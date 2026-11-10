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الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام الصغير... هل يتفوق جوب على شقيقه جود؟

الأخوان بيلينغهام (حساب جوب بيلينغهام عبر إنستغرام)
الأخوان بيلينغهام (حساب جوب بيلينغهام عبر إنستغرام)
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بيلينغهام الصغير... هل يتفوق جوب على شقيقه جود؟

الأخوان بيلينغهام (حساب جوب بيلينغهام عبر إنستغرام)
الأخوان بيلينغهام (حساب جوب بيلينغهام عبر إنستغرام)

​قد لا يكون جود بيلينغهام الأفضل بين أفراد عائلته، على الأقل إذا صحت نظرية رياضية تمنح الأشقاء الأصغر فرصة أكبر للتفوق على إخوتهم الأكبر سناً. فمع استدعاء جوب للمرة الأولى إلى المنتخب الإنجليزي، تبرز فرضية مثيرة للاهتمام: هل يستطيع لاعب بوروسيا دورتموند أن يتجاوز مسيرة شقيقه الأكبر؟

ورغم أن استدعاء لاعب يبلغ 21 عاماً إلى المنتخب الإنجليزي يُعد إنجازاً لافتاً، فإن حالة جوب بيلينغهام تبدو مختلفة بعض الشيء، بسبب المقارنات المستمرة مع شقيقه جود الذي سبقه إلى الأضواء، وحقق نجاحات كبيرة في سن مبكرة.

فجود خاض مباراته الدولية الأولى عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وبحلول بلوغه سن جوب الحالية، كان قد شارك بالفعل في بطولتين دوليتين مع إنجلترا. لذلك، لا تبدو التوقعات المحيطة بجوب مرتفعة بالقدر نفسه، رغم ما يمتلكه من إمكانات.

جود بيلينغهام (رويترز)

لكن جوب يستند إلى أفضلية رياضية لافتة، تتمثل في كونه الشقيق الأصغر؛ إذ تشير دراسات وتجارب رياضية إلى أن الأشقاء الأصغر يمتلكون فرصاً أكبر لتحقيق مسيرات احترافية أكثر نجاحاً من إخوتهم الأكبر سناً، عندما يمارس الطرفان الرياضة نفسها.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن نحو ثلثَي الحالات التي شهدت احتراف شقيقين في الرياضة نفسها انتهت بتفوق الشقيق الأصغر على مستوى الإنجازات والمسيرة المهنية. ولا تقتصر هذه الظاهرة على كرة القدم؛ بل ظهرت في رياضات مختلفة وفي بلدان متعددة.

وأظهرت دراسة شملت رياضيين ورياضيَّات في 33 رياضة بأستراليا وكندا أن الرياضيين الذين وصلوا إلى مستويات النخبة، بما فيها المنافسات الدولية والألعاب الأولمبية، كان لديهم في المتوسط 1.04 شقيق أكبر سناً، مقابل 0.61 لدى الرياضيين الذين لم يصلوا إلى المستوى نفسه.

وفي دوري البيسبول الأميركي للمحترفين، كشفت دراسة شملت 700 زوج من الأشقاء الذين لعبوا في المسابقة، أن الشقيق الأصغر حقق معدل ضربات أفضل في نحو 70 في المائة من الحالات. كما أظهرت النتائج أن الأشقاء الأصغر يميلون إلى الاستمرار في الملاعب فترات أطول.

جوب بيلينغهام (أ.ب)

وتتكرر الصورة في رياضة الكريكيت؛ إذ تشير دراسة لأكثر من 60 زوجاً من الأشقاء الذين خاضوا مباريات الاختبارات الدولية إلى تفوق الشقيق الأصغر في نحو ثلثي الحالات. ويبرز الأخوان سام وتوم كوران مثالاً حديثاً، بعدما أصبح سام الأقرب إلى خلافة بن ستوكس في منتخب إنجلترا، في حين تبدو فرص عودة شقيقه توم إلى خوض مباريات الاختبارات محدودة.

وفي كرة القدم، تضم قائمة النجوم الذين ينتمون إلى عائلات رياضية أشقاء أصغر حققوا نجاحات استثنائية، من بينهم ليونيل ميسي، الذي لديه شقيقان أكبر منه، وكريستيانو رونالدو، أصغر 4 أبناء في عائلته، إضافة إلى هاري كين، المتوج حديثاً بالكرة الذهبية، الذي لديه شقيق أكبر يعمل وكيلاً لأعماله.

وإذا شارك جوب أمام كرواتيا الخميس، فسيصبح مع جود الثنائي الثاني والعشرين من الأشقاء الذين يمثلون المنتخب الإنجليزي. وتضم القائمة أسماء بارزة، من بينها الأخوان بوبي وجاك تشارلتون، اللذان شاركا في تتويج إنجلترا بكأس العالم عام 1966. وكان بوبي أصغر من جاك بنحو عامين ونصف عام، ولكنه خاض 71 مباراة دولية أكثر منه، وحقق مسيرة كروية أكثر نجاحاً.

ويفسر علماء الرياضة هذه الأفضلية بعوامل عدة، أبرزها أن الشقيق الأصغر يبدأ الاحتكاك بالرياضة في سن مبكرة، نتيجة مراقبته شقيقه الأكبر ومحاولة مجاراته، كما أن الرغبة في التفوق عليه تعزز روح المنافسة لديه.

ويقول عالم الرياضة جو بيكر، من جامعة تورونتو، إن اللعب مع الأشقاء الأكبر سناً قد يسهم في تطوير المهارات بصورة أسرع، بسبب التحدي الإضافي الذي يواجهه اللاعب الأصغر. كما أن اللعب أمام منافس يتفوق عليه بدنياً يدفعه إلى تطوير قدراته الفنية والإبداعية وذكائه التكتيكي وقوته الذهنية.

وتقدم الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز مثالاً واضحاً على ذلك؛ فسيرينا التي تصغر فينوس بـ15 شهراً اعتادت مواجهة شقيقتها الأكبر منها في ملاعب التنس خلال طفولتهما. ورغم خساراتها المتكررة في تلك المواجهات فإنها استفادت منها في تطوير مستواها، قبل أن تصبح واحدة من أعظم لاعبات التنس في التاريخ، محققة 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

جوب يستند إلى أفضلية رياضية لافتة تتمثل في كونه الشقيق الأصغر (أ.ب)

وتقوم هذه النظرية على مفهوم «نقطة التحدي المُثلى»، الذي طوره العالمان مارك غوادانيولي وتيم لي، ويشير إلى أن الرياضيين يتعلمون بصورة أسرع عندما يواجهون تحديات تدفعهم إلى الإخفاق بصورة متكررة، ثم محاولة تصحيح أخطائهم والتطور.

وبالنسبة إلى جوب، فإن مسيرته حتى الآن تعكس جانباً من هذه التجربة؛ فقد سار على خطى جود بالانضمام إلى أكاديمية «برمنغهام سيتي»، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى بوروسيا دورتموند، النادي الذي سبقه إليه شقيقه الأكبر.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن جوب سيحقق إنجازات تفوق ما وصل إليه جود، ولكن وجود شقيق أكبر خاض التجربة نفسها ونجح في الوصول إلى القمة يمنحه فرصة للتعلم من خطواته وأخطائه. وفي عالم الرياضة، قد تكون الرغبة في اللحاق بالشقيق الأكبر، ثم التفوق عليه، واحدة من أقوى دوافع النجاح.

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فليك يمنح لاعبي برشلونة راحة 5 أيام

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
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فليك يمنح لاعبي برشلونة راحة 5 أيام

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)

قرر الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، منح لاعبيه غير المنضمين إلى المنتخبات الوطنية فترة راحة لمدة 5 أيام، مستغلاً فترة التوقف الدولي، في ظل غياب عدد كبير من عناصر الفريق للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

وقاد فليك، الثلاثاء، المران الأخير للفريق، هذا الأسبوع، بمشاركة مجموعة محدودة من اللاعبين، قبل أن يمنحهم راحة حتى الاثنين المقبل، على أن يكون الأربعاء إجازة لجميع اللاعبين، في حين يقتصر الحضور، الخميس، على المصابين واللاعبين الراغبين في التواجد بمقر التدريبات، دون إلزام أي لاعب بذلك.

ويستغل فليك فترة التوقف أيضاً لمنح لاعبيه فرصة للراحة قبل جدول مزدحم ينتظر الفريق عقب استئناف المنافسات، حيث سيخوض برشلونة سلسلة من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، قبل عطلة أعياد الميلاد.

ويلتقي برشلونة، خلال تلك الفترة، مع فياريال وديبورتيفو وأتلتيكو وسيلتا فيغو وريال سوسيداد ومالاغا في الدوري الإسباني ومانشستر سيتي وصباح في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة في كأس الملك أمام منافس لم تتحدد هويته بعد.

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الرياضة رياضة عالمية

طرح تذاكر السوبر الإسباني 2027 بإسطنبول

بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)
بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)
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طرح تذاكر السوبر الإسباني 2027 بإسطنبول

بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)
بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)

طُرحت، الثلاثاء، تذاكر بطولة كأس السوبر الإسباني 2027، المقررة إقامتها في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (شباط) المقبل، بمشاركة أربعة أندية هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وتنطلق منافسات البطولة الثلاثاء 2 فبراير (شباط)، بمواجهة تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد على مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي، فيما يلتقي ريال مدريد وريال سوسيداد، الأربعاء 3 فبراير، على ملعب بشكتاش، في المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية السبت 6 فبراير.

وتُقام النسخة المقبلة من البطولة في إسطنبول برعاية موسم الرياض، على أن يتأهل الفائزان من مواجهتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية لتحديد بطل كأس السوبر الإسباني 2027.

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الرياضة رياضة عالمية

كريستنسن يتخلف عن معسكر منتخب الدنمارك

أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
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كريستنسن يتخلف عن معسكر منتخب الدنمارك

أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

عاد أندرياس كريستنسن، نجم فريق برشلونة، للملاعب، الأحد، في مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث شارك في الدقائق الـ30 الأخيرة من المباراة التي أقيمت بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت هذه المشاركة بمنزلة عودة للاعب الدنماركي بعد تعافيه من إصابة عضلية في العضلة المستقيمة للفخذ اليسرى، وهي التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر ونصف الشهر.

ورفض كريستنسن (30 عاماً) التعجل في عودته للملاعب، لا سيما بعدما عانى في المواسم الأخيرة من تكرار الإصابات التي قلصت من وقت مشاركته في المباريات؛ ما دفعه لاتخاذ قرار بعدم الانضمام لتشكيلة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهو قرار لم يكن يرغب في اتخاذه، وفقاً لما ذكره مدرب المنتخب الدنماركي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «تيبس بلادت» الدنماركية خلال الساعات الماضية، قال برايان ريمر، المدير الفني لمنتخب الدنمارك: «لقد أدرك كريستنسن أنه ليس جاهزاً، واضطر للاعتذار عن عدم الانضمام. ونظراً لحالته البدنية الراهنة، فهو لا يشعر بأنه مستعد لخوض مباريات دولية».

وأكد ريمر أن القرار كان نابعاً من كريستنسن وحده، مشيراً إلى أن اللاعب اتخذه بقلب مثقل بالحزن، وأوضح المدرب قائلاً: «إنه يحب المنتخب الدنماركي كثيراً. عندما تحدثت معه هاتفياً، مساء أمس، كان صوته يوحي بأنه على وشك البكاء، فهو يشعر بإحباط شديد وانزعاج كبير بسبب هذا الوضع».

ورغم أن القرار جاء من مدافع الفريق الكاتالوني فإن ريمر يتفهمه تماماً، فهو يرى ضرورة عودة كريستنسن تدريجياً للحفاظ على سلامته البدنية.

وقال ريمر في هذا الصدد: «حتى لو كان بإمكانه الجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة لمدة 5 دقائق، فإنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصبح قادراً على خوض مباراة كاملة مدتها 90 دقيقة والمنافسة على أعلى المستويات».

ولا يزال ريمر يأمل في الاستعانة بخدمات كريستنسن في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن سجله الطويل مع الإصابات لا يعني إغلاق الباب أمامه، حيث أوضح: «نحن حريصون للغاية على أن يكون جاهزاً بحلول شهر مارس (آذار) المقبل».

وكان كريستنسن قد وقّع عقداً جديداً يمتد عامين قبل بضعة أشهر فقط مع برشلونة، لكنه غاب بالفعل عن 7 مباريات، هذا الموسم، بسبب الإصابات.

أما الموسم الماضي، فقد كان أكثر قسوة عليه، حيث غاب كريستنسن عن 36 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وذلك بسبب سلسلة من الإصابات والمشكلات البدنية، من بينها تمزق في الرباط الصليبي للركبة.

أما بالنظر إلى موسم 2024 - 2025، فيبدو الوضع أكثر قتامة؛ إذ تسببت مشكلات في وتر العرقوب (وتر أخيل) وإصابة عضلية مزمنة في غياب اللاعب عن 50 لقاءً.

ويلتقي المنتخب الدنماركي مع مضيّفه منتخب البرتغال، السبت المقبل، قبل أن يستضيف منتخب النرويج، الثلاثاء المقبل، في الجولتين الأخيرتين بالمجموعة الرابعة في المستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويوجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتربع المنتخب البرتغالي على القمة برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ليضمن تأهله مبكراً للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام في شهر مارس (آذار) المقبل، في حين يحتل منتخبا ويلز والنرويج المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط.

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