وفاة فارسة أسترالية إثر سقوطها أثناء السباق

لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)

كشف لاعب وسط اسكوتلندا، سكوت ماكتوميناي، عن أنه خضع لصدمة كهربائية للقلب قبل يومين فقط من خوض منتخب بلاده مباراته الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام هايتي.

وكان قد أُعلن أن ماكتوميناي غاب عن التدريبات التي سبقت الفوز على هايتي 1 - 0 في ماساتشوستس؛ بسبب معاناته من مشكلة في المعدة.

لكن اللاعب، البالغ 29 عاماً، قال خلال مؤتمر صحافي في غلاسغو الثلاثاء: «اضطررت إلى الذهاب للخضوع لصدمة كهربائية لقلبي قبل يومين من مباراة هايتي».

وشارك ماكتوميناي في المباريات الثلاث لمنتخب اسكوتلندا في كأس العالم، لكنه لم يكن في أفضل مستوياته، إذ خرج الفريق من دور المجموعات بعد الخسارة أمام المغرب والبرازيل.

وأضاف: «كنت جاهزاً بنسبة 100 في المائة، لكن عندما تكون مستلقياً على سرير في المستشفى قبل يومين من المباراة الأولى في كأس العالم وعلى وشك أن تخضع للتخدير، فذلك ليس مثالياً، أليس كذلك؟».

وتابع: «كنت قد استعددت بشكل ممتاز، وكنت في حالة بدنية رائعة، ثم يحدث أمر كهذا فتسأل نفسك: كيف يمكن أن يحدث هذا لي؟».

وأردف لاعب نابولي الإيطالي: «هذا ليس عذراً على الإطلاق، لكنه أمر يجب أن تنظر إليه لاحقاً وتقول: حسناً، إنه جزء من المسيرة».

وعاد ماكتوميناي إلى الملاعب مع نابولي في بداية هذا الموسم، لكن بعد مشاركته في أول مباراتين للفريق في الدوري الإيطالي، غاب طوال سبتمبر (أيلول) بعدما خضع لعملية جراحية.

وخضع ماكتوميناي لعملية استئصال بالقسطرة القلبية في مانشستر لعلاج اضطراب طفيف وغير خطير في نظم القلب.

أدى ذلك إلى غياب ماكتوميناي عن أول 4 مباريات لمنتخب اسكوتلندا تحت قيادة المدرب الجديد، البلجيكي سيباستيان بوكونيولي.

لكنه عاد الآن إلى صفوف المنتخب الوطني استعداداً لمواجهتَي مقدونيا الشمالية وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية خلال الأسبوع المقبل.

قال: «أنا بخير. أشعر بتحسُّن كبير جداً مقارنة بما كنت عليه سابقاً. أعتقد أن هذا كان شيئاً لا بد من القيام به».

وأضاف: «من الواضح أن الأمر يبدو أخطر بكثير بالنسبة للناس في وسائل الإعلام وللعائلة والأصدقاء الذين تواصلوا معي بعد أن تابعوا أخباراً تتعلق بمشكلة في القلب، لكنه كان إجراء بسيطاً نسبياً، وسار بشكل ممتاز».