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الرياضة رياضة عالمية

وفاة فارسة أسترالية إثر سقوطها أثناء السباق

الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
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TT

وفاة فارسة أسترالية إثر سقوطها أثناء السباق

الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)

توفيت الفارسة الأسترالية المتدربة إيزي نيل عن عمر 22 عاماً إثر سقوطها أثناء سباق أقيم في ولاية نيو ساوث ويلز الأحد.

وسقطت نيل عن ظهر حصانها مارنو خلال سباق كأس وارن شاير، ونقلت جواً إلى مستشفى دوبو.

وقالت عائلتها واتحاد سباقات الخيل في نيو ساوث ويلز في بيان مشترك الثلاثاء: «ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة عزيزتنا إيزي، وهي محاطة بأقرب أفراد عائلتها وأصدقائها».

وأضاف البيان: «عبر التبرع بالأعضاء، ستمنح إيزي الآخرين فرصة للحياة، مما سيجلب بعض العزاء لعائلتنا وسط هذه الخسارة المدمرة».

حققت نيل 88 فوزاً خلال مسيرتها.

وأُلغي السباق الأخير ضمن برنامج السباقات في وارن.

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وفاة فارسة أسترالية إثر سقوطها أثناء السباق

الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
TT
TT

وفاة فارسة أسترالية إثر سقوطها أثناء السباق

الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)

توفيت الفارسة الأسترالية المتدربة إيزي نيل عن عمر 22 عاماً إثر سقوطها أثناء سباق أقيم في ولاية نيو ساوث ويلز الأحد.

وسقطت نيل عن ظهر حصانها مارنو خلال سباق كأس وارن شاير، ونقلت جواً إلى مستشفى دوبو.

وقالت عائلتها واتحاد سباقات الخيل في نيو ساوث ويلز في بيان مشترك الثلاثاء: «ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة عزيزتنا إيزي، وهي محاطة بأقرب أفراد عائلتها وأصدقائها».

وأضاف البيان: «عبر التبرع بالأعضاء، ستمنح إيزي الآخرين فرصة للحياة، مما سيجلب بعض العزاء لعائلتنا وسط هذه الخسارة المدمرة».

حققت نيل 88 فوزاً خلال مسيرتها.

وأُلغي السباق الأخير ضمن برنامج السباقات في وارن.

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الرياضة سباق الخيول أستراليا
الرياضة رياضة عالمية

ماكتوميناي يكشف خضوعه لصدمة كهربائية لقلبه قبل المونديال

لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)
لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)
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ماكتوميناي يكشف خضوعه لصدمة كهربائية لقلبه قبل المونديال

لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)
لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)

كشف لاعب وسط اسكوتلندا، سكوت ماكتوميناي، عن أنه خضع لصدمة كهربائية للقلب قبل يومين فقط من خوض منتخب بلاده مباراته الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام هايتي.

وكان قد أُعلن أن ماكتوميناي غاب عن التدريبات التي سبقت الفوز على هايتي 1 - 0 في ماساتشوستس؛ بسبب معاناته من مشكلة في المعدة.

لكن اللاعب، البالغ 29 عاماً، قال خلال مؤتمر صحافي في غلاسغو الثلاثاء: «اضطررت إلى الذهاب للخضوع لصدمة كهربائية لقلبي قبل يومين من مباراة هايتي».

وشارك ماكتوميناي في المباريات الثلاث لمنتخب اسكوتلندا في كأس العالم، لكنه لم يكن في أفضل مستوياته، إذ خرج الفريق من دور المجموعات بعد الخسارة أمام المغرب والبرازيل.

وأضاف: «كنت جاهزاً بنسبة 100 في المائة، لكن عندما تكون مستلقياً على سرير في المستشفى قبل يومين من المباراة الأولى في كأس العالم وعلى وشك أن تخضع للتخدير، فذلك ليس مثالياً، أليس كذلك؟».

وتابع: «كنت قد استعددت بشكل ممتاز، وكنت في حالة بدنية رائعة، ثم يحدث أمر كهذا فتسأل نفسك: كيف يمكن أن يحدث هذا لي؟».

وأردف لاعب نابولي الإيطالي: «هذا ليس عذراً على الإطلاق، لكنه أمر يجب أن تنظر إليه لاحقاً وتقول: حسناً، إنه جزء من المسيرة».

وعاد ماكتوميناي إلى الملاعب مع نابولي في بداية هذا الموسم، لكن بعد مشاركته في أول مباراتين للفريق في الدوري الإيطالي، غاب طوال سبتمبر (أيلول) بعدما خضع لعملية جراحية.

وخضع ماكتوميناي لعملية استئصال بالقسطرة القلبية في مانشستر لعلاج اضطراب طفيف وغير خطير في نظم القلب.

أدى ذلك إلى غياب ماكتوميناي عن أول 4 مباريات لمنتخب اسكوتلندا تحت قيادة المدرب الجديد، البلجيكي سيباستيان بوكونيولي.

لكنه عاد الآن إلى صفوف المنتخب الوطني استعداداً لمواجهتَي مقدونيا الشمالية وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية خلال الأسبوع المقبل.

قال: «أنا بخير. أشعر بتحسُّن كبير جداً مقارنة بما كنت عليه سابقاً. أعتقد أن هذا كان شيئاً لا بد من القيام به».

وأضاف: «من الواضح أن الأمر يبدو أخطر بكثير بالنسبة للناس في وسائل الإعلام وللعائلة والأصدقاء الذين تواصلوا معي بعد أن تابعوا أخباراً تتعلق بمشكلة في القلب، لكنه كان إجراء بسيطاً نسبياً، وسار بشكل ممتاز».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم الدوري الإيطالي اسكوتلندا
الرياضة رياضة عالمية

كوكوريا: مورينيو اقترح أن أضع وشماً لوجهه على جسدي!

مارك كوكوريا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا (رويترز)
مارك كوكوريا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا (رويترز)
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كوكوريا: مورينيو اقترح أن أضع وشماً لوجهه على جسدي!

مارك كوكوريا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا (رويترز)
مارك كوكوريا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا (رويترز)

يسعى جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إلى إقناع المدافع مارك كوكوريا بوضع وشم لوجهه على جسده على غرار الوشم الذي يحمله اللاعب لمدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

وكان كوكوريا قد وعد قبل البطولة بوشم صورة وجه دي لا فوينتي على جسده إذا توجت إسبانيا باللقب. وعاد إلى وطنه في يوليو (تموز) حاملاً ميدالية الفوز قبل أن يلتحق بمعسكر المنتخب الوطني التالي بعدما وضع الوشم الجديد.

وقال كوكوريا لمحطة «كادينا كوبي» الإذاعية الإسبانية عند سؤاله عن وشم دي لا فوينتي: «بصراحة، لا أندم على ذلك».

وأضاف: «كنت أعرف أنكم ستسألونني عن الأمر، حتى إن بعض الناس اقترحوا علي أن أضع وشماً لوجه مورينيو على جسدي».

وبعد انتقاله إلى ريال مدريد في يوليو (تموز)، أكد كوكوريا أن مدربه الجديد اقترح عليه خطوة مماثلة.

وقال: «أتذكر أن مورينيو أرسل إلي صورة لصدري وقد وُشمت عليه صورة وجهه».

كما أوفى كوكوريا بوعده بصبغ شعره باللون الأحمر بعد فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024.

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