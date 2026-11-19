أقامت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة دعوى قضائية على الجامعة بشأن ما قالت إنه انتهاك لحقوقها في حرية التعبير عندما أنهى الإداريون هناك تصنيفها من بين المنظمات الطلابية المعترف بها.

في شكوى رفعت أمس الأربعاء أمام محكمة اتحادية في مدينة أوكلاند، قالت منظمة «طلاب الحقوق من أجل العدالة في فلسطين» إن مسؤولي الجامعة جردوا المجموعة بشكل غير قانوني من تصنيفها بين المنظمات الطلابية المعترف بها في أغسطس (آب) بسبب حظرها للمتحدثين الذين يدعمون الصهيونية، وهو بند أضافته المجموعة في لوائحها الداخلية في 2022.

وذكرت المجموعة في الدعوى أن تصرفات الجامعة انتهكت حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور، وتسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي باستعادة وضعها بين المنظمات الطلابية المعترف بها.

وجاء قرار عدم تجديد الاعتراف بتلك المنظمة بعد أن توصلت جامعة كاليفورنيا في بيركلي في مارس (آذار) إلى تسوية مع مركز «لويس دي برانديز» ومنظمة «اليهود الأميركيون من أجل الإنصاف في التعليم» لإنهاء دعوى قضائية أقيمت في 2023، قالت إن الجامعة تسامحت مع موجة «لا هوادة فيها» من المضايقات التي تعرض لها طلاب وأعضاء هيئة تدريس يهود عقب الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل وما تلاه من رد إسرائيل بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.

وتضمنت التسوية بنداً يحظر على المجموعات الطلابية في بيركلي استبعاد أي شخص من المشاركة أو التحدث بغض النظر عن دعمه لإسرائيل والصهيونية.