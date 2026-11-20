حقق منتخب المغرب فوزاً كبيراً على نظيره فيجي بنتيجة 6 / 0، اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم المُقامة في قطر.

وبدأ منتخب المغرب التسجيل مبكراً، في الدقيقة الثالثة، حيث أحرز الهدف الأول إسماعيل العود، وبعد دقيقتين فقط سجل إبراهيم الرباج الهدف الثاني، وأضاف عمران طالعي هدفاً ثالثاً عند الدقيقة 42.

وعزَّز التقدم للمغرب زياد بهاء بهدفين في الدقيقتين 49 و55 «من ركلة جزاء»، بينما جاء الهدف السادس عن طريق البديل رامي لوغماني في الدقيقة 85.

ونجح منتخب المغرب بهذا الفوز في أن يقتنص صدارة المجموعة الثامنة من المنتخب الإسباني، الذي فاز، في وقت سابق، اليوم، على الصين 5 / 0، حيث يصب فارق الأهداف في مصلحة الفريق العربي.

ويلعب منتخب المغرب مع الصين، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية، بينما يتقابل منتخب فيجي مع إسبانيا.