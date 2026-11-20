أدت سلسلة من الإجراءات الأميركية التي تستهدف تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مزيد من التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية هذا الأسبوع، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كانت القيود الجديدة التي تفرضها واشنطن ستبطئ طموحات بكين في هذا المجال أم ستسرّع مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية سلسلة من الضغوط الجديدة، تشمل قيوداً أميركية تستهدف وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتعليق شركة «إنفيديا» بعض شحنات الرقائق إلى الصين، ودعوى قضائية رفعها أحد المساهمين ضد شركة «علي بابا»، إلى جانب مقترح أميركي قد يُلزم الشركات الأميركية بالإفصاح عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وفق «رويترز».

وتعكس هذه التطورات مجتمعة انتقال المنافسة الأميركية - الصينية على ريادة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من صادرات أشباه الموصلات، لتشمل الحوسبة السحابية والبرمجيات والإفصاح المؤسسي.

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»، إن تضييق الفجوة مع الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة قبل عام 2028، أو حتى بحلول عام 2030، يبدو أمراً صعباً، في إشارة إلى تأثير الإجراءات الأميركية على صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية.

وأضاف شاه أن التأثير سيكون «أكثر وضوحاً بكثير» على تدريب النماذج المتقدمة مقارنة بعمليات الاستدلال، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «مونشوت إيه آي» و«زد إيه آي» و«ميني ماكس» و«ديب سيك»، ستكون أكثر عرضة للتأثر من شركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل «علي بابا» و«تينسنت».

وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الصينية منذ الأسبوع الماضي، عقب تقارير أفادت باستقالة جينسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة «إنفيديا»، من منصبه رئيساً تنفيذياً، بعد تقارير تحدثت عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع جاسوسة صينية. وكان هوانغ قد دافع عن استمرار وصول الشركة إلى السوق الصينية.

وخسرت أسهم شركة «زد إيه آي» نحو 22 في المائة، فيما تراجعت أسهم «ميني ماكس» بنسبة 34 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.

ضغوط على المدى القريب

مع تشديد واشنطن القيود على الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، تسابق الشركات الصينية الزمن لبناء منظومة محلية للذكاء الاصطناعي تقل فيها اعتماديتها على التكنولوجيا الأميركية.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركتي «تينسنت» و«علي بابا»، وهما من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، خلال مكالمات إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع، إن القيود الأميركية الأخيرة ستزيد الضغوط على قدرات الحوسبة، رغم اختلاف تقييمهما لتأثيرها على المدى القريب.

وأوضحت «تينسنت» أن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية لن تتأثر إلى حد كبير، نظراً إلى أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تعتمد أساساً على عمليات الاستدلال، التي يمكن تشغيلها باستخدام رقائق محلية.

لكن رئيس الشركة، مارتن لاو، قال إن القيود الأميركية ستبطئ تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«تينسنت» على المدى القريب، وستسرّع في المقابل تحول الصين نحو استخدام الرقائق المحلية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، إيدي وو، إن القواعد الأميركية الجديدة ستؤثر على منتجات الشركة وخدماتها خلال العام المقبل، وقد تضطرها إلى خفض هدفها طويل الأجل لبناء قدرة حوسبة تصل إلى 20 غيغاواط.

ورغم تمسك «علي بابا» بهدفها طويل الأجل المتمثل في تحقيق إيرادات خارجية من خدمات الحوسبة السحابية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، فإن الشركة تتوقع تباطؤ نمو إيرادات هذا القطاع إلى ما بين 30 و45 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 53 في المائة في الربع الأخير، مع تكيفها مع القيود الجديدة.

وقال ليو شينغليانغ، محلل قطاع التكنولوجيا المستقل في بكين، إن إطالة دورات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تباطؤ نشر قدرات حوسبة إضافية قد يؤديان إلى تأخير تطوير المنتجات وتسويقها تجارياً.

بدائل محلية

وقالت الشركتان إن الرقائق المحلية ستؤدي دوراً متزايداً في تلبية احتياجاتهما من الحوسبة. لكن قدرة الصين على تصنيع الرقائق المتقدمة لا تزال محدودة، في ظل القيود الأميركية على تصدير آلات الطباعة الحجرية بالغمر وغيرها من المعدات التي تنتجها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، ما يحد من قدرة البلاد على توسيع طاقتها الإنتاجية.

وقالت شركة «إيلوفاتار كور إكس»، التي تزود شركة «بايت دانس» بالرقائق، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق «ويتشات» يوم الجمعة، إنها أقامت علاقات وثيقة مع شركاء محليين في سلسلة توريد أشباه الموصلات لضمان الإمدادات، في محاولة لتهدئة مخاوف السوق التي دفعت أسهمها إلى التراجع بنسبة 17 في المائة.

وتُعد شركة «سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال كوربوريشن» (إس إم آي سي)، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق لحساب الغير، على نطاق واسع، الشركة الصينية الوحيدة القادرة على إنتاج الرقائق المتقدمة بكميات كبيرة باستخدام تقنية 7 نانومترات.

وقد خُصص جزء كبير من طاقتها الإنتاجية لرقائق الذكاء الاصطناعي «أسيند» التابعة لشركة «هواوي»، في حين لا تزال قدرة شركة «هوا هونغ لأشباه الموصلات» على تصنيع الرقائق المتقدمة محدودة نسبياً.

وقال وو، الرئيس التنفيذي لـ«علي بابا»، إن السوق لا تزال تعاني من قيود في الإمدادات، مضيفاً أن قدرات الحوسبة المحلية ستصبح «المحرك الرئيسي لدعم نمو إيرادات الحوسبة السحابية».

ولا تقتصر تداعيات القيود على الشركات الصينية، بل تمتد أيضاً إلى الموردين في الخارج. فبعد إعلان واشنطن هذا الأسبوع متطلبات جديدة للحصول على تراخيص لمراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة والتي تقدم خدماتها لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، علّقت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) بعض طلبات تصنيع الرقائق المتقدمة المقدمة من عملاء صينيين، والتي كان مسموحاً بها سابقاً، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس.