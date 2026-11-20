تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الجمعة، مع انخفاض أسهم شركة «أنثروبيك» بعد ظهورها القوي في الأسواق، ما بدد الآمال في أن يسهم إدراجها، الذي حظي باهتمام واسع، في استقرار التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تواجه ضغوطاً جراء المخاوف بشأن النمو والتقييمات. كما أثرت الإشارات المتشددة الصادرة عن مسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفض سهم «أنثروبيك» بنسبة 6.8 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما قفز بأكثر من 17 في المائة، الخميس، في أول يوم لتداوله، الذي كان مرتقباً على نطاق واسع. وكان السهم قد بدأ التداول بسعر يزيد بنسبة 34 في المائة على سعر الطرح البالغ 83 دولاراً، وفق «رويترز».

وكان الطرح العام الأولي للشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» يُعد اختباراً مهماً لثقة المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد أسابيع صعبة مر بها القطاع. وزادت المخاوف بشأن احتمال تباطؤ التوسع في مراكز البيانات، وارتفاع تكاليف الاقتراض، ورحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، من القلق حيال العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على هذا القطاع.

وكان مؤشر «ناسداك» يقل بنسبة 13.6 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

ومن بين شركات التكنولوجيا السحابية العملاقة، تراجعت أسهم «أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» بأكثر من 1.8 في المائة لكل منها، فيما لم يشهد سهم «ألفابت» تغيراً يُذكر. وتُعد «أمازون» و«ألفابت» من أكبر المستثمرين في «أنثروبيك».

كما تراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق؛ إذ انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.6 في المائة، فيما خسرت أسهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«برودكوم» و«مارفيل» و«ميكرون» ما بين 3.5 و5.5 في المائة.

وهبطت أسهم شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «كور ويف» و«نيبيوس» بأكثر من 5 في المائة لكل منهما، فيما تراجعت أسهم شركات مراكز البيانات «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» و«كور ساينتيفيك» بنسب تراوحت بين 2.8 و4 في المائة.

وبحلول الساعة 04:57 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 99 نقطة، أو 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 54.5 نقطة، أو 0.76 في المائة. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 434 نقطة، أو 1.63 في المائة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض الرسوم الجمركية التي أطلق عليها اسم «يوم التحرير».

وطغت موجة البيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على موسم قوي لإعلان النتائج المالية. ووفقاً لتحليل أجراه تاجيندر ديلون، رئيس قسم الأرباح وأبحاث الأسهم في «إل إس إي جي داتا آند أناليتيكس»، فإن 83.5 في المائة من أصل 462 شركة مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلنت نتائجها حتى الأربعاء، سجلت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين.

التضخم و«الاحتياطي الفيدرالي» في دائرة الاهتمام

قالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الخميس، إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، مشيرة إلى أن التفاهم المشترك بشأن التوجهات الاقتصادية أهم من تقديم توجيهات صريحة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتُسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 98.4 في المائة لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ومن المقرر أن توفر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، مزيداً من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بعد صدور بيانات تضخم في أكتوبر جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 1.6 في المائة، وكانت تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، وسط توقعات بوجود فائض في المعروض، مع عودة شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب تلك المسجلة قبل الحرب.

كما قيّم المستثمرون نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيريه الصيني والروسي، شي جينبينغ وفلاديمير بوتين، بعدما أصدر القادة إعلاناً مشتركاً بشأن السلام لم يتضمن أي إشارة إلى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن بين الأسهم الأخرى التي سجلت تحركات لافتة، ارتفع سهم شركة تجارة الملابس «غاب» بنسبة 2.5 في المائة، بعدما سجلت علامتها التجارية «أولد نيفي» مبيعات فصلية أفضل من المتوقع.