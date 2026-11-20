أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، الجمعة، تعرضه لتمزق في وتر العرقوب خلال مباراة كرة قدم ودية مع صحافيي مبنى البلدية، وسيتعين عليه الاستعانة بحذاء طبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ودخل ممداني إلى مؤتمر صحافي مستعيناً بعكازين، وعندما سأله أحد المراسلين عن إصابته، أوضح أنه تعرض لها خلال مباراة ليلة الخميس.

أما عن سبب حدوث الإصابة، فقد أشار ممداني إلى سبب محتمل يتمثل في إهماله للإحماء قبل المباراة، قائلاً: «لم أقم بتمارين الإطالة بشكل جيد».

ورغم تعرضه للإصابة بدا ممداني، المعروف بحبه لكرة القدم، سعيداً بتسجيل هدف بعد وقت قصير من نزوله أرض الملعب، كما قال إنه نسي أنه يبلغ من العمر 35 عاماً.

كما لم ينسَ ممداني الإشارة إلى تمكن فريقه في النهاية من الفوز على فريق الصحافيين.

وأوضح ممداني، صاحب جدول الأعمال المزدحم، أنه سيستعين بالحذاء الطبي لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، وسيعود إلى الملاعب في غضون تسعة أشهر تقريباً.