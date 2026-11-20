تستأنف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي بقمتين مرتقبتين في المرحلة الحادية عشرة، تجمع الأولى نيس بباريس سان جيرمان المتصدر، والثانية ليل بليون، وسط تغييرات على صعيد الأجهزة الفنية لأربعة أندية تسعى إلى تصحيح مسارها بعد بداية متعثرة للموسم.

ويتولى ديدييه ديغار، الذي أقيل أواخر أكتوبر (تشرين الأول) من تدريب ناديه الأم لوهافر، مهمة إعادة التوازن إلى لنس، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بعدما تعرض لخمس هزائم مقابل أربعة انتصارات، من دون أن ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة بالدوري هذا الموسم.

وخلف ديغار المدرب يانيك كاوزاك، الذي دفع ثمن الهزيمة التاريخية أمام كومو الإيطالي بنتيجة 1-9 في دوري أبطال أوروبا، على أن يخوض مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للفريق أمام تولوز، السبت، على ملعب «بولار».

ويبدو وضع ستراسبورغ، أحد الفرق الطامحة للمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، أكثر تعقيداً، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط، متأخراً بفارق ثلاث نقاط ومركزين عن لنس، عقب خسارته أمام تولوز 1-3.

ومع تقلص الفارق الذي يفصله عن منطقة الهبوط إلى ثلاث نقاط فقط، قرر النادي، الأربعاء، إقالة مدربه البرتغالي هوغو أوليفيرا، الذي تولى المهمة الصيف الماضي، وتعيين مواطنه فيتور ماتوس خلفاً له.

وسيصبح ماتوس، المدرب السابق لسوانسي سيتي، رابع مدرب يتولى قيادة ستراسبورغ خلال عام 2026، عندما يستهل مشواره بمواجهة بريست، السبت، بعدما سبق للإنجليزيين ليام روزينيور وغاري أونيل قيادة الفريق الموسم الماضي.

بدوره، أجرى لوهافر، متذيل الترتيب، تغييراً على رأس جهازه الفني بتعيين فاليريان إسماعيل خلفاً لديغار، في ظل مرحلة من الاضطرابات الإدارية شهدت أيضاً رحيل رئيس النادي ومديره الرياضي خلال فترة متقاربة.

ويحل لوهافر، الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم واكتفى بحصد نقطتين، ضيفاً على تروا، صاحب المركز السابع عشر برصيد ثماني نقاط، الجمعة، في افتتاح المرحلة، في مواجهة مهمة ضمن صراع البقاء.

وفي صدارة الترتيب، يحل باريس سان جيرمان ضيفاً على نيس، السبت، في اختبار صعب أمام فريق يحتل المركز السادس بصورة مفاجئة، بعدما اضطر الموسم الماضي إلى خوض الملحق لضمان بقائه في دوري الأضواء.

ويدخل نيس المواجهة بمعنويات مرتفعة إثر تحقيقه خمسة انتصارات في آخر ست مباريات، لكنه يصطدم بفريق يعيش فترة مميزة، بعدما حقق باريس سان جيرمان 11 انتصاراً متتالياً في مختلف المسابقات، كان آخرها على تروا بهدف دون رد قبل التوقف الدولي.

ويتصدر فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه المباشر ليل، الذي يستضيف بدوره ليون، السبت، بعدما حقق انتصارين متتاليين على رين ولنس في المرحلتين الماضيتين.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة إلى ليون، صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة، الذي يخوضها بقيادة مدربه الجديد الإسباني كارلوس فيسينس، المعين خلفاً للبرتغالي باولو فونسيكا، بعدما رحل الأخير لتولي تدريب ناديه المفضل سبورتينغ لشبونة.

وفي غياب فونسيكا، خسر ليون أمام بريست بهدفين دون رد، ليتلقى هزيمته الثالثة توالياً خارج أرضه، ويتراجع عن المراكز الثلاثة الأولى التي يحتل باريس إف سي ثالثها برصيد 20 نقطة.

ويواصل باريس إف سي، بقيادة ليام روزينيور، بدايته القوية للموسم، بعدما عاد من ملعب أوكسير بفوز بهدف دون رد، في مواجهة جمعت مهاجمه المالي لاسين سينايكو بفريقه السابق.

ويستضيف باريس إف سي نظيره أنجيه، الذي يواصل تراجعه نحو منطقة الهبوط بقيادة ستيفان جيلي، المدرب السابق للنادي الباريسي، إذ لم يحقق أي انتصار في مبارياته الخمس الأخيرة، ويحتل المركز المؤهل لخوض ملحق البقاء، متساوياً مع تروا برصيد ثماني نقاط.

من جانبه، يتطلع مرسيليا إلى مواصلة صحوته اللافتة بعد بداية متعثرة للموسم، واقتحام المراكز الثلاثة الأولى، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة قبل استضافة لومان، صاحب المركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط.

كما يسعى موناكو ورين، صاحبا المركزين السابع والثامن توالياً برصيد 16 نقطة لكل منهما، إلى الاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، عندما يواجهان أوكسير ولوريان على الترتيب.