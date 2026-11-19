احتفظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بصدارة قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الأميركي لكرة القدم، بإجمالي تعويضات مضمونة بلغت 28.3 مليون دولار سنوياً، متقدماً على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب شيكاغو فاير، وفقاً للتقرير الذي أصدرته رابطة اللاعبين، الخميس.

وتصدر ميسي القائمة بعدما ارتفعت تعويضاته بنحو ثمانية ملايين دولار مقارنة بالعام الماضي، علماً أن الأرقام المعلنة تقتصر على تعويضاته المرتبطة بعقده بصفته لاعباً، ولا تشمل مداخيله من مصادر أخرى.

وكان النجم الأرجنتيني، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، مدد عقده مع إنتر ميامي العام الماضي حتى عام 2028.

وحل ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى شيكاغو فاير في وقت سابق من العام الحالي، في المركز الثاني بإجمالي تعويضات مضمونة بلغت 19.51 مليون دولار، يليه الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أورلاندو سيتي، بـ13.938 مليون دولار، ثم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب لوس أنجليس إف سي، بـ11.152 مليون دولار، والسويسري بريل إمبولو، لاعب أتلانتا يونايتد، بـ10.81 مليون دولار.

وعلى صعيد الأندية، تصدر إنتر ميامي قائمة إجمالي التعويضات المضمونة للاعبين بـ59.37 مليون دولار، يليه شيكاغو فاير بـ41.29 مليون دولار، ثم أتلانتا يونايتد بـ38.35 مليون دولار، ولوس أنجليس غالاكسي بـ34.91 مليون دولار، ولوس أنجليس إف سي بـ32.91 مليون دولار.

في المقابل، سجل فيلادلفيا يونيون أدنى إجمالي للتعويضات المضمونة بـ12.64 مليون دولار، يليه سبورتينغ كانساس سيتي بـ13.30 مليون دولار، ثم دي سي يونايتد بـ14.55 مليون دولار.

وتغطي الأرقام الواردة في التقرير الفترة الممتدة حتى التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، علماً أن تعويضات اللاعبين المنضمين خلال فترة الانتقالات الصيفية احتُسبت على أساس سنوي.