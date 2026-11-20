شهدت سباقات موسم الرياض للخيل، الجمعة، منافسات قوية في أشواط الحفل الـ31، وسط تألق لافت لجياد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، التي حققت 6 انتصارات، مِن بينها كأس وزارة العدل للفئة المحلية الثالثة.

وتُوج الجواد «أبا المعالي»، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بكأس وزارة العدل للفئة المحلية الثالثة، بقيادة الخيّال ريكاردو فيريرا، وإشراف المدرب عبد الله مشرف، بعدما قطع مسافة 1800 متر، بزمن بلغ دقيقة و57.15 ثانية. وينحدر الجواد السعودي من نسل «موتشو جوستو»، ومن إنتاج فيصل مشرف مطلق.

وفي الشوط العاشر، انتزع الجواد الفرنسي «إي إي لهب»، المملوك لنايل راشد سيف الشامسي، كأس رئيس دولة الإمارات للخيل العربية من الفئة الثالثة، بقيادة الخيّال محمد الدهام، وإشراف المدرب برجس الناصر، مسجلاً زمناً قدره دقيقتان و5.70 ثانية لمسافة 1800 متر. وينحدر الجواد من نسل «بيرننغ ساند».

كما حقق الجواد «لله دره»، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، كأس وزارة الداخلية.

وفي الشوط التاسع، ظفر الجواد «فاله زين»، المملوك للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بكأس أميركا اللاتينية، بقيادة محمد الدهام، وإشراف المدرب عبد الله السدراني، بعد منافسة امتدت لمسافة 1200 متر.

الأمير عبد الله بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز يتسلم كأس وزارة الداخلية من رائد الخراشي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق (الشرق الأوسط)

وفرضت جياد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز حضورها في بقية الأشواط، إذ فاز «كلنا الخفجي» بالشوط الثامن لمسافة 1600 متر، بإشراف سلمان العضياني، وقيادة ريكاردو فيريرا، في حين حسم «أولمبي» الشوط السابع للمسافة نفسها، بإشراف سامي الحرابي، وقيادة محمد الدهام.

وواصلت جياد الأمير فيصل تألقها بفوز «برنارد شاو» بالشوط السادس لمسافة 1600 متر، بقيادة أليكسس مورينو، وإشراف سامي الحرابي، بينما أحرز «المصيون» الشوط الرابع للمسافة نفسها، بقيادة ريكاردو فيريرا، وإشراف عبد الله مشرف. كما تُوج «سيف المغترة» بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بإشراف سامي الحرابي، وقيادة ريكاردو فيريرا.

وفي بقية النتائج، فازت الفرس «عينوية»، المملوكة لإسحاق جميل التركماني، بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر، بإشراف غيث الغيث، وقيادة زياد الجابري.

وحقق «أثير عذبة»، المملوك لزيد جندل الجندل، انتصار الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بإشراف صالح المدفع، وقيادة محمد الدهام.

وافتتح الجواد «باريوكا»، المملوك لثامر فيصل عويض الديحاني، منافسات الحفل بالفوز بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، بإشراف ثامر فيصل الديحاني، وقيادة محمد الحبيل.