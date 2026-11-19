استدعى فيليبو فولاندري، قائد المنتخب الإيطالي للتنس، الخميس، ماتيو بيريتيني للمشاركة في نهائيات كأس ديفيز المقررة في مدينة بولونيا، رغم انسحاب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً من ثمن نهائي دورة باريس للماسترز (ألف نقطة)، بسبب إصابة في ذراعه.

ووقع اختيار فولاندري، الذي قاد إيطاليا إلى إحراز اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية، على بيريتيني، المصنف 43 عالمياً، بدلاً من سيموني بوليلي، المتخصص في منافسات الزوجي، ما يعني أن المنتخب الإيطالي سيخوض النهائيات من دون ثنائي متخصص في هذه الفئة.

وضمت التشكيلة أيضاً فلافيو كوبولي، المصنف السادس عالمياً، الذي خسر مباراتيه الأوليين في البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس في تورينو، ولورنتسو موسيتي (27 عالمياً)، ولوتشانو دارديري (21 عالمياً)، وأندريا فافاسوري، المصنف السابع عالمياً في منافسات الزوجي.

ويفتقد المنتخب الإيطالي جهود نجمه الأول يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، والغائب عن الملاعب منذ يوليو (تموز) الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وكانت إيطاليا احتفظت بلقب كأس ديفيز العام الماضي رغم غياب سينر، لترفع رصيدها إلى أربعة ألقاب، فيما تحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ32 لقباً، تليها أستراليا برصيد 28 لقباً.