تتجه الأنظار نحو ليونيل ميسي وإنتر ميامي مع انطلاق الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي للمحترفين هذا الأسبوع، إذ يسعى الفريق إلى أن يصبح أول نادٍ يتوج بلقب كأس الدوري الأميركي مرتين متتاليتين منذ نحو 15 عاماً.

ولم يكن الموسم الاعتيادي لإنتر ميامي هو الأكثر سلاسة، في ظل تغييرات على مستوى طاقم التدريب إضافة إلى سجل متواضع على أرضه، لكن ميسي أثبت مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن استبعاده من الحسابات، حتى في سن 39 عاماً.

وفاز النجم الأرجنتيني بجائزة الحذاء الذهبي للعام الثاني على التوالي برصيد 26 هدفاً، وأضاف إليها 17 تمريرة حاسمة، وقد يصبح أول لاعب يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي ثلاث مرات متتالية.

ولا يعني ذلك أن فريق المدرب كريستيان «كيلي» غونزاليس يعتمد على لاعب واحد فقط، إذ يضم الفريق الموهوب، الذي أنهى الموسم الاعتيادي في المركز الثاني بالقسم الشرقي، المهاجم القادم من أوروغواي لويس سواريز الذي سجل 17 هدفاً هذا الموسم، ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

ولكن إذا أراد ميامي أن يصبح أول بطل يحتفظ بلقبه في الدوري منذ أن توج لوس أنجليس جالاكسي بلقبين متتاليين عامي 2011 و2012، فسيحتاج إلى مزيد من سحر ميسي، الذي قاده إلى لقبه الأول في كأس الدوري الأميركي العام الماضي بتسجيله ستة أهداف وصناعته تسعة أخرى.

ويستهل ميامي حملة الدفاع عن لقبه على أرضه أمام كولومبوس كرو، السبت.

وتنطلق الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي، التي تستمر شهراً كاملاً، بمواجهتي الملحق الخميس، إذ يستضيف أورلاندو سيتي نظيره سينسيناتي، ويلتقي سياتل ساوندرز مع ضيفه ريال سولت ليك.

يقف في طريق سعي ميامي نحو المجد منافسه في القسم الشرقي فريق ناشفيل، الذي يأمل في تتويج عامه الرائع بإحراز أول لقب تاريخي له في كأس الدوري الأميركي.

وحطم الفريق المتكامل الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد بالدوري الأميركي برصيد 77 نقطة في طريقه لحصد درع المشجعين بوصفه صاحب أفضل سجل في الموسم الاعتيادي.

وبقيادة لاعب الوسط هاني مختار والمهاجم سام سوريدج، الثنائي الذي سجل معاً 38 هدفاً هذا الموسم، حافظ الفريق أيضاً على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه.

ومع ذلك، سيحتاج فريق المدرب بي.جيه كالاهان إلى التغلب على عقبة أخرى لحصد اللقب، وهي لعنة التفوق في الموسم الاعتيادي. فعلى مدار 14 موسماً مضت، لم ينجح سوى فريقين فقط من المتوجين بدرع المشجعين في الفوز بكأس الدوري الأميركي.

ويبدأ ناشفيل مشواره في الأدوار الإقصائية يوم الأحد بمواجهة الفائز من لقاء أورلاندو سيتي وسينسيناتي.

وفي القسم الغربي، يتطلع فانكوفر وايتكابس متصدر الترتيب إلى العودة لنهائي كأس الدوري الأميركي والثأر لخسارته المؤلمة 3-1 أمام ميامي العام الماضي.

ويدخل فريق المدرب يسبر سورنسن الأدوار الإقصائية بعد موسم تاريخي شهد تتويجه بلقب الموسم الاعتيادي للقسم الغربي للمرة الأولى في تاريخه، محطماً سلسلة من الأرقام القياسية للنادي، شملت أكبر عدد من الانتصارات (19 فوزاً) وأكبر رصيد من النقاط (64 نقطة) وأكبر عدد من الأهداف المسجلة (74 هدفاً).

وقد يظل رحيل لاعب الوسط الأميركي البارز سيباستيان برهالتر في منتصف الموسم ضربة مؤثرة لصفوف وايتكابس في الأدوار الإقصائية، كما سيحتاج الفريق إلى بقاء توماس مولر في كامل جاهزيته البدنية إذا أراد إتمام المهمة هذه المرة.

ويلعب وايتكابس يوم الأحد أمام الفائز من مواجهة ساوندرز وريال سولت ليك.