قالت مصادر مطلعة إن شركة منصة نشر الفيديوهات «يوتيوب» التابعة لشركة «غوغل» الأميركية وافقت على تسوية بمليارات الدولارات لصالح المناطق التعليمية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة التي اتهمت الشركة بتصميم المنصة بطريقة تسبب إدمان استخدامها، ما أدى إلى الإضرار بالصحة العقلية للتلاميذ.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة، عن المصادر التي طلبت عدم كشف أسمائها، القول إن الشركة وافقت من حيث المبدأ على دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار لآلاف المناطق التعليمية، وهو ما يمكن أن يجعلها أكبر تسوية لشركة مع المناطق التعليمية في الولايات المتحدة.

وتتضمن التسوية إضافة المنصة للمزيد من إجراءات الحماية للمستخدمين الصغار، ورفض خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم «غوغل» التعليق على التسوية، كما رفض محامو الادعاء الذين يقودون الدعوى المشتركة للمناطق التعليمية أمام المحكمة الاتحادية التعليق.

وفي حال إتمام التسوية، ستواجه «يوتيوب» موجة كبيرة من الدعاوى مع المدارس، التي تعد ساحة حيوية لنموذج أعمالها، لأنها جزء أساسي من حياة الطلاب سواء داخل المدارس أو خارجها في الولايات المتحدة.

ويقول العديد من المعلمين إنهم يستخدمون المنصة لأغراض تعليمية، ما يجعل المدارس ساحةً قانونيةً بالغة الأهمية للشركة.

وبينما تقترب التسوية بشأن اتهامات التسبب في إدمان استخدام «يوتيوب» من الانتهاء، واجهت «غوغل» ردود فعل غاضبة من المدارس لرفضها حظر وظائف تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي في أدوات البحث التي يستخدمها الطلاب، وفق وكالة «أسوشييتد برس».