قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوكالة «رويترز»، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق يحد من الأسلحة النووية سيكون صعبا لكنه سيواصل العمل عليه، موضحاً بعد محادثات مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن الصينية، أنه «من الصعب نفسيا التخلي عن الأسلحة النووية».
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ترمب: التخلي عن الأسلحة النووية صعب نفسياً https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5343374-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B
ترمب: التخلي عن الأسلحة النووية صعب نفسياً
ترمب: التخلي عن الأسلحة النووية صعب نفسياً
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