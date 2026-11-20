رفض القائد النصراوي كريستيانو رونالدو مضاعفة تقدم فريقه أمام الأهلي، بعدما سدد ركلة جزائية في الشوط الأول برعونة، ليقلب المستضيف الطاولة على الضيوف بثلاثية نارية (3/1) في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأهدر النصراويون عدة فرص سانحة للتسجيل في الشوط الأول من المواجهة في مشهد قادهم في نهاية الأمر إلى حسرة ضحك على أنقاضها الأهلي العائد من الموت ومن الظروف المتقلبة، من الباب الكبير.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي النصر على رصيده 28 نقطة في الثالث.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثاني والذي يتفوق على النصر بفارق الأهداف.

رونالدو يتحسر بعد إهداره الجزائية (تصوير: عدنان مهدلي)

وتقدم النصر عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفه رقم 986 في مسيرته الكروية ككل والتاسع له في الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك في الدقيقة الـ14.

وأهدر رونالدو ضربة جزاء للنصر في الدقيقة الـ18، واستغل الأهلي الفرصة ليسجل هدف التعادل عن طريق جالينو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما ألغى الحكم هدفاً للأهلي بداعي التسلل في وقت سابق من الشوط.

بنر معبر رفعته جماهير الأهلي مع انطلاقة الكلاسيكو (تصوير: محمد المانع)

وفي الدقيقة الـ71، سجل إيفان توني الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء، وبعده بأربع دقائق سجل روجر إيبانيز الهدف الثالث.

وأهدر أنجيلنو، لاعب النصر، فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة، بعدما انفرد بمرمى إدوارد ميندي، حارس الأهلي، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وأسفرت سيطرة النصر في الشوط الأول عن تسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ14 عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تلقى تمريرة من سامو كوستا، ليسددها الأخير مباشرة في شباك ميندي مسجلاً الهدف الأول.

صراع هوائي على الكرة بين رونالدو وإيبانيز (تصوير: عدنان مهدلي)

ووصل رونالدو لهدفه رقم 986 في مسيرته والتاسع له هذا الموسم في الدوري السعودي، لكنه فشل في تسجيل الهدف الثاني بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء للنصر في الدقيقة الـ18، لكن النجم البرتغالي أهدرها بعدما سددها في القائم لتضيع عليه وعلى النصر فرصة تسجيل الهدف الثاني.

وسجل الأهلي هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة الـ34، حيث لجأ إلى تقنية الفيديو (فار) ليقرر بعد ذلك عدم احتساب هدف ميريح ديميرال.

لكن الأهلي تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق جالينو، الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك النصر.

إيبانيز في نقاش مع حكم المباراة الأرجنتيني فاكوندو تيلو (تصوير: محمد المانع)

وانتهى الشوط الأول على وقع نتيجة التعادل 1/1 بين الفريقين، حيث ارتفع نسق أداء الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم الأهلي بكل قوة محاولاً تسجيل هدف ثان في شباك النصر، الذي بادله هو الآخر الهجمات بحثاً عن استعادة التقدم.

وفي الدقيقة الـ69، احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد اللجوء لتقنية الفار، ليتبين من وجود لمسة يد على المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، لينفذها الإنجليزي إيفان توني بنجاح في شباك النصر مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة الـ71.

بينتو يبعد إحدى الكرات من أمام مرمى النصر (تصوير: محمد المانع)

وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني، ليسجل له المدافع روجر إيبانيز الهدف الثالث، حيث تابع ضربة ركنية من الجهة اليسرى، ليضع الكرة في شباك النصر في الدقيقة الـ75.

ونجح الأهلي في تسيير ما تبقى من دقائق في الشوط الثاني لصالحه، لينهي المباراة فائزاً على النصر بنتيجة 3/1 في القمة المؤجلة من الجولة التاسعة.