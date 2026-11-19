تتجه الأنظار إلى منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي تنطلق يوم الجمعة وتستمر حتى الأحد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتشهد الجولة مواجهات قوية مرتقبة وسط منافسة شرسة على صدارة جدول الترتيب، في ظل تقارب النقاط بين عدد من الفرق الطامحة إلى المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ويتربع باريس سان جيرمان على قمة الترتيب برصيد 23 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة، متقدماً بفارق نقطتين عن ليل، صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما يحتل باريس إف سي المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ليؤكد الفريق الواعد قدرته على منافسة الأندية الكبيرة خلال الموسم الحالي.

ويأتي أولمبيك مارسيليا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، يليه أولمبيك ليون في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع نيس، في حين يحتل موناكو ورين المركزين السابع والثامن برصيد 16 نقطة لكل منهما، وهو ما يعكس شدة المنافسة على المراكز المتقدمة قبل انطلاق الجولة الجديدة.

وتبرز مواجهة نيس أمام باريس سان جيرمان، يوم السبت، باعتبارها واحدة من أهم مباريات الجولة؛ حيث يسعى الفريق الباريسي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاحتفاظ بالصدارة، في حين يأمل نيس في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في سباق المراكز الأوروبية.

ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على تروا بهدف دون رد، ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية، ويعزز موقعه في القمة، قبل أيام قليلة من خوض مباراة جديدة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

يأمل نيس في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في سباق المراكز الأوروبية (أ.ف.ب)

في المقابل، يدرك نيس أن مواجهة حامل اللقب تُمثل اختباراً صعباً لقدراته، خصوصاً في ظل رغبة الفريق في الاقتراب من المربع الذهبي.

وتحظى مواجهة ليل أمام ليون باهتمام كبير، إذ تجمع فريقين يطمحان إلى الاقتراب من الصدارة؛ حيث يمتلك ليل 21 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الضغط على باريس سان جيرمان، فيما يسعى ليون إلى تعويض خسارته أمام بريست في الجولة الماضية والعودة إلى طريق الانتصارات.

ويأمل دافيدي أنشيلوتي، مدرب ليل، أيضاً في تحقيق فوز معنوي قبل اختبار صعب للغاية في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف العملاق الألماني بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل.

كما يستضيف موناكو نظيره أوكسير في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى استثمار إمكاناتهم الهجومية وتحقيق انتصار جديد، بعدما اكتفى الفريق بالتعادل أمام لو مان في الجولة العاشرة، وهو ما أبعده نسبياً عن المنافسة المباشرة على المراكز الثلاثة الأولى.

وفي مواجهة أخرى، يستقبل مارسيليا فريق لو مان على ملعب «فيلودروم»، ويطمح الفريق الجنوبي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، وآخرها أمام لانس في الجولة الماضية، من أجل مواصلة مطاردة فرق المقدمة وتقليص الفارق مع المتصدر.

وتشهد الجولة أيضاً مواجهات أخرى تجمع تروا مع لوهافر، ولانس مع تولوز، وستراسبورغ مع بريست، وباريس إف سي مع أنجيه، ولوريان مع رين، في مباريات تحمل أهمية كبيرة للأندية الساعية إلى تحسين مواقعها في جدول الترتيب.

وعلى مستوى قاع الجدول، تبدو المنافسة أكثر تعقيداً، إذ يتذيل لوهافر الترتيب برصيد نقطتين دون تحقيق أي انتصار، فيما تتساوى فرق تروا وأنجيه ولو مان برصيد 8 نقاط لكل منها، ويأمل هذا الرباعي في استغلال مباريات الجولة للخروج بنتائج إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر.