ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي إبقاء المستوطنين، الذين احتلوا منازل في أريحا قرب المنطقة «أ»، التابعة للسلطة الفلسطينية وزعموا أنهم اشتروها من أصحابها، في خطوة أثارت جدلاً فلسطينياً وإسرائيلياً وأطلقت معه السلطة حملة تحقيقات واعتقالات.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الجيش قرر عدم إخلاء العائلات الـ13 التي دخلت المباني دون تصريح، في الوقت الراهن، وأرجأ حسم المسألة على خلفية الحساسية السياسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة.

ويعيش المستوطنون، اليوم، في 8 منازل بمنطقة الديوك التحتا، ضِمن المنطقة (ج)، على بُعد مسافة قليلة من مناطق (أ) الخاضعة للإدارة الفلسطينية. وهذا يجعل وجودهم هناك خطيراً وذا دلالة سياسية وجغرافية.

واقتحم المستوطنون المنطقة، في الرابع من هذا الشهر، دون تنسيق أو الحصول على موافقة من الجيش الإسرائيلي، وقالوا إنهم اشتروا المنازل من أصحابها.

وبينما فتحت السلطة الفلسطينية تحقيقاً موسعاً واعتقلت سماسرة أراض وتجاراً، قالت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش (المسؤولة عن مناطق الضفة) إنها تفحص قانونية عملية الشراء.

مستوطنون داخل أحد المنازل الثمانية التي قالوا إنهم اشتروها في أريحا هذا الشهر (د.ب.أ)

وأكد «واللا»، الاثنين، أن قيادة المنطقة الوسطى خلصت إلى أنه لا يوجد ما يستوجب الإخلاء الفوري. ومع ذلك، وضع قائد المنطقة الوسطى سياسة توفيقية تقضي بعدم إخلاء العائلات في هذه المرحلة، مع تجنب أي إجراء من شأنه إضفاء الشرعية على خطوة أحادية الجانب.

وبناءً عليه، أغلقت قوات الهندسة، التابعة للجيش الإسرائيلي، محور الوصول إلى المنطقة «أ»؛ لمنع العائلات من استخدام طرق محظورة تنطوي على مخاطر مرتفعة (وقوع هجمات)، ومنعتهم من السيطرة على منزلين بدويين قريبين فرّ منهما السكان بعد هجمات من المستوطنين هناك.

وفرض الجيش الإسرائيلي في المكان «تأميناً محدوداً» يشمل تعزيز موقع عسكري قريب، عبر رفع عدد القوات فيه من مجموعة صغيرة إلى فصيل، كما عززت الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة؛ تحسباً لتنفيذ هجمات.

وشدد مسؤول رسمي في قيادة المنطقة الوسطى على أنه يُحظر على العائلات دخول المنطقة «أ»، وقال: «لا يمكن الدخول والخروج إلا عبر المنطقة (ج)، عبر منطقة تدريب عسكرية».

ووفق موقع «واللا»، فإن اللواء بلوط في مأزق، فقد تجنّب إخلاء العائلات لأن ذلك قد يجر عليه انتقادات حادة من اليمين، في حين أن إبقاءها في المكان قد يشكل إقراراً بخطوة نُفذت من وراء ظهره ويشجع على خطوات مماثلة في الضفة الغربية، فضلاً عن إثارة ضغوط دولية. وفي هذه المرحلة، تقرر عدم حسم المسألة.

وواصل الجيش، الاثنين، شن حملات اعتقال واسعة تركزت في شمال الضفة وجنوبها. واعتقل الجيش فلسطينيين من سعير، قرب الخليل، بينهم الصحافي ياسر جرادات، بعد يوم واحد على اعتقال الصحافي محمد عتيق المتعون؛ مع «الوكالة الفرنسية»، من جنين شمال الضفة. وباعتقال جرادات يرتفع عدد الصحافيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 39.