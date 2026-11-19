جاء إطلاق مشروع «نيفيرا مصر» بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير ليمثل إضافة إلى مسيرة التنمية السياحية والاقتصادية في مصر، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر إطلاق المشروع: «إنه أحد المشروعات السياحية التي تأتي في إطار مخرجات المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، الذي حدد التوجهات التنموية للدولة، والأقاليم الاقتصادية والعُمرانية، بما يُحقق التوازن في توزيع الأنشطة الاقتصادية، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة».

ولفت مدبولي إلى أنه من بين هذه الأقاليم، إقليم غرب القاهرة، باعتباره أحد الأقاليم الواعدة، بما يمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وحضارية فريدة تؤهله ليكون مركزاً متكاملاً للأنشطة السياحية والترفيهية والخدمية، وبوابة رئيسية للتنمية الاقتصادية في غرب القاهرة.

وأشار مدبولي إلى أن منطقــة غرب القــاهرة الكبرى شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من المشــروعات القومية في مجالات البنية التحتية وشــبكات الطرق والنقل الجماعي، من بينها تطــوير الطريــق السياحي والطريق الدائري، وتنفيذ مشــروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، إلى جانب مشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي يربط العين السخنة والعلمين وأسوان، مروراً بمنطقة المشروع، وغيرها من مشروعات البنية التحتية الداعمة للتنمية.

وعدّ أن هذه المشـروعات القومية مهدت بدرجة ما للإعلان عن مشروع «نيفيرا»، بخلاف ما يشهده قطاع السياحة في مصر من نمو غير مسبوق، بداية من افتتاح المتحف المصري الكبير وكذا تطوير المتاحف والأماكن الأثرية وتحسـين البنية التحتية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبنت رؤية مُتكاملة لتطوير المنطقة المُمتدة من هضبة أهرامات الجيزة وسقارة وصولاً إلى مطار سفنكس الدولي، بما يحقق الاستفادة المُثلى من مقوماتها السياحية والأثرية، ويُعزز قدرتها على استيعاب النمـو المتوقـع في الحركة السياحية.

جانب من خطة المشروع (رئاسة الوزراء)

وأوضح مدبولي أن الدولة استعانت بالمكاتـب الاستشارية الدولية المتخصصة، لإعداد دراسة متكاملة لتطوير المنطقة، وتحديد أولويات التنمية بها، وعلى رأسها زيادة الطاقة الفندقية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي، وبما يواكب النمو المستهدف في أعداد السائحين، ويلبي الطلب المتزايد على مختلف الأنماط السياحية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الرؤية أسفرت عن تحديد مجموعة من المشــروعات التنموية الواعدة، من بينها مشروع مدينة «نيفيرا مصر»، الذي يُمثل أحــد المحاور الرئيسية لتطوير غرب القاهرة، وإضافة مهمة إلى منظومة التنمية السياحية والترفيهية والعمرانية بالمنطقة.

وأوضح أن الدولة تمتلك أرض المشروع من خلال مساهمة بعض الشركات والكيانات الاقتصادية ليكون دورها تهيئة الأرض للتنمية والتطوير وطرح المشروع للشراكات مع القطاع الخاص، لتنفيذ ما تستهدفه الدولة المصرية وجذب الاستثمارات وخدمة المواطن.

وتسعى مصر لتعظيم مقوماتها السياحية خصوصاً في منطقة الأهرامات وامتداداتها بالمتحف المصري الكبير وحتى مطار سفنكس، وكذلك امتداداتها حتى منطقة سقارة الأثرية، من خلال العديد من مشروعات البنية التحتية والخدمات المختلفة إلى جانب المشاريع السياحية والاستثمارية.

ويرى الخبير السياحي المصري محمد كارم أن «هذه الخطة تحمل أبعاداً كثيرة مهمة للسياحة المصرية خصوصاً بمنطقة غرب القاهرة، وتطرح فرصة حقيقية لإعادة صياغة الخريطة السياحية بالمنطقة القريبة من الأهرامات والمتحف المصري الكبير».

وأضاف كارم لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نتحدث عن مشروع عمراني ولكن رؤية شاملة تستهدف إنشاء واجهة ترفيهية وسياحية متكاملة على مساحة 36 مليون متر مربع، من بينها 6 آلاف غرفة فندقية وفلسفة جيدة يمكن من خلالها تطوير أنماط سياحية متعددة».

مشيراً إلى أن منطقة الأهرامات ظلت طوال سنوات كثيرة محطة للزيارة، ولكنها ليست سياحة إقامة وتجربة، وهذا ما يوفره المشروع الجديد.

وتابع كارم: «هنا تظهر أهمية التوسع الفندقي والترفيهي بالانتقال من سياحة الزيارة إلى سياحة الإقامة والتجربة عبر منطقة منظمة متكاملة تشجعه على الإقامة لعدد من الليالي السياحية مما ينعكس على متوسط مدة الإقامة ومتوسط إنفاق السائح».

وأكد كارم أن هذا المشروع من شأنه فتح المجال أمام أسواق سياحية كثيرة تبحث عن تجربة تجمع بين الثقافة والترفيه. وتفتح أفقاً مهماً أمام سياحة المؤتمرات والمعارض والحفلات، ما يساعد على جذب الشركات الدولية على مدار العام.

وشدد الخبير السياحي على ضرورة التوازن بين الاستثمار والحفاظ على الهوية البصرية والاستفادة من المشهد البصري لمنطقة الأهرامات مع خطة تسويقية دولية للمنطقة كواجهة سياحية متكاملة.

وتعدّ السياحة من مصادر الدخل القومي المصري، وحققت مصر معدلات مرتفعة في عدد السائحين أو الدخل القومي من السياحة خلال السنوات الماضية وتطمح إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.