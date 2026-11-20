قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن علاقاته الشخصية «الرائعة» مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين تسهم في حفظ أمن الولايات المتحدة، وذلك غداة قمة جمعت القادة الثلاثة في الصين.

وصرح ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «تربطني علاقات رائعة مع بوتين، وهذا أمر جيد جداً. كما تربطني علاقات رائعة بشي، وهذا أمر جيد، وبلادنا أكثر أمناً بفضل ذلك»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ترمب إن اجتماعه مع شي وبوتين كان «مفعماً بالحيوية»، وإن القادة الثلاثة ناقشوا الحد من انتشار الأسلحة النووية.

حربا إيران وأوكرانيا

وأضاف: «تحدثنا عن ضرورة التعاون لوقف انتشار هذا التهديد النووي في جميع أنحاء العالم. وعلى وجه الخصوص، ناقشنا بإسهاب ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. إنهم مجانين. لن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي».

وقال إن هناك «شائعة» تفيد بأن إيران تعمل على صنع «قنبلة قذرة»، مؤكداً أنه إذا كانت تقوم بذلك بالفعل، فإن الولايات المتحدة ستكتشف الأمر وستعمل على منعه.

وأكد الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي أبلغه «بوضوح» خلال لقائهما في الصين أنه يريد التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا.

وقال ترمب إن بوتين «أعرب بوضوح عن رغبته في أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بوسائل دبلوماسية». وأضاف: «لا أريد الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا لأننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد».

وأضاف: «المشكلة تكمن ‌في الكراهية الشديدة بين الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي والرئيس بوتين، وهذا ليس ⁠بالأمر ⁠الهين أبداً».

الصين تأخد الرقائق القديمة

وقال الرئيس الأميركي إن واشنطن تريد بيع الرقائق القديمة فقط إلى الصين، مضيفاً أن إدارته تجري مناقشات حول اتفاق مع الصين، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال: «نريد فقط رقائق إلكترونية قديمة، ولا مانع لدينا من عدم بيع أي منها. لكن نريد فقط الرقائق القديمة. يجب أن تفهموا أن الصين تصنع الرقائق أيضاً، وإن لم نبع لها، فسوف تصنعها بنفسها».

وجاءت هذه التصريحات بعد ردّه على سؤال حول ما إذا كان يدرس تخفيف حظر تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين بعد لقائه بالرئيس الصيني، حيث أجاب قائلاً: «نتحدث عن اتفاق شامل للغاية مع الصين».

اتفاقيات تجارية إضافية

وقال ترمب إنه يتوقع أن تبرم الولايات المتحدة 10 اتفاقيات تجارية إضافية عقب رحلته إلى آسيا للقاء قادة المنطقة ورئيسي الصين وروسيا.

وأضاف: «التقيت خلال أربعة أيام بأكثر من 20 من قادة العالم، وأبرمت اتفاقيتين تجاريتين جديدتين، وهناك نحو 10 اتفاقيات أخرى ستبرم قريباً جداً».

وأشار إلى أنه يعمل على إبرام اتفاق تجاري «عادل» مع كندا، وأنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به قبل التوصل إلى هذا الاتفاق. وقال إنه يقترب من إبرام اتفاق تجاري مع المكسيك، لكنه أشار إلى استمرار وجود مخاوف بشأن أنشطة عصابات المخدرات في البلد المجاور للولايات المتحدة.

المحكمة الجنائية الدولية

واعتبر ترمب أن المحكمة الجنائية الدولية «خرجت عن السيطرة»، فيما تواجه انتقادات متزايدة من واشنطن وموسكو وبكين.

وقال ترمب إن الصين «وافقت لأول مرة على إدانة التجاوزات وتخطي الصلاحيات التي تمارسها المحكمة الجنائية الدولية»، منتقداً اعتقاد المحكمة بأنها «تستطيع التدخل واعتقال رؤساء دول»، ومؤكداً أن «هذا أمر لا يمكنهم القيام به (...) ولذا نددنا بذلك في شكل جماعي».