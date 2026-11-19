كشفت تقارير إعلامية عن اعتزام الإسباني كارلوس ألكاراس مواصلة مشاركته في البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، المقامة في مدينة تورينو الإيطالية، رغم معاناته من إصابة في الفخذ.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ألكاراس يثق بقدرته على خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات، الجمعة، أمام الإيطالي فلافيو كوبولي، بعدما خضع لفحص بالرنين المغناطيسي، الخميس.

وكان النجم الإسباني قد ضمن بالفعل تأهله إلى الدور نصف النهائي، على أن تخضع حالته البدنية للتقييم بشكل يومي.

ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بمشاركة ألكاراس مع المنتخب الإسباني في نهائيات كأس ديفيز، المقررة في مدينة بولونيا الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

واضطر ألكاراس إلى تلقي العلاج في فخذه الأيسر خلال المباراة التي فاز فيها على الروسي دانييل ميدفيديف بنتيجة 6-2 و6-4، الأربعاء.

وقال ألكاراس: «سبق لي المرور بمثل هذه اللحظات، وبدأت أتعرف على جسدي بشكل أفضل. تجربتي السابقة مع هذه المواقف تساعدني على التعامل معها بالطريقة الصحيحة، سواء داخل الملعب أو خارجه».

وكان اللاعب الإسباني قد عانى من إصابة في المعصم في وقت سابق من العام الحالي، أبعدته عن بطولتي فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» وويمبلدون.