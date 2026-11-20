اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار، في مؤشر على استمرار شهية المستثمرين الدوليين للديون الصينية رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية. وبالتزامن، أعلن «بنك الشعب» الصيني اعتزامه طرح أذون بقيمة 50 مليار يوان، تعادل نحو 7.5 مليار دولار، في هونغ كونغ؛ لتعزيز سوق أدوات الدين المقومة بالعملة الصينية خارج البر الرئيسي.

وأظهرت رسالة من أحد البنوك المرتبة للإصدار، اطلعت عليها «رويترز»، أن السندات الدولارية الجديدة لأجل ثلاث سنوات استقطبت طلبات تعادل نحو 36 ضعف القيمة المطروحة؛ ما أتاح لوزارة المالية الصينية تسعيرها بعائد مماثل لسندات الخزانة الأميركية، دون أي علاوة إضافية.

وكانت التوجيهات السعرية الأولية تشير إلى علاوة تبلغ 25 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، قبل أن يدفع الإقبال القوي إلى خفضها إلى الصفر.

ويمثل الإصدار المرة الثانية التي تنجح فيها الصين في تسعير سندات دولارية دون علاوة على السندات الأميركية، بعدما جمعت ملياري دولار من إصدار مماثل لأجل ثلاث سنوات العام الماضي.

ويعكس هذا التسعير ثقة شريحة واسعة من المستثمرين في الجدارة الائتمانية السيادية للصين، رغم استمرار الضغوط على النمو المحلي وتراجع الطلب في بعض القطاعات.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين لدى بنك «ناتيكسيس»، إن الصين تُعدّ جهة اقتراض تتمتع بدرجة مرتفعة نسبياً من الأمان، بفضل انخفاض ديونها الخارجية وامتلاكها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

وأضاف أن محدودية المعروض من السندات الدولارية الصينية، إلى جانب الطلب المستقر من المؤسسات الصينية العاملة خارج البر الرئيسي، أسهمتا في تعزيز الإقبال على الإصدار.

وشارك أكثر من 590 مستثمراً في تقديم طلبات الاكتتاب، وفقاً لبيانات البنك المرتب للإصدار، في حين استحوذ المستثمرون الآسيويون على أكثر من 52 في المائة من الطلبات.

وكانت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية من أبرز الجهات المشاركة؛ وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأصول السيادية الصينية المقومة بالدولار.

وأكدت وزارة المالية الصينية إتمام الصفقة في بيان صدر الجمعة.

وجرى بناء سجل أوامر الاكتتاب بالتزامن مع اجتماعات الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) في مدينة شنجن جنوبي الصين.

كما عقد شي وترمب اجتماعاً منفصلاً على هامش القمة، الخميس، قال خلاله الرئيس الصيني إن العلاقات بين بكين وواشنطن تتسم بالاستقرار وتسير في مسار إيجابي.

وحسب شخص شارك في ترتيب الصفقة، فإن حجم الطلب يشير إلى استعداد المستثمرين المحليين والدوليين لتجاوز المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة عند تقييم أدوات الدين السيادية.

ولا تُعدّ الصين مصدراً رئيسياً للسندات المقومة بالدولار؛ إذ تشير بيانات «ديلوجيك» إلى أنها جمعت ستة مليارات دولار خلال عامي 2024 و2025، بعد توقف عن إصدار هذه الأدوات لمدة عامين.

ومن الناحية المالية، يمنح الطلب المرتفع بكين فرصة للاقتراض بشروط مواتية في الأسواق الدولية، كما يوفر مؤشراً مرجعياً لتسعير الإصدارات الدولارية الأخرى المرتبطة بالمقترضين الصينيين.

وفي تطور موازٍ، أعلن «بنك الشعب» الصيني، الجمعة، أنه سيصدر أذوناً للبنك المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يوان في هونغ كونغ يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضح البنك أن الطرح سيتوزع بين أذون لأجل 91 يوماً بقيمة 20 مليار يوان، وأذون لأجل عام واحد بقيمة 30 مليار يوان.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في توسيع نطاق المنتجات المالية المقومة باليوان ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وتحسين منحنى العائد على العملة الصينية في سوق هونغ كونغ.

ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة في إطار جهود بكين لتعميق سوق اليوان الخارجية، وتوفير أدوات استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل للمؤسسات المالية التي تحتفظ بأرصدة بالعملة الصينية خارج البر الرئيسي.

كما يسهم توسيع إصدارات أذون البنك المركزي في توفير نقاط مرجعية لتسعير أدوات الدين الأخرى باليوان، بما يدعم تطوير السوق المالية في هونغ كونغ بوصفها مركزاً رئيسياً للتعاملات الدولية بالعملة الصينية.

ورغم اختلاف طبيعة الإصدارين، فإنهما يعكسان مسارين متكاملين في إدارة الحضور المالي الصيني خارجياً؛ الأول يستهدف الاستفادة من الطلب الدولي على الديون السيادية الدولارية، والآخر يركز على تعزيز السيولة وتطوير أدوات الاستثمار باليوان.

ويشير الإقبال الكبير على السندات الدولارية إلى أن المستثمرين ما زالوا يميزون بين المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية من جهة، والقدرة الائتمانية للحكومة الصينية من جهة أخرى.

ومع استمرار بكين في تطوير أسواق أدوات الدين المحلية والخارجية، ستكون مستويات الطلب على الإصدارات المقبلة وتكاليف الاقتراض من أبرز المؤشرات على مدى استدامة ثقة المستثمرين في الأصول المالية الصينية.