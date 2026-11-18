استعاد المنتخب الأرجنتيني توازنه بعد الهزيمة الأخيرة أمام الأوروغواي، وحقق فوزاً ساحقاً على نظيره الكوستاريكي 7-0 ودياً على ملعب «ماريو ألبرتو كيمبس» في كوردوبا.

وأكد نيكو باس لاعب خط الوسط الهجومي في كومو الإيطالي، والذي تشير تقارير إلى كونه هدفاً محتملاً لمواطنه ماوريسيو بوكيتينو الذي تسلَّم مؤخراً مهام تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على موهبته الاستثنائية بتسجيله هدفين مذهلين في الشوط الأول (8 و38).

وافتتح باس، ابن الـ22 عاماً والذي سبق أن سجل هدفين في فوز كومو على يونايتد 4-1 في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، التسجيل بعد 8 دقائق من صافرة البداية.

وضاعف خوليان ألفاريس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني النتيجة (35)، وعاد باس ليسجل هدفه الشخصي الثاني والذي كان الأجمل في المباراة، فبعدما تسلَّم الكرة في وسط الملعب تجاوز مدافعين عدة، ودخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة في الزاوية العليا للمرمى.

وفي الدقيقة 43، أضاف ألفاريس الهدف الشخصي الثاني له والرابع لـ«ألبيسيليستي» بتسديدة قوية من زاوية ضيقة هزت شباك الحارس باتريك سيكيرا.

وكان الأداء الرائع للَّاعب باس في الشوط الأول العلامة الأبرز في مباراة من طرف واحد؛ حيث نجحت الأرجنتين في تعويض خسارتها السابقة أمام الأوروغواي 1-2 على ملعب «لا بومبونيرا» في العاصمة بوينس آيرس قبل 4 أيام.

وأخرج ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين باس بين الشوطين، ليلعب فرانكو ماستانتونو مهاجم فيورنتينا الإيطالي بديلاً له.

ويُعد ماستانتونو، على غرار باس، جزءاً من الجيل الجديد للمواهب الأرجنتينية، في الوقت الذي يعمل فيه أبطال العالم 3 مرات على إعادة بناء الفريق، عقب اعتزال النجم ليونيل ميسي اللعب دولياً.

ولم يتأخر ماستانتونو، ابن الـ19 ربيعاً، في كسب ثقة الجماهير والطاقم التدريبي، فسجل هدفاً بعد 3 دقائق فقط من دخوله إلى أرض الملعب (48).

ورفع أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول الإنجليزي غلة فريقه إلى نصف دزينة (78)، واختتم ماستانتونو الاستعراض الهجومي بهدفه الشخصي الثاني والسابع للأرجنتين بتسديدة أرضية قوية قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.