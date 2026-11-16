الإصابة تبعد ظهير مرسيليا إيمرسون عدة أسابيع

الإصابة تبعد ظهير مرسيليا إيمرسون عدة أسابيعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342056-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
إيمرسون بالميري يتعافى من إصابة بالركبة (حساب اللاعب على إنستغرام)
يغيب الظهير الأيسر لمرسيليا الفرنسي، إيمرسون بالميري، عن الملاعب لـ«بضعة أسابيع» بسبب إصابة في ركبته اليسرى، بحسب ما أعلن ناديه الاثنين في بيان.
وجاء في بيان النادي: «يُعلن أولمبيك مرسيليا اليوم أن إيمرسون بالميري خضع لعملية تنظير للركبة اليسرى. وقد تكللت العملية بالنجاح. وسيعود إلى المنافسات خلال بضعة أسابيع».
ويُعد إيمرسون (32 عاماً)، وهو برازيلي الأصل يلعب لمنتخب إيطاليا، من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب برونو جينيزيو، وقد تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز بها مرسيليا على تولوز في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
وحل بدلاً من الإيطالي من أصل برازيلي السويسري أوليسيس غارسيا، الذي عوضه أيضاً في المباراتين التاليتين أمام باير ليفركوزن الألماني ولانس.
وضع منتخب بنين قدمه الأولى في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم بفوز ثمين خارج ملعبه على أفريقيا الوسطى بنتيجة 1 - صفر، الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.
سجل جوزيف أولوكو الهدف الوحيد في الدقيقة 93 من المباراة التي أقيمت في مدينة دوالا الكاميرونية، ليهدي بنين ثلاث نقاط غالية.
ورفع منتخب بنين رصيده إلى 10 نقاط ليقفز لصدارة المجموعة السادسة، وحافظ على سجله الخالي من الهزائم في هذه التصفيات، بينما بقي منتخب أفريقيا الوسطى بلا رصيد في ذيل الترتيب من دون نقاط، لتنتهي آماله في التأهل.
وسيضمن منتخب بنين تأهله رسمياً حال فوز بوركينا فاسو على موريتانيا، الثلاثاء.
ويحتل منتخب بوركينا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلفه موريتانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
من جهته، فاز منتخب غينيا على مضيّفه إريتريا بنتيجة 3 – 1، الاثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.
أنهى المنتخب الغيني الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد سجله محمد سوماه في الدقيقة 28 من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالعاصمة المصرية.
وفي الشوط الثاني، أضاف ياخوبا باري «ثنائية» في الدقيقتين 52 و77.
وقلص منتخب إريتريا الفارق بهدف وحيد سجله علي سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة، يرفع منتخب غينيا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة خلفه جنوب أفريقيا 7 نقاط قبل مباراتها أمام كينيا الثالث بنقطتين، الثلاثاء.
أما منتخب إريتريا، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، لتنتهي آماله نظرياً في التأهل للنهائيات.
وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 (النسخة الـ36) بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في شرق القارة هي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وذلك خلال الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.
أعلن كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تعيين توماس فرانك مدرباً للفريق بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2029.
ويتولى فرانك المسؤولية بعد إقالة بيير ساغ، الذي انتهت فترته التي استمرت خمسة أشهر بعد 16 مباراة مع الفريق في قاع الترتيب.
وقال فرانك في بيان: «كريستال بالاس ناد عريق في إنجلترا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة ودعم اللاعبين وكل من حول الفريق، وأتطلع لملاقاتهم».
ولم يحقق بالاس أي فوز في الدوري منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وبدأ تراجع نتائج الفريق بالخسارة 5 - صفر أمام برايتون لينتهي به المطاف في معركة الهبوط.
وتلقى أربع خسائر متتالية في الدوري كان آخرها 3 - 1 أمام ضيفه ليفربول ليتذيل الترتيب على بعد نقطتين من منطقة الأمان.
وهذا هو أول منصب تدريبي لفرانك منذ إقالته من توتنهام هوتسبير بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.
انتهت تجربة المدرب البالغ من العمر 53 عاماً مع توتنهام بشكل سيئ، إذ تركت النتائج السيئة النادي قريباً من منطقة الهبوط.
وتولى تدريب توتنهام في يونيو 2025 خلفاً لأنجي بوستيكوغلو، لكنه أُقيل في فبراير (شباط) من هذا العام، عندما كان الفريق في المركز 16 برصيد 29 نقطة من 26 مباراة.
وقبل انتقاله إلى توتنهام، قضى الدنماركي سبع سنوات ناجحة مع برنتفورد بين عامي 2018 و2025، قاد خلالها النادي إلى الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ورسخ مكانته في دوري الأضواء، وكان المركز التاسع في موسم 2022 - 2023 هو أعلى ترتيب حققه النادي في الدوري تحت قيادته.
وبدأ فرانك مسيرته التدريبية مع منتخبات الدنمارك للناشئين قبل أن يتولى تدريب فريق بروندبي في 2013. غادر النادي في مارس (آذار) 2016 وانضم إلى برنتفورد في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام ليعمل مساعداً للمدرب دين سميث في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يتولى منصب المدرب في عام 2018.
«تصفيات أمم أفريقيا»: غانا تتمسك بالأمل بهدف في الصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342062-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
«تصفيات أمم أفريقيا»: غانا تتمسك بالأمل بهدف في الصومال
فرحة جماهير غانا بالفوز على الصومال (الاتحاد الغاني)
تمسك منتخب غانا بأمله الصعب في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم بفوز بشق الأنفس على الصومال بنتيجة 1 - صفر، الاثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للتصفيات، بملعب مدينة سيكوندي تاكورادي الغانية.
أحرز جوردان آيو الهدف الوحيد للنجوم السوداء في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.
بذلك يرفع المنتخب الغاني رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين على الصومال، ليحتل المركز الثالث متخلفاً بفارق الأهداف عن غامبيا التي تستقبل كوت ديفوار صاحبة الصدارة بـ9 نقاط، الثلاثاء.
أما منتخب الصومال فيتذيل الترتيب من دون نقاط في المركز الرابع بعد الخسارة في جميع مبارياته الأربع.
وسيكون المنتخب الغاني مطالباً بالحصول على 3 نقاط على الأقل من مباراتيه الأخيرتين في التصفيات أمام غامبيا وكوت ديفوار خلال مارس (آذار) إذا أراد التأهل للنهائيات.
وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 (النسخة الـ36) بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في شرق القارة هي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وذلك خلال الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.