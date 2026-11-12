«الشوط الثاني للمدربين»... هل تصدّق الأرقام المقولة الشهيرة؟

في ليلة أوروبية استثنائية، دخل ريال مدريد غرفة الملابس متأخراً بهدفين أمام بوروسيا دورتموند في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قبل أن يعود إلى الملعب ويسجل خمسة أهداف، محولاً خسارته إلى انتصار بنتيجة 5- 2. وبعد المباراة، كشف مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن أن الجهاز الفني ناقش بهدوء ما ينبغي تغييره، وأن الفريق عدّل طريقة لعبه، ورفع مستوى الضغط والكثافة خلال الشوط الثاني.

كانت تلك المواجهة نموذجاً لما اعتادت الجماهير وصفه بالمقولة الشهيرة «الشوط الثاني... شوط المدربين»، وهي عبارة تستحضرها كرة القدم كلما انقلبت نتيجة مباراة، أو سجل بديل هدفاً حاسماً، أو نجح فريق في استعادة السيطرة بعد الاستراحة.

لكن خلف هذه القناعة الكروية أسئلة أكثر تعقيداً: هل يمتلك المدرب فعلاً تأثيراً أكبر خلال الدقائق الـ45 الأخيرة؟ وهل يمكن إثبات أن تعليماته هي التي غيّرت النتيجة؟ أم أن الإرهاق وتراجع التركيز وتبدل ظروف المباراة وأداء اللاعبين تمنح المدربين أحياناً فضلاً لا يمكن نسبته إليهم وحدهم؟

وتكشف شهادات مدربين بارزين، إلى جانب دراسات أوروبية تناولت عشرات الآلاف من التبديلات ومئات المباريات، عن أن الشوط الثاني يوفر مساحة واسعة للتدخل الفني، لكن الأدلة العلمية لا تمنح المدرب ملكية مطلقة لما يحدث فيه.

أنشيلوتي (رويترز)

أنشيلوتي... 5 أهداف بعد حديث هادئ

في مواجهته أمام دورتموند، التي أقيمت في 22 أكتوبر 2024، لم يلجأ أنشيلوتي إلى خطاب انفعالي لإيقاظ لاعبيه بعد التأخر بهدفين.

وأوضح المدرب الإيطالي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد، أنه تحدث بهدوء عن ضرورة تغيير الأداء، مشيراً إلى أن فريقه افتقد الشجاعة في الشوط الأول، ولم يضغط على حامل الكرة، وسمح للمنافس بالتحكم في المباراة.

وأكد أنه غيّر النظام التكتيكي، وطالب اللاعبين بالتركيز على التفاصيل الأساسية، وفي مقدمتها دقة التمرير والفوز بالالتحامات وزيادة الضغط.

وفي تحليل فني لاحق، وثّق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كيف ساعد تعديل موقع جود بيلينغهام على تحسين التوازن الدفاعي، وتقليل المساحات التي استغلها دورتموند خلال الشوط الأول، في حين ارتفع عدد مرات استعادة ريال مدريد الكرة في نصف ملعب المنافس من 14 إلى 22.

ومع ذلك، فإن أنشيلوتي لم ينسب التحول إلى قراراته وحدها، بل أشاد بالطاقة والشخصية التي أظهرها فينيسيوس جونيور، صاحب ثلاثة أهداف في المباراة.

وكان المدرب نفسه قد قدم نموذجاً آخر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، حين كشف عن أن تغيير طريقة اللعب إلى 4 -3 -3 أمام دورتموند جاء بعد مناقشة هادئة مع لاعبيه وموافقتهم على التعديل.

وهنا تبرز مفارقة: المدرب الذي اتخذ القرار التكتيكي لم يكن وحده من شارك في صناعة الحل، في حين تولى اللاعبون مهمة تحويله تفوقاً داخل الملعب.

اعترف نونو بأنه ارتكب أخطاء كثيرة خلال أحاديثه بين الشوطين (رويترز)

إيمري ونونو: الاستراحة لا تصلح لإصلاح كل شيء

في تحقيق نشرته «سكاي سبورتس» في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، تحدث الصحافي آدم بيت مع أوناي إيمري ونونو إسبيريتو سانتو عن أسرار إدارة الاستراحة.

واعترف نونو بأنه ارتكب أخطاء كثيرة خلال أحاديثه بين الشوطين، موضحاً أن الدقائق الخمس عشرة المتاحة لا تسمح بإصلاح جميع مشكلات المباراة، وإنما تمنح المدرب فرصة لإجراء تعديلات محددة.

وأشار إلى أن اللاعبين يحتاجون بعد شوط كامل من الضغط البدني والذهني إلى الهدوء والتعافي قبل استقبال تعليمات جديدة.

ويتبع إيمري منهجاً مشابهاً؛ إذ يمنح لاعبيه خمس دقائق للتعامل مع الطاقم الطبي ومسؤولي التجهيزات واستعادة الهدوء، قبل تقديم رسائله الفنية والنفسية.

وتختلف طبيعة هذه الرسائل تبعاً لما يحدث في المباراة؛ فقد تتعلق بتغيير المراكز أو تصحيح البناء التكتيكي، وقد تكون موجهة لتعزيز الثقة.

لكن المدربين يتفقان على أهمية الاختصار؛ لأن تقديم معلومات كثيرة في وقت محدود قد يجعل استيعابها أكثر صعوبة.

وتكشف شهادتاهما عن أن المدرب لا يمتلك بين الشوطين الوقت الكافي لإعادة بناء الفريق، بقدر ما يمتلك فرصة لتصحيح أخطاء محددة اكتشفها خلال الدقائق السابقة.

أنشيلوتي لم ينسب التحول إلى قراراته وحدها... بل أشاد بالطاقة والشخصية التي أظهرها فينيسيوس (رويترز)

أنشيلوتي يدرس علم الكلام

قبل ذلك بعام، كشف تحقيق آخر لآدم بيت في «سكاي سبورتس»، نُشر في 19 نوفمبر 2024، عن أن أنشيلوتي أمضى أكثر من سبع ساعات مع شركة «مينيت 9»، المتخصصة في دراسة التواصل الرياضي، والتي قدمت ورش عمل لريال مدريد.

وأوضح مؤسس الشركة إيمون ديفلين أن المدربين يفرطون أحياناً في تقديم المعلومات، رغم أن اللاعبين يحتاجون إلى رسائل قصيرة وواضحة.

وفي التحقيق المنشور عام 2024، أشار إلى أن متوسط حديث المدرب يبلغ خمس دقائق ونصف الدقيقة، في حين كشف التقرير اللاحق في 2025 عن أن متوسط الحديث في البيانات الأحدث للشركة بلغ ست دقائق و23 ثانية.

وحسب النتائج التي عرضتها الشركة، فإن المدة الأكثر ملاءمة لإيصال الرسالة الأساسية تتراوح بين دقيقة وثلاث دقائق.

ولا يمكن عدّ اختلاف المتوسطين تناقضاً علمياً؛ لأنهما وردا في تقريرين منفصلين دون عرض تفاصيل كافية تتيح المقارنة الدقيقة بين عينتي القياس.

وتكشف هذه النتائج عن أن طول حديث المدرب لا يمثل بالضرورة مؤشراً على جودة التعليمات، وأن وضوح الرسالة قد يكون أهم من عدد دقائقها.

الدراسة الألمانية لم تثبت أن المدربين الأكثر إجراءً للتبديلات يحققون انتصارات أكثر (د.ب.أ)

كلوب... 3 لقطات و5 دقائق

قدمت مقابلة نشرها الموقع الرسمي لليفربول في 30 أبريل (نيسان) 2020 شهادة تفصيلية من بيتر كراويتز، مساعد المدرب الألماني يورغن كلوب، بشأن ما يحدث داخل غرفة الملابس.

وأوضح كراويتز أن التحضير لتعليمات الاستراحة يبدأ قبل المباراة بأيام، عبر دراسة المنافس وتحديد نقاط القوة والضعف والحلول التكتيكية المتوقعة.

وخلال الشوط الأول، يتابع الجهاز الفني مدى نجاح الخطة، في حين يتولى كراويتز مراجعة التسجيلات المصورة واختيار اللقطات الأكثر أهمية.

ولا يتجاوز عدد اللقطات المعروضة على اللاعبين عادة ثلاثاً؛ لأن كلوب لا يملك سوى خمس أو ست دقائق لإيصال رسالته.

واستشهد كراويتز بمواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون في فبراير (شباط) 2020، التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز الفريق بأربعة أهداف دون مقابل.

فقد طلب الجهاز الفني زيادة الانضباط الدفاعي واستغلال مساحات محددة، ثم افتتح أليكس أوكسليد تشامبرلين التسجيل في الدقيقة الـ47، في لقطة انسجمت مع أحد الحلول التي نوقشت خلال الاستراحة.

لكن كراويتز شدد على أن قيمة التعليمات ترتبط بقدرة اللاعبين على فهمها وتنفيذها، وأن الأفكار التكتيكية لا تحقق شيئاً بمجرد عرضها داخل غرفة الملابس.

رصد الباحثون في الجامعة الألمانية ارتباطاً واضحاً بين نتيجة المباراة وطبيعة التغيير (موقع الجامعة الألمانية)

41 ألف تبديل... فيمَ يفكر المدربون وماذا يفعلون؟

في يوليو (تموز) 2022، نشر الباحثون يوريس فيتكوجل ودانيال ميمرت وفابيان فوندرليش، من الجامعة الرياضية الألمانية في كولونيا، دراسة بعنوان «التبديلات في كرة القدم: ما يفكر فيه المدربون وما يفعلونه».

وجمعت الدراسة بين استطلاع آراء 73 مدرباً مرخصاً وتحليل 41 ألفاً و301 تبديل خلال 7230 مباراة في أربعة من أكبر الدوريات الأوروبية، بين موسمي 2014 -2015 و2018 -2019.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المدربين يفضلون التبديلات الهجومية على الدفاعية، وأن تغيير النتيجة يمثل دافعاً أقوى لاتخاذ قرار التبديل من المحافظة عليها.

لكن تحليل المباريات كشف عن صورة مختلفة؛ إذ كانت التبديلات المحايدة، التي يخرج فيها لاعب ويشارك آخر في المركز نفسه، الأكثر شيوعاً.

كما رصد الباحثون ارتباطاً واضحاً بين نتيجة المباراة وطبيعة التغيير؛ فقد حدث أكثر من نصف التبديلات الدفاعية عندما كانت الفرق متقدمة، في حين أُجري أكثر من نصف التبديلات الهجومية عندما كانت متأخرة.

وهكذا كشفت الدراسة أن قرارات المدربين تتأثر بالنتيجة وظروف المواجهة، لكنها لم تثبت أن المدربين الأكثر إجراءً للتبديلات يحققون انتصارات أكثر.

والأهم، أنها أبرزت الفارق بين ما يعتقد المدربون أنهم يفعلونه، وما تكشفه البيانات عن قراراتهم الفعلية.

تكشف البيانات عن أن التغييرات البشرية لا تمثل دائماً انقلاباً تكتيكياً (رويترز)

المونديال يكشف عن أسرار 2410 تبديلات

وفي دراسة نشرت في أغسطس (آب) 2024، حلل الباحثان تشنغ شياو وهوي تشانغ 2410 تبديلات، جرت خلال 384 مباراة في ست نسخ من كأس العالم، امتدت من مونديال 2002 حتى نسخة قطر 2022.

وكشفت الدراسة عن أن أكثر من 92 في المائة من التبديلات في كل نسخة أُجريت خلال الاستراحة أو الشوط الثاني؛ ما يؤكد أن النصف الأخير من المباريات يمثل المرحلة الأساسية لاستخدام المدربين أوراقهم البشرية.

لكن النتائج حملت مفارقة؛ إذ شكلت التبديلات المحايدة 63.65 في المائة من إجمالي التبديلات، مقابل 21.45 في المائة للتبديلات الهجومية و14.90 في المائة للتبديلات الدفاعية.

كما أظهرت الدراسة أن نسبة إجراء تبديلات متعددة في فرصة واحدة ارتفعت من 4 إلى 38 في المائة مع زيادة عدد التبديلات المسموح بها من ثلاثة إلى خمسة.

وتبين أن الفرق المتقدمة تميل أكثر إلى التبديلات الدفاعية، بينما تلجأ الفرق المتعادلة أو المتأخرة بنسب أكبر إلى الخيارات الهجومية.

وتدعم هذه النتائج الفكرة القائلة إن المدرب يمارس جانباً كبيراً من تدخلاته خلال الشوط الثاني، لكنها لا تعني أن كل تغيير في اللاعبين يمثل تحولاً تكتيكياً، أو أن التبديل يؤدي بالضرورة إلى تغيير النتيجة.

الشوط الثاني يوفر مساحة واسعة للتدخل الفني من قِبل المدربين (أ.ف.ب)

دراسة ألمانية: 10 دقائق تقيس أثر المدرب

في يونيو (حزيران) 2022، نشرت مجلة «فرونتيرز إن سايكولوجي» دراسة بحثت تأثير تغيير التشكيل التكتيكي أثناء مباريات كرة القدم الاحترافية.

وراقب الباحثون 98 مباراة لفريق واحد في الدوري الألماني، خلال ثلاثة مواسم تولى قيادته فيها ثلاثة مدربين مختلفين.

وسجلت الدراسة تغييرات في التشكيل خلال نحو 43 في المائة من المباريات، وقارنت أداء الفريق في الدقائق العشر السابقة للتعديل بالدقائق العشر التالية له.

وأظهرت النتائج تحسناً في المؤشرات الهجومية بعد التغيير، بمتوسط حجم أثر إحصائي بلغ 0.52، إلى جانب تحسن دفاعي بحجم أثر بلغ 0.35.

ولم يكن التحسن متساوياً بين المدربين الثلاثة؛ إذ بلغ متوسط حجم الأثر في أحد المواسم 0.71، مقابل 0.26 و0.22 في الموسمين الآخرين.

وتشير النتائج إلى أن هوية المدرب وطريقة تعامله مع المباراة قد ترتبطان بفاعلية التعديل، لكن الدراسة لا تسمح بإثبات أن التدخل الفني وحده أنتج ذلك التحسن.

فقد يتأثر الأداء أيضاً بتغير سلوك المنافس أو حالة اللاعبين أو ظروف المباراة، فضلاً عن أن البحث اقتصر على فريق واحد؛ وهو ما يحد من إمكانية تعميم النتائج على جميع المدربين.

تلجأ الفرق المتعادلة أو المتأخرة بنسب أكبر إلى الخيارات الهجومية (يويفا)

466 تبديلاً في بطولة أوروبا

قدمت بطولة أوروبا 2024 فرصة أخرى لاختبار قرارات المدربين، عبر دراسة نشرت عام 2025، حللت 466 تبديلاً خلال 51 مباراة.

وخلص الباحثون إلى أن 72 في المائة من قرارات التبديل التي درسوها كانت مرتبطة بمحاولة تعديل التنظيم التكتيكي أو مراكز اللاعبين.

وأظهر النموذج التحليلي أن الفترة بين الدقيقتين الـ60 والـ85 سجلت أعلى فاعلية للتبديلات وفق معايير الدراسة، في حين كانت الفترة بين الدقيقتين الـ45 والـ60 الأقل فاعلية.

لكن هذه النتائج لا تكفي لوضع قاعدة ثابتة بشأن أفضل وقت للتبديل؛ إذ إن توقيت القرار يرتبط بحالة المباراة، ومستوى اللاعبين، والنتيجة، وطبيعة التغيير نفسه.

كما أن بعض العلاقات التي اختبرتها الدراسة لم تظهر دلالة إحصائية كافية؛ وهو ما يستدعي الحذر من اعتبار توقيت معين وصفة مضمونة للنجاح.

وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية بعدما أصبح بإمكان الفرق إجراء خمسة تبديلات، بدلاً من ثلاثة، بما وسّع الخيارات البشرية المتاحة للمدربين خلال المباريات.

قيمة التعليمات بين الشوطين ترتبط بقدرة اللاعبين على فهمها وتنفيذها (أ.ب)

أوبتا: البدلاء يسجلون أكثر في اللحظات الأخيرة

وفي تحليل نشرته «أوبتا أناليست» خلال موسم 2024- 2025، ظهرت مؤشرات لافتة بشأن تصاعد مساهمة البدلاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فقد سجل اللاعبون البدلاء 34 هدفاً في الدقيقة التسعين وما بعدها، من أصل 61 هدفاً سُجلت خلال الفترة نفسها، حتى تاريخ نشر التحليل.

وبذلك بلغت مساهمتهم 55.7 في المائة من أهداف الدقائق الأخيرة، مقارنة بنسبة 46.4 في المائة خلال الموسم السابق.

كما أظهرت البيانات أن عدد الأهداف المسجلة في الدقيقة التسعين وما بعدها، في تلك المرحلة من الموسم، عادل إجمالي ما سُجل خلال موسم 2022 -2023 كاملاً.

وتعزز هذه الأرقام أهمية الأوراق البديلة، لكنها تثير سؤالاً مختلفاً: هل ارتفاع مساهمتها التهديفية نتيجة مباشرة لحسن قراءة المدرب، أم أنه يرتبط أيضاً بالتعب وتراجع التمركز الدفاعي وزيادة الوقت بدل الضائع؟

فالأرقام تقيس مساهمة البدلاء في التسجيل، لكنها لا تعزل تأثير القرار التدريبي عن بقية العوامل التي تحكم اللحظات الأخيرة من المباراة.

المدرب السويدي يورغن لينارتسون (يويفا)

«الغارديان»... 92 نادياً ترفض كشف أسرار الغرفة

تعود إحدى المحاولات الصحافية لفهم ما يجري بين الشوطين إلى تحقيق نشره توم لامونت في «الغارديان» في فبراير 2010، بعنوان «حديث الاستراحة: اللغز الأخير في كرة القدم».

وكشف التحقيق أن الصحيفة طلبت من 92 نادياً إنجليزياً السماح لها بحضور حديث المدربين خلال الاستراحة، لكنها لم تحصل على موافقة أي منها.

وتناول التحقيق شهادات مدربين ولاعبين بشأن أهمية الخصوصية، والفرق بين الخطاب التحفيزي والتدخل الفني، وكيف يمكن للكلمات أن تؤثر في ثقة اللاعبين.

ومن أبرز الأمثلة التي عرضها شهادة المدرب السويدي يورغن لينارتسون، الذي واجه منتخب بلاده تحت 21 عاماً تأخراً بثلاثة أهداف أمام إنجلترا في نصف نهائي بطولة أوروبا عام 2009.

وطلب لينارتسون من لاعبيه تقسيم الشوط الثاني إلى ثلاث مباريات مصغرة، مدة كل منها 15 دقيقة، والسعي إلى تسجيل هدف في كل فترة.

وعادت السويد بالفعل من التأخر بثلاثة أهداف إلى التعادل 3-3، قبل أن تخسر بركلات الترجيح.

لكن تلك العودة لم تكن نتيجة الخطاب وحده؛ إذ صاحبته تغييرات تكتيكية وتبديلات هجومية، وهو ما يجعل الفصل بين أثر الكلمات وأثر القرارات واللاعبين أمراً بالغ الصعوبة.

حديث المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز خلال استراحة نهائي أبطال أوروبا 2005 أصبح ضمن أشهر الحكايات الكروية (رويترز) فيرغسون اشتهر كثيراً بقراراته الفنية في الشوط الثاني (رويترز) المدرب السويدي يورغن لينارتسون (يويفا) قيمة التعليمات بين الشوطين ترتبط بقدرة اللاعبين على فهمها وتنفيذها (أ.ب) تلجأ الفرق المتعادلة أو المتأخرة بنسب أكبر إلى الخيارات الهجومية (يويفا) رصد الباحثون في الجامعة الألمانية ارتباطاً واضحاً بين نتيجة المباراة وطبيعة التغيير (موقع الجامعة الألمانية)

إسطنبول 2005... هل صنعت الكلمات المعجزة؟

يقدم نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 مثالاً آخر على صعوبة تحديد صاحب الفضل في عودة الفرق خلال الشوط الثاني.

فقد أنهى ليفربول الشوط الأول متأخراً أمام ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف ويتعادل ثم يفوز بركلات الترجيح.

ودخل حديث المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز خلال الاستراحة ضمن أشهر الحكايات الكروية، بعدما نُسب إليه دور كبير في إعادة ثقة اللاعبين.

لكن التحول صَاحَبه أيضاً إدخال ديتمار هامان وإعادة تنظيم خط الوسط؛ ما منح ليفربول توازناً أكبر.

وتكشف شهادات تلك المباراة عن أن تأثير المدرب قد يتخذ صوراً متعددة، منها التوجيه النفسي والقرار التكتيكي واختيار البديل المناسب.

غير أن النجاح النهائي ظل مرتبطاً بقدرة اللاعبين على استغلال الفرص وتحويل التعليمات إلى أهداف.

فيرغسون اشتهر كثيراً بقراراته الفنية في الشوط الثاني (رويترز)

هل يؤثر الغضب في أداء اللاعبين؟

يمثل الجانب النفسي عنصراً آخر في تفسير ما يحدث خلال الاستراحة.

ففي بحث نشرته جامعة سالفورد البريطانية عام 2018، اختبر باحثون تأثير نوعين مختلفين من الخطاب بين الشوطين على لاعبي كرة قدم جامعيين.

واعتمد أحد الخطابين على عبارات متشددة تركز على خطورة الفشل، في حين استخدم الآخر رسائل أكثر مرونة وواقعية في التعامل مع الضغوط.

ووجد الباحثون أن المجموعتين أظهرتا مستويات متقاربة من الدافعية، لكن اللاعبين الذين استمعوا إلى الخطاب المتشدد شعروا بتهديد أكبر، وأصبحوا أكثر تركيزاً على تجنب الفشل.

وتشير النتائج إلى أن الصراخ والتخويف لا يضمنان رفع الدافعية أو تحسين الأداء، وأن أسلوب توصيل الرسالة قد يؤثر في الحالة النفسية للاعبين.

لكن الدراسة لا تثبت أن الخطاب الهادئ يقود بالضرورة إلى الانتصار، وإنما تكشف عن اختلاف الاستجابات النفسية لنوعية التعليمات.

الدراسة لا تثبت أن الخطاب الهادئ يقود بالضرورة إلى الانتصار (مانشستر سيتي)

لماذا لا تكفي الأهداف لإثبات المقولة؟

قد يبدو ارتفاع عدد الأهداف أو الفرص في الشوط الثاني دليلاً على تأثير المدربين، خصوصاً مع زيادة التبديلات وتغيير الخطط.

لكن تفسير ما يحدث علمياً أكثر تعقيداً.

فاللاعبون يدخلون الشوط الثاني بعد استهلاك جزء من طاقتهم البدنية والذهنية، وقد تتراجع سرعة العودة الدفاعية وجودة التمركز، في حين تضطر الفرق المتأخرة إلى المخاطرة بمزيد من اللاعبين في الهجوم.

كما تؤثر النتيجة نفسها في سلوك الفريقين؛ فالفريق المتقدم قد يتراجع لحماية أفضليته، في حين يزيد المنافس ضغطه ويقبل بترك مساحات خلف دفاعه.

وتؤدي هذه التحولات أحياناً إلى ارتفاع فرص التسجيل دون أن يكون تعديل المدرب وحده مسؤولاً عنها.

وهناك أيضاً فارق بين ثلاثة مستويات من التأثير: اتخاذ القرار، وتحسين الأداء، وتغيير النتيجة.

فقد يجري المدرب تعديلاً تكتيكياً ناجحاً يرفع جودة الفرص، لكن لاعبيه يفشلون في التسجيل. وقد يحقق فريق آخر الفوز بفضل خطأ فردي للمنافس، دون أن يكون هناك تدخل تدريبي حاسم.

وهكذا لا يمكن قياس جودة المدرب بعدد الأهداف التي يسجلها فريقه في الشوط الثاني وحده، ولا بعدد التبديلات التي يجريها.

إيمري ونونو يؤكدان محدودية ما يمكن إصلاحه خلال الاستراحة (أ.ف.ب)

الشوط الثاني... لمن إذن؟

بعد مقارنة شهادات المدربين والدراسات العلمية، تبدو المقولة الشهيرة أقرب إلى وصف لمرحلة تتسع فيها فرص التدخل الفني، وليس حكماً مثبتاً بأن المدرب يمتلك التأثير الأكبر في الدقائق الـ45 الأخيرة.

فإيمري ونونو يؤكدان محدودية ما يمكن إصلاحه خلال الاستراحة، وكراويتز يكشف عن أن تعليمات كلوب تعتمد على عمل تحليلي يبدأ قبل المباراة، في حين تقدم تجربة أنشيلوتي نموذجاً لقدرة التعديل التكتيكي على تغيير مسار الأداء.

وفي المقابل، تكشف بيانات عشرات الآلاف من التبديلات، عن أن قرارات المدربين ترتبط بنتائج المباريات، وأن التغييرات البشرية لا تمثل دائماً انقلاباً تكتيكياً.

وتشير بعض الدراسات إلى تحسن الأداء بعد تعديل التشكيل، لكنها لا تثبت أن هذا التحسن ناتج من المدرب وحده، أو أنه يؤدي بالضرورة إلى الانتصار.

ولعل التفسير الأكثر دقة للمقولة هو أن الشوط الأول يختبر قدرة المدرب على التحضير، في حين يختبر الشوط الثاني قدرته على قراءة ما حدث والتكيف معه.

فالمدرب يمتلك فرصة أكبر لتغيير الأشخاص والأدوار والخطط بعد الاستراحة، لكن كثرة التدخلات لا تعني بالضرورة نجاحها. وبين غرفة الملابس والملعب تظل هناك حقيقة لا تتجاوزها التعليمات: المدرب قد يكتشف الحل، لكن اللاعبين هم من يملكون القدرة على تحويله هدفاً وانتصاراً.