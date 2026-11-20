شددت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) القيود المفروضة على شركات تصميم الرقائق الصينية، معلّقة بعض طلبات التصنيع المتقدمة التي كان مسموحاً بها سابقاً، ومقيّدة عموماً الشركات المتأثرة باستخدام تقنيات تصنيع أقدم، وفقاً لمصدرَين مطلعين على الأمر.

ومن شأن هذه الخطوة أن تغلق أحد المسارات الأخيرة المتبقية أمام الشركات الصينية لإنتاج معالجات قوية للذكاء الاصطناعي؛ ما يزيد تعقيد مساعي بكين لتطوير بدائل محلية للرقائق التي تصممها شركة «إنفيديا» وتصنعها «تي إس إم سي»، وفق «رويترز».

وقال المصدرَان إن أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لحساب الغير أصدرت تعليمات بوقف الطلبات المتأثرة التي تستخدم تقنيات تصنيع بدقة 16 نانومتراً أو أقل، ما لم يحصل العملاء على تراخيص تصدير أميركية.

ووفقاً لإرشادات «تي إس إم سي» التي اطلع عليها المصدران، سيُسمح عموماً لشركات التصميم الصينية المتأثرة باستخدام تقنيات تصنيع أقدم بدقة 28 و40 نانومتراً، شريطة ألا تستخدم رقائقها ذاكرة النطاق الترددي العالي «إتش بي إم» أو تتطلب تقنيات التغليف المتقدمة.

وتُصنَّع معظم رقائق الذكاء الاصطناعي الرائدة باستخدام تقنيات 7 نانومترات أو أقل؛ ما يتيح أداءً أسرع وكفاءةً أعلى في استهلاك الطاقة. وتسمح ذاكرة النطاق الترددي العالي للمعالجات بالتعامل مع كميات البيانات الضخمة التي تتطلبها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في حين تدمج تقنيات التغليف المتقدمة الرقائق والذاكرة لتعزيز القدرة الحاسوبية.

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وتأتي هذه القيود عقب دخول قواعد جديدة لوزارة التجارة الأميركية حيز التنفيذ، الخميس، ألغت بموجبها أحد مسارات الامتثال الذي كان يتيح لبعض شركات تصميم الرقائق الصينية الحصول على خدمات التصنيع المتقدم من دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية.

وقالت «تي إس إم سي» في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى «رويترز»، الجمعة: «إن الشركة على علم باللوائح الجديدة الصادرة من مكتب الصناعة والأمن، وستلتزم بها حسبما ينطبق عليها»، مضيفة أنها لا تعلق على الشائعات المتداولة في السوق.

وكانت «تي إس إم سي» تستطيع في السابق التحقق من القدرة الحاسوبية والخصائص التقنية الأخرى لبعض تصميمات الرقائق الصينية؛ لتحديد ما إذا كانت تقع خارج نطاق ضوابط التصدير الأميركية.

لكن بموجب القواعد الجديدة، لم يعد بإمكان الشركة استخدام آلية التحقق هذه مع العملاء الصينيين المعنيين؛ إذ بات يُفترض أن رقائقهم المتقدمة مشمولة بالقيود الأميركية؛ ما يستوجب الحصول على تراخيص تصدير ما لم ينطبق استثناء على الحالة.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد أفادت الخميس، بأن «تي إس إم سي» وشركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية علّقتا بعض شحنات الرقائق إلى عملاء صينيين، عقب القيود الجديدة.

طموحات الصين في رقائق الذكاء الاصطناعي

ومن المحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل خاص على الشركات الصينية التي تعمل على تطوير بدائل لمعالجات «إنفيديا»، بما في ذلك شركات تصميم الرقائق المستقلة وكبرى شركات التكنولوجيا التي طورت رقائق خاصة بها.

وتضم قائمة الحكومة الأميركية لشركات تصميم الرقائق المعتمدة كلاً من «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«أبل»، إلى جانب شركتين تايوانيتين، هما «ميدياتك» و«ريالتيك»، لكنها لا تشمل أي شركات من البر الرئيسي الصيني.

وقال مصدر آخر مطلع مباشرة على الأمر إن بعض شركات تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية كانت لا تزال تتمتع بإمكانية الوصول إلى تقنيات التصنيع بدقة 7 نانومترات لدى «تي إس إم سي» حتى الخميس.

كما تتطلب إرشادات «تي إس إم سي» إخضاع مواقع عملائها، والشركات الأم، وكبار المساهمين، ومزودي خدمات التغليف، ومسارات الشحن لمزيد من التدقيق، وفقاً للمصدرين المطلعين على الأمر.

وتمتد عمليات التدقيق إلى الطلبات المقدمة عبر الشركات التابعة أو الوسطاء في الخارج، بما في ذلك الكيانات الموجودة في تايوان، والولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان وجنوب شرقي آسيا.