استهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين (دون 17 عاماً)، التي يستضيفها على أرضه، بفوز ثمين على نظيره البنمي بهدفين دون رد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، التي شهدت أيضاً فوز اليونان على مصر بنتيجة 2 - 1.

وانتظر المنتخب القطري حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني لافتتاح التسجيل عن طريق طه ناصر من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عبد الله بابكر الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع.

وحصل المنتخب القطري على ركلة الجزاء إثر تعرض ضياء الدين العربي للعرقلة داخل المنطقة من جانب المدافع البنمي ستيفن دومينغيز، لينفذها طه ناصر بنجاح، مسدداً الكرة بقوة على يمين الحارس الذي عجز عن التصدي لها.

واستغل المنتخب القطري حالة الارتباك في صفوف منافسه عقب الهدف الأول، ليعزز تقدمه عن طريق عبد الله بابكر، الذي تلقى تمريرة بينية متقنة وضعته في مواجهة المرمى، قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس البنمي الذي خرج لملاقاته.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليتربع على صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام نظيره اليوناني، فيما بقي منتخب بنما في المركز الأخير من دون رصيد.

ويلتقي المنتخب القطري نظيره المصري، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة اليونان بعدها بثلاثة أيام، فيما يواجه منتخب بنما نظيره اليوناني، ثم يلتقي مصر في الجولة الأخيرة.

وتستضيف قطر البطولة للنسخة الثانية توالياً، بمشاركة 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.