الإصابة تبعد ظهير مرسيليا إيمرسون عدة أسابيع

يغيب الظهير الأيسر لمرسيليا الفرنسي، إيمرسون بالميري، عن الملاعب لـ«بضعة أسابيع» بسبب إصابة في ركبته اليسرى، بحسب ما أعلن ناديه الاثنين في بيان.

وجاء في بيان النادي: «يُعلن أولمبيك مرسيليا اليوم أن إيمرسون بالميري خضع لعملية تنظير للركبة اليسرى. وقد تكللت العملية بالنجاح. وسيعود إلى المنافسات خلال بضعة أسابيع».

ويُعد إيمرسون (32 عاماً)، وهو برازيلي الأصل يلعب لمنتخب إيطاليا، من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب برونو جينيزيو، وقد تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز بها مرسيليا على تولوز في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).

وحل بدلاً من الإيطالي من أصل برازيلي السويسري أوليسيس غارسيا، الذي عوضه أيضاً في المباراتين التاليتين أمام باير ليفركوزن الألماني ولانس.