انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

ويستعيد الموسم ملامح الحياة في القصب أواخر القرن الثالث عشر الهجري، ويعرّف الزوار بحرفة استخراج الملح التي توارثها الأهالي بوصفها مهنة أولى لأكثر من ثلاثة قرون، إذ يتتبّعون في المملحة النموذجية مراحل الإنتاج، من استخراجه يدوياً من الحفر المعروفة محلياً بـ«جفار الملح» إلى تنقيته وتعبئته وتسويقه داخل السعودية وتصديره.

ويتاح لزوار الموسم، الذي يستمر حتى يوم السبت 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، التجول في عدد من القصور والمتاحف بالقرية التراثية، وزيارة مركز الزوار التابع لهيئة التراث.

يتاح لزوار الموسم التجول داخل قصور ومتاحف بالقرية التراثية في القصب (واس)

ويضم الموسم فعاليات تناسب مختلف أفراد الأسرة، منها المسرح الثقافي، والاستراحة الملحية، ومنطقة فنون القصب، وركن الطفل، والبيوت الشعبية، ومناطق الأسر المنتجة، إلى جانب بطولة للفروسية وعرض للسيارات الكلاسيكية، فيما ينطلق «سباق ملح القصب» من القرية يوم السبت 21 نوفمبر بمسارات تناسب العائلات والعدّائين.

ويشارك في الموسم نحو 50 عارضاً من أبناء المنطقة، وما يزيد على 300 متطوع ومتطوعة من الأهالي يتولّون إرشاد الزوار، الذين يُتوقع أن يتجاوز عددهم 100 ألف زائر لمختلف فعالياته وأنشطته التي تسهم في تعريفهم بملح القصب الذي يُسمى بـ«الذهب الأبيض»، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص، وتطوير وتنمية السياحة والتراث الوطني.

ويأتي الموسم امتداداً لنسخه السابقة التي سلّطت الضوء على صناعة ملح القصب ودورها في حياة الأهالي واقتصاد البلدة الواقعة وسط السعودية، حيث يهدف إلى تعزيز إنتاج الملح بوصفه أحد أشهر المنتجات المحلية والثروات الطبيعية التي تتمتع بها نتيجة الظروف المناخية والجيولوجية بالمنطقة.

الموسم يستهدف التعريف بأحد أشهر المنتجات المحلية والثروات الطبيعية التي تتمتع بها القصب (واس)

وتتميَّز القصب بتراث ثقافي عريق، وتتمتَّع طبيعتها بوجود معدن الملح، وتعدَّ من أشهر المواقع السعودية في إنتاجه، وتتجاوز مبيعات ملحها 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) سنوياً، بما يقارب 5 في المائة من إجمالي قيمة الإنتاج الوطني البالغة نحو 3.7 مليار ريال (987 مليون دولار)، ويُصدَّر للداخل والخارج؛ نظراً لجودته العالية وقيمته الغذائية.

وتشارك «هيئة فنون الطهي» في الموسم عبر جناح تعريفي لمعامل الابتكار في فنون الطهي، يبرز إرث وجودة ملح القصب الذي يرتبط بهوية المكان وحياة المجتمع المحلي، وإمكاناته في تطوير منتجات مبتكرة، بما يتيح للزوار استحضار ملامح الحياة في البلدة عام 1300 للهجرة، ومعايشة أجواء الزمن القديم.

ويضم جناح الهيئة منتجَي جبل الملح بأضلاع اللحم البقري، وصندوق الملح بحلوى الدخن واللوز، بما يعكس دور معامل الابتكار في فنون الطهي في تطوير منتجات مبتكرة، وتوسيع استخدامات المكونات المحلية في الأطباق، وتعزيز قيمتها المضافة، إلى جانب صندوق هدايا خاص بملح القصب وتوزيع عينات من رقائقه على الزوار.

يسعى الموسم إلى تمكين القطاع الخاص وتطوير وتنمية السياحة والتراث الوطني (واس)

وتأتي مشاركة الهيئة ضمن استراتيجيتها لحفظ وتطوير التراث والمعرفة المرتبطة بفنون الطهي، وتعزيز القيمة التجارية للمنتجات السعودية، من خلال تشجيع الابتكار في توظيف المكونات المحلية، والتعريف بقصصها وارتباطها بالمكان، بما يدعم حضورها في القطاع ويبرز القيمة الثقافية والاقتصادية.

يشار إلى أن القصب من أقدم المستوطنات في الجزيرة العربية، واحتفظت باسمها الحالي منذ عشرات القرون، وعدَّت منذ القدم وإلى اليوم ما يمكن تسميته بـ«سلة الغذاء» لاشتهارها طوال تاريخها بإنتاج أرضها محصولي البر «القمح الأسمر» وملح الطعام «الذهب الأبيض».