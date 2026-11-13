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تعيين فاليريان إسماعيل مديراً فنياً للوهافر الفرنسي

فاليريان إسماعيل مديراً فنياً جديداً لفريق لوهافر الفرنسي (أ.ف.ب)
فاليريان إسماعيل مديراً فنياً جديداً لفريق لوهافر الفرنسي (أ.ف.ب)
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تعيين فاليريان إسماعيل مديراً فنياً للوهافر الفرنسي

فاليريان إسماعيل مديراً فنياً جديداً لفريق لوهافر الفرنسي (أ.ف.ب)
فاليريان إسماعيل مديراً فنياً جديداً لفريق لوهافر الفرنسي (أ.ف.ب)

تقرر تعيين فاليريان إسماعيل مديراً فنياً لفريق لوهافر، الجمعة، حتى نهاية الموسم الحالي، في وقت يقبع فيه النادي في قاع ترتيب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم حالياً.

ويتولى المدافع الفرنسي السابق (51 عاماً) المسؤولية خلفاً للمدرب ديدييه ديجار، ويواجه مهمة بالغة الصعوبة إذا ما أراد الحفاظ على مكانة النادي بين نخبة الأندية الفرنسية.

ولم يحقق لوهافر أي انتصار حتى الآن في مسيرته بالدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، مكتفياً بالحصول على نقطتين فقط في مبارياته العشر الأولى بالمسابقة.

ويمتلك إسماعيل مسيرة تدريبية حافلة، إذ سبق له قيادة فرق في ألمانيا واليونان والنمسا وتركيا وإنجلترا.

وفي بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس، أشار نادي لوهافر إلى أن إسماعيل تعامل سابقاً مع «حالات طارئة»، وهو أمر «ربما يكون مفيداً للغاية له في الأسابيع المقبلة».

يذكر أن نادي لوهافر، الذي تأسس عام 1872 ويعد أقدم ناد في كرة القدم الاحترافية الفرنسية، استحوذت عليه مجموعة «بلو كرو» في يوليو (تموز) عام 2025.

وتحمل جماهير النادي هذه المجموعة، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها وتدير عدة أندية، مسؤولية الوضع الرياضي المقلق للفريق، وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت مجموعات من المشجعين برحيل الملاك.

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أنشيلوتي يضع عينه على مستقبل البرازيل في «مواجهة متجددة» ضد اليابان

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل (رويترز)
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل (رويترز)
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أنشيلوتي يضع عينه على مستقبل البرازيل في «مواجهة متجددة» ضد اليابان

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل (رويترز)
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل (رويترز)

يخوض المنتخب البرازيلي مواجهة جديدة أمام نظيره الياباني عندما يلتقيان، السبت، في مباراة دولية ودية في سنغافورة بعد 5 أشهر من الفوز القاتل للسيليساو على منافسه الأسيوي في الدور الثاني لمونديال أميركا الشمالية، لكن بأهداف بعيدة المدى يرسمها مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان غابرييل مارتينيلي خطف هدف الفوز لمنتخب «سيليساو» في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وقاده إلى انتصار على اليابان 2 - 1 في يونيو (حزيران) الماضي بمدينة هيوستن.

لكن مشوار البرازيل في المونديال انتهى بالنتيجة نفسها أمام النرويج في ثمن النهائي.

ويسعى أنشيلوتي حالياً إلى بناء منتخب للمستقبل؛ إذ تضم قائمته المؤلفة من 26 لاعباً لخوض مباراتَي اليابان، نهاية الأسبوع الحالي، وسنغافورة المضيّفة الثلاثاء، 15 لاعباً دون الثالثة والعشرين من العمر.

وقال المدرب الإيطالي للصحافيين، الجمعة: «شكّلت كأس العالم نهاية مرحلة لجيل من اللاعبين»، مضيفاً: «نعمل الآن على بناء جيل جديد يكون جاهزاً ومنافساً في استحقاقاتنا الرسمية المقبلة، وهي كأس كوبا أميركا عام 2028 وكأس العالم عام 2030».

وتابع: «أعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة. نراقب اللاعبين الشباب، ومن بينهم وجوه جديدة موجودة معنا هنا، ونحن راضون جداً عما نشاهده».

وأردف قائلاً: «لدينا لاعبون شباب يتمتعون بالكثير من الجودة والموهبة؛ ولذلك ننظر إلى المستقبل بثقة».

ولم يرغب المدرب البالغ 67 عاماً في تخصيص أي لاعب بإشادة استثنائية، موضحاً: «يمكنكم ملاحظة سلوكهم في التدريبات ومدى تركيزهم. لقد منحونا جميعا ثقة كبيرة بالمستقبل؛ لأننا نرى لاعبين يتمتعون بمستوى عالٍ».

وأضاف: «قد تنقصهم بعض الخبرة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى اللاعبين الشباب».

وسيتولى مهاجم برشلونة الإسباني رافينيا الذي يقدم مستويات لافتة مع النادي الكاتالوني، قيادة المنتخب البرازيلي أمام اليابان.

وقال رافينيا: «توقعاتي إيجابية. من الواضح أننا نمر بمرحلة إعادة بناء مع وجود لاعبين جدد، لكنني أرى عناصر تتمتع بمستوى عالٍ ورغبة كبيرة في تقديم كل ما لديها دفاعاً عن قميص المنتخب الوطني».

وكان رافينيا قد شارك في مباراتين فقط خلال كأس العالم، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وأضاف: «هذه مباراة بمستوى كأس العالم، كما شاهدنا في المونديال الأخير. ستكون مواجهة صعبة للغاية؛ لأننا ندرك جودة المنتخب الياباني».

في المقابل، استعاد مدرب اليابان هاجيمي مورياسو محطات الأعوام الثمانية التي أمضاها على رأس الجهاز الفني، وسط توقعات برحيله بعد مواجهة الباراغواي في سنغافورة، الثلاثاء، على أن يخلفه مدرب المنتخب الأولمبي (تحت 23 عاماً) غو أويوا.

وقال مورياسو: «هناك أمور كثيرة تمكّنا من تحقيقها والنجاح فيها، لكن في المقابل كانت هناك أمور لم نتمكن من إنجازها».

وختم: «نجحت في توسيع قاعدة الخيارات، وتعزيز عمق التشكيلة».

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تعيين فاليريان إسماعيل مديراً فنياً للوهافر الفرنسي

فاليريان إسماعيل مديراً فنياً جديداً لفريق لوهافر الفرنسي (أ.ف.ب)
فاليريان إسماعيل مديراً فنياً جديداً لفريق لوهافر الفرنسي (أ.ف.ب)
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تعيين فاليريان إسماعيل مديراً فنياً للوهافر الفرنسي

فاليريان إسماعيل مديراً فنياً جديداً لفريق لوهافر الفرنسي (أ.ف.ب)
فاليريان إسماعيل مديراً فنياً جديداً لفريق لوهافر الفرنسي (أ.ف.ب)

تقرر تعيين فاليريان إسماعيل مديراً فنياً لفريق لوهافر، الجمعة، حتى نهاية الموسم الحالي، في وقت يقبع فيه النادي في قاع ترتيب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم حالياً.

ويتولى المدافع الفرنسي السابق (51 عاماً) المسؤولية خلفاً للمدرب ديدييه ديجار، ويواجه مهمة بالغة الصعوبة إذا ما أراد الحفاظ على مكانة النادي بين نخبة الأندية الفرنسية.

ولم يحقق لوهافر أي انتصار حتى الآن في مسيرته بالدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، مكتفياً بالحصول على نقطتين فقط في مبارياته العشر الأولى بالمسابقة.

ويمتلك إسماعيل مسيرة تدريبية حافلة، إذ سبق له قيادة فرق في ألمانيا واليونان والنمسا وتركيا وإنجلترا.

وفي بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس، أشار نادي لوهافر إلى أن إسماعيل تعامل سابقاً مع «حالات طارئة»، وهو أمر «ربما يكون مفيداً للغاية له في الأسابيع المقبلة».

يذكر أن نادي لوهافر، الذي تأسس عام 1872 ويعد أقدم ناد في كرة القدم الاحترافية الفرنسية، استحوذت عليه مجموعة «بلو كرو» في يوليو (تموز) عام 2025.

وتحمل جماهير النادي هذه المجموعة، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها وتدير عدة أندية، مسؤولية الوضع الرياضي المقلق للفريق، وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت مجموعات من المشجعين برحيل الملاك.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
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غريليش يعتذر عن غيابه الأخير عن إيفرتون لأسباب تأديبية

جاك غريليش لاعب إيفرتون الإنجليزي (رويترز)
جاك غريليش لاعب إيفرتون الإنجليزي (رويترز)
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غريليش يعتذر عن غيابه الأخير عن إيفرتون لأسباب تأديبية

جاك غريليش لاعب إيفرتون الإنجليزي (رويترز)
جاك غريليش لاعب إيفرتون الإنجليزي (رويترز)

قدم جاك غريليش، المعار لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اعتذاره عن غيابه عن المشاركة مع الفريق، وذلك بسبب مخالفته للقواعد الانضباطية للنادي.

وغاب غريليش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يقضي فترة إعارة ثانية في إيفرتون، عن المباريات الأربع الأخيرة للفريق، حيث كانت آخر مشاركة له في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وعاد اللاعب الإنجليزي للمشاركة في مباراة أقيمت من دون جماهير ضد فريق ديربي كاونتي، الخميس، وعقب ذلك نشر رسالة عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام» تطرق فيها إلى غيابه الأخير.

وكتب غريليش: «من الرائع العودة للملعب مع زملائي اليوم بعد بضعة أيام جيدة من التدريبات. أود أن أعتذر للجماهير وللجميع في النادي عن عدم قدرتي على مساعدة الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف غريليش: «أحب اللعب لهذا النادي، وأتطلع بشوق للعودة مرة أخرى للعب أمامكم بقميص إيفرتون. أراكم قريباً».

من جانبه، أبدى الاسكوتلندي ديفيد مويز، المدير الفني لإيفرتون، تحفظاً في الكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بسلوك غريليش (31 عاماً)، حيث اكتفى النادي بالقول إن الجناح المخضرم «لم يكن في كامل جاهزيته البدنية» قبل المباراة التي جرت أمام نيوكاسل يونايتد في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

يُذْكر أن غريليش، الذي يعد أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل والحديث في كرة القدم الإنجليزية، كان في وقت سابق أغلى لاعب في تاريخ الكرة البريطانية، وذلك بعد انتقاله من أستون فيلا لمانشستر سيتي عام 2021 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار).

وأسهم غريليش في تحقيق مانشستر سيتي للثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا) عام 2023، لكنه ابتعد عن حسابات الفريق خلال العامين الماضيين.

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