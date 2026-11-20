تستهل البرازيل، المتوجة باللقب أربع مرات، مشوارها في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين (دون 17 عاماً)، السبت، عندما تواجه نظيرتها آيرلندا، ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستمر حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتشهد منافسات السبت مواجهة مرتقبة بين اليابان وكولومبيا، بطلَي آسيا وأميركا الجنوبية، في حين تبدأ المكسيك مشوارها في البطولة، التي تشهد المشاركة الأولى لمنتخبات جمهورية الدومينيكان والجبل الأسود ورومانيا وصربيا وتنزانيا، إلى جانب عودة الجزائر إلى المسابقة بعد غياب طويل.

ويطمح المنتخب البرازيلي إلى استعادة اللقب الذي أحرزه للمرة الأخيرة عام 2019، حينما يواجه نظيره الآيرلندي على ملاعب «أسباير زون»، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وأعرب جون كارتر، مدرب منتخب آيرلندا، عن تطلعه إلى خوض هذا التحدي، وقال للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «سنخوض المباراة بالأسلوب الآيرلندي، المفعم بالشخصية القوية والفخر».

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي تنزانيا مع كوستاريكا، حيث يسعى المهاجم التنزاني ديسماس أثاناسي، البالغ من العمر 14 عاماً، إلى مواصلة تألقه بعدما تُوج بجائزة الحذاء الذهبي في كأس أمم أفريقيا للناشئين، في حين يعوّل المنتخب الكوستاريكي على مجموعة من المواهب الواعدة، في مقدمتها لاعب الوسط الهداف أكيناي صامويلز.

ويعود المنتخب الجزائري إلى مونديال الناشئين للمرة الأولى منذ عام 2009، عندما يواجه نظيره التشيلي ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وحجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى البطولة عقب بلوغه الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للناشئين، التي استضافها المغرب في وقت سابق من العام الحالي، في حين يخوض اختباراً صعباً أمام منتخب تشيلي، الذي يبرز في صفوفه المدافع إستيبان بايز.

وتشهد المجموعة العاشرة أيضاً مواجهة بين جمهورية الدومينيكان والجبل الأسود، اللذين يسجلان ظهورهما الأول في البطولة.

وجاءت مشاركة جمهورية الدومينيكان بعدما حلّت بدلاً من الولايات المتحدة، عقب انسحاب الاتحاد الأميركي لكرة القدم من المسابقة الأسبوع الماضي، في حين يتطلع منتخب الجبل الأسود إلى تقديم مستويات مميزة بقيادة مدربه رادوفان كافاجا، الذي وصف فريقه بأنه «مليء بالطموح».

وفي المجموعة الحادية عشرة، يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره الفنزويلي في مواجهة يُنتظر أن تشهد تنافساً قوياً في خط الوسط بين الكاميروني كاريل كريس والفنزويلي رومان لوزادا.

كما تستهل المكسيك، المتوجة باللقب مرتين، مشوارها بمواجهة رومانيا، التي تشارك للمرة الأولى في البطولة.

وتضم تشكيلة المنتخب المكسيكي مجموعة من المواهب الشابة، أبرزها المهاجم الهداف أدان سانشيز، في حين يبرز في صفوف المنتخب الروماني المدافع إدواردو كورلات، المرتبط بعقد مع ريال مدريد الإسباني.

وتتجه الأنظار في المجموعة الثانية عشرة إلى المواجهة المرتقبة بين اليابان وكولومبيا، بطلَي آسيا وأميركا الجنوبية على التوالي.

وكان لاعب الوسط ماكي كيتاهارا قد قاد المنتخب الياباني إلى التتويج باللقب القاري، عقب فوزه الصعب على الصين في نهائي كأس آسيا للناشئين، التي استضافتها السعودية.

في المقابل، أحرز المنتخب الكولومبي لقب بطولة أميركا الجنوبية بعد عروض لافتة؛ إذ تغلب على البرازيل بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي، قبل أن يكتسح الأرجنتين برباعية دون رد في المباراة النهائية.

وفي المجموعة ذاتها، يسعى منتخب صربيا إلى ترك بصمته في مشاركته المونديالية الأولى، عندما يواجه هندوراس، معوّلاً على قدرات لاعب الوسط دراغان أنوكيتش.

من جانبه، أشاد ميرلين باز، مدرب منتخب هندوراس، بإمكانات لاعبيه، مؤكداً أنهم يتمتعون بذكاء كروي كبير ومهارات فنية عالية.