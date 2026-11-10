بيلينغهام الصغير... هل يتفوق جوب على شقيقه جود؟

​قد لا يكون جود بيلينغهام الأفضل بين أفراد عائلته، على الأقل إذا صحت نظرية رياضية تمنح الأشقاء الأصغر فرصة أكبر للتفوق على إخوتهم الأكبر سناً. فمع استدعاء جوب للمرة الأولى إلى المنتخب الإنجليزي، تبرز فرضية مثيرة للاهتمام: هل يستطيع لاعب بوروسيا دورتموند أن يتجاوز مسيرة شقيقه الأكبر؟

ورغم أن استدعاء لاعب يبلغ 21 عاماً إلى المنتخب الإنجليزي يُعد إنجازاً لافتاً، فإن حالة جوب بيلينغهام تبدو مختلفة بعض الشيء، بسبب المقارنات المستمرة مع شقيقه جود الذي سبقه إلى الأضواء، وحقق نجاحات كبيرة في سن مبكرة.

فجود خاض مباراته الدولية الأولى عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وبحلول بلوغه سن جوب الحالية، كان قد شارك بالفعل في بطولتين دوليتين مع إنجلترا. لذلك، لا تبدو التوقعات المحيطة بجوب مرتفعة بالقدر نفسه، رغم ما يمتلكه من إمكانات.

جود بيلينغهام (رويترز)

لكن جوب يستند إلى أفضلية رياضية لافتة، تتمثل في كونه الشقيق الأصغر؛ إذ تشير دراسات وتجارب رياضية إلى أن الأشقاء الأصغر يمتلكون فرصاً أكبر لتحقيق مسيرات احترافية أكثر نجاحاً من إخوتهم الأكبر سناً، عندما يمارس الطرفان الرياضة نفسها.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن نحو ثلثَي الحالات التي شهدت احتراف شقيقين في الرياضة نفسها انتهت بتفوق الشقيق الأصغر على مستوى الإنجازات والمسيرة المهنية. ولا تقتصر هذه الظاهرة على كرة القدم؛ بل ظهرت في رياضات مختلفة وفي بلدان متعددة.

وأظهرت دراسة شملت رياضيين ورياضيَّات في 33 رياضة بأستراليا وكندا أن الرياضيين الذين وصلوا إلى مستويات النخبة، بما فيها المنافسات الدولية والألعاب الأولمبية، كان لديهم في المتوسط 1.04 شقيق أكبر سناً، مقابل 0.61 لدى الرياضيين الذين لم يصلوا إلى المستوى نفسه.

وفي دوري البيسبول الأميركي للمحترفين، كشفت دراسة شملت 700 زوج من الأشقاء الذين لعبوا في المسابقة، أن الشقيق الأصغر حقق معدل ضربات أفضل في نحو 70 في المائة من الحالات. كما أظهرت النتائج أن الأشقاء الأصغر يميلون إلى الاستمرار في الملاعب فترات أطول.

جوب بيلينغهام (أ.ب)

وتتكرر الصورة في رياضة الكريكيت؛ إذ تشير دراسة لأكثر من 60 زوجاً من الأشقاء الذين خاضوا مباريات الاختبارات الدولية إلى تفوق الشقيق الأصغر في نحو ثلثي الحالات. ويبرز الأخوان سام وتوم كوران مثالاً حديثاً، بعدما أصبح سام الأقرب إلى خلافة بن ستوكس في منتخب إنجلترا، في حين تبدو فرص عودة شقيقه توم إلى خوض مباريات الاختبارات محدودة.

وفي كرة القدم، تضم قائمة النجوم الذين ينتمون إلى عائلات رياضية أشقاء أصغر حققوا نجاحات استثنائية، من بينهم ليونيل ميسي، الذي لديه شقيقان أكبر منه، وكريستيانو رونالدو، أصغر 4 أبناء في عائلته، إضافة إلى هاري كين، المتوج حديثاً بالكرة الذهبية، الذي لديه شقيق أكبر يعمل وكيلاً لأعماله.

وإذا شارك جوب أمام كرواتيا الخميس، فسيصبح مع جود الثنائي الثاني والعشرين من الأشقاء الذين يمثلون المنتخب الإنجليزي. وتضم القائمة أسماء بارزة، من بينها الأخوان بوبي وجاك تشارلتون، اللذان شاركا في تتويج إنجلترا بكأس العالم عام 1966. وكان بوبي أصغر من جاك بنحو عامين ونصف عام، ولكنه خاض 71 مباراة دولية أكثر منه، وحقق مسيرة كروية أكثر نجاحاً.

ويفسر علماء الرياضة هذه الأفضلية بعوامل عدة، أبرزها أن الشقيق الأصغر يبدأ الاحتكاك بالرياضة في سن مبكرة، نتيجة مراقبته شقيقه الأكبر ومحاولة مجاراته، كما أن الرغبة في التفوق عليه تعزز روح المنافسة لديه.

ويقول عالم الرياضة جو بيكر، من جامعة تورونتو، إن اللعب مع الأشقاء الأكبر سناً قد يسهم في تطوير المهارات بصورة أسرع، بسبب التحدي الإضافي الذي يواجهه اللاعب الأصغر. كما أن اللعب أمام منافس يتفوق عليه بدنياً يدفعه إلى تطوير قدراته الفنية والإبداعية وذكائه التكتيكي وقوته الذهنية.

وتقدم الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز مثالاً واضحاً على ذلك؛ فسيرينا التي تصغر فينوس بـ15 شهراً اعتادت مواجهة شقيقتها الأكبر منها في ملاعب التنس خلال طفولتهما. ورغم خساراتها المتكررة في تلك المواجهات فإنها استفادت منها في تطوير مستواها، قبل أن تصبح واحدة من أعظم لاعبات التنس في التاريخ، محققة 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

جوب يستند إلى أفضلية رياضية لافتة تتمثل في كونه الشقيق الأصغر (أ.ب)

وتقوم هذه النظرية على مفهوم «نقطة التحدي المُثلى»، الذي طوره العالمان مارك غوادانيولي وتيم لي، ويشير إلى أن الرياضيين يتعلمون بصورة أسرع عندما يواجهون تحديات تدفعهم إلى الإخفاق بصورة متكررة، ثم محاولة تصحيح أخطائهم والتطور.

وبالنسبة إلى جوب، فإن مسيرته حتى الآن تعكس جانباً من هذه التجربة؛ فقد سار على خطى جود بالانضمام إلى أكاديمية «برمنغهام سيتي»، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى بوروسيا دورتموند، النادي الذي سبقه إليه شقيقه الأكبر.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن جوب سيحقق إنجازات تفوق ما وصل إليه جود، ولكن وجود شقيق أكبر خاض التجربة نفسها ونجح في الوصول إلى القمة يمنحه فرصة للتعلم من خطواته وأخطائه. وفي عالم الرياضة، قد تكون الرغبة في اللحاق بالشقيق الأكبر، ثم التفوق عليه، واحدة من أقوى دوافع النجاح.