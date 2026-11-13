تعيين فاليريان إسماعيل مديراً فنياً للوهافر الفرنسي

تقرر تعيين فاليريان إسماعيل مديراً فنياً لفريق لوهافر، الجمعة، حتى نهاية الموسم الحالي، في وقت يقبع فيه النادي في قاع ترتيب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم حالياً.

ويتولى المدافع الفرنسي السابق (51 عاماً) المسؤولية خلفاً للمدرب ديدييه ديجار، ويواجه مهمة بالغة الصعوبة إذا ما أراد الحفاظ على مكانة النادي بين نخبة الأندية الفرنسية.

ولم يحقق لوهافر أي انتصار حتى الآن في مسيرته بالدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، مكتفياً بالحصول على نقطتين فقط في مبارياته العشر الأولى بالمسابقة.

ويمتلك إسماعيل مسيرة تدريبية حافلة، إذ سبق له قيادة فرق في ألمانيا واليونان والنمسا وتركيا وإنجلترا.

وفي بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس، أشار نادي لوهافر إلى أن إسماعيل تعامل سابقاً مع «حالات طارئة»، وهو أمر «ربما يكون مفيداً للغاية له في الأسابيع المقبلة».

يذكر أن نادي لوهافر، الذي تأسس عام 1872 ويعد أقدم ناد في كرة القدم الاحترافية الفرنسية، استحوذت عليه مجموعة «بلو كرو» في يوليو (تموز) عام 2025.

وتحمل جماهير النادي هذه المجموعة، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها وتدير عدة أندية، مسؤولية الوضع الرياضي المقلق للفريق، وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت مجموعات من المشجعين برحيل الملاك.