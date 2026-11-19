أعلنت شركة «تي جي آر ديزاين»، التابعة لنجم الغولف الأميركي تايغر وودز، الخميس، أن الأخير سيتولى تصميم ملعب جديد مخصص للبطولات على الطراز الساحلي التقليدي «لينكس» في آيرلندا الشمالية، ليكون الأول من نوعه منذ أكثر من 100 عام.

وكشفت شركة تصميم الملاعب التابعة لوودز، المتوج بـ15 لقباً في البطولات الكبرى، عن خطط لإنشاء ملعب بيلارينا غولف لينكس على ساحل كوزواي في آيرلندا الشمالية، على بُعد نحو 32 كيلومتراً غرب ملعب رويال بورتراش، الذي استضاف بطولة بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات.

وأعلنت مجموعة «غالغورم كولكشن» للضيافة، وشركة «ريف ديستينيشنز»، الشريكتان في تطوير المشروع، أنهما تتوقعان انطلاق أعمال البناء عام 2027، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة، فيما سبق للمجموعة أن كشفت عن خطط لافتتاح الملعب عام 2029.

وقال وودز، في بيان صحافي مشترك صادر عن الشركتين: «تضم آيرلندا الشمالية بعضاً من أفضل ملاعب الغولف على طراز لينكس في العالم، ويمثل إنشاء ملعب من هذا النوع على ساحل كوزواي فرصة مميزة لفريقنا».

وأضاف: «نريد أن يبدو ملعب بيلارينا وكأنه كان دائماً جزءاً من هذا الساحل، وأن يشكل تحدياً لأفضل اللاعبين، ويمنح المتعة لكل من يلعب فيه».

وسيكون ملعب بيلارينا أول مشروع لشركة وودز لتصميم ملاعب الغولف في أوروبا.

ومن المقرر أن ينهي وودز غيابه عن المنافسات، الذي استمر لأكثر من عامين، بمشاركته في بطولة «هيرو وورلد تشالنج» الشهر المقبل، وهي بطولة غير رسمية مدرجة ضمن جدول منافسات جولة رابطة محترفي الغولف، وتقام في جزر البهاما.