لم يتطلب الأمر وقتاً طويلاً من ماوريسيو بوكيتينو ليقدم أول تصريح جريء له بعد توليه قيادة المنتخب الأميركي في أعقاب أداء كارثي في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 2024 - وهو الأداء الذي كلف سلفه منصبه - وفي وقت تقترب فيه الولايات المتحدة من استضافة نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ ثلاثة عقود. قدم الاتحاد الأميركي المدير الفني الأرجنتيني في مدينة نيويورك، من الطابق الرابع والعشرين لمبنى يطل على نهر هدسون. وسرعان ما سُئل بوكيتينو عن الثقافة المحيطة بالمنتخب، فأشار في إجابته إلى المنتخب الأميركي للسيدات، الذي توج بلقب كأس العالم أربع مرات.

وقال بوكيتينو في ذلك اليوم من شهر سبتمبر (أيلول) 2024: «يتعين علينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز؛ ليس فقط في مباراة واحدة، بل بقدرتنا على الفوز بكأس العالم». في الواقع، كانت هذه الثقة الكبيرة في الحديث عن إمكانية الفوز بكأس العالم تبدو غريبة بالنسبة لمتابعي المنتخب الأميركي للرجال؛ فهو تصريح يتوق المشجعون الأميركيون لسماعه من مدربهم، لكنهم في الوقت ذاته يقابلونه بنظرات التشكيك أو السخرية. فعلى مدى سنوات طويلة، ظل مشجعو كرة القدم الأميركية يحلمون بتذوق طعم المجد، وتولدت لديهم عقدة نقص كبيرة غذتها النتائج المخيبة للآمال، فضلاً عن نظرة العالم إليهم. وحتى في وقتنا الحاضر، وفي ظل وجود لاعبين أميركيين يتألقون في أعلى المستويات بأوروبا، تظل فكرة فوز الولايات المتحدة بكأس العالم تبدو أمراً أقرب إلى المستحيل.

لكن ذلك لم يمنع بوكيتينو من التمسك بقناعته بأنه يتعين على المنتخب الأميركي أن يؤمن بقدرته على تحقيق مسيرة إعجازية في عام 2026 والفوز باللقب. كان هذا شعاراً يكرره باستمرار خلال فترة قيادته الفريق، سواء في العلن أو في الجلسات الخاصة، حتى في الأسابيع التي سبقت البطولة. بل وصل الأمر لدرجة أن بوكيتينو أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة قادرة على الفوز باللقب، وهو التصريح الذي ربما يمكن وصفه بأنه كان بمثابة «تمريرة حاسمة تحولت في نهاية المطاف هدفاً في مرمى الفريق نفسه»!

بوكيتينو يودع لاعبي الولايات المتحدة بفوز على هايتي بدوري أمم كونكاكاف قبل السفر لتدريب مانشستر يونايتد (أ.ب)

إن الإيمان بقدرة الفريق أمرٌ من شأنه أن يجذب حتى المشجعين الأميركيين العاديين؛ أولئك الذين لم تكن لهم أي علاقة بكرة القدم الأميركية سوى ما شاهدوه في مسلسل على منصة «آبل تي في»، لكن لسوء حظ الجماهير الأميركية لم تكن تصرفات بوكيتينو تتوافق دائماً مع خطاباته الملهمة. فقد توالت الشائعات - بشكل شبه مستمر - التي تربط اسم المدير الفني الأرجنتيني بأندية إنجليزية، وهي شائعات لم يبذل أي جهد حقيقي لنفيها، حتى تلك التي ربطته بتدريب مانشستر يونايتد، وهو المنصب الذي قبله بالفعل. من نواحٍ كثيرة، يُعدّ هذا الأمر طبيعياً ومفهوماً؛ فاستقدام مدرب صاحب شهرة واسعة وتوقع الهدوء والاستقرار يبدو أحياناً من الصعب تحقيقه. ومع ذلك، بدا في كثير من الأحيان أن بوكيتينو هو من يصبّ الزيت على النار؛ إذ لم يكن غريباً أن يستيقظ المتابعون في الولايات المتحدة ليجدوا منصات التواصل الاجتماعي تعجّ بمقاطع للمدير الفني الأرجنتيني وهو يشيد بمزايا الدوري الإنجليزي الممتاز، بل ويلمح إلى إمكانية العودة إليه يوماً ما.

ففي إحدى المناسبات أكد بوكيتينو أن تركيزه منصبّ بالكامل على كأس العالم مع المنتخب الأميركي، لكنه لم يستبعد العودة مستقبلاً إلى توتنهام بعد أن سُئل عن المنصب الشاغر في إدارة النادي عقب إقالة المدرب إيغور تودور، مضيفاً أنه «لا يمكن أن نقول أبداً» في عالم كرة القدم. وكان بوكيتينو قد تولى تدريب توتنهام في الفترة من 2014 إلى 2019. كان بوكيتينو لا يزال يحظى بالاحترام الشديد بفضل الفترة التي قضاها مع توتنهام، حيث قاد النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019. وخلال فترة عمله هناك، ساعد في إطلاق مسيرة العديد من أساطير الفريق، ومنهم هاري كين، وسون هيونغ-مين وديلي ألي. وقال: «بسبب علاقتي بتوتنهام، من المستحيل ألا أشعر بشيء تجاه توتنهام، تجاه النادي، والأشخاص الذين يعملون هناك، وتجاه المشجعين. كانت تلك واحدة من أفضل التجارب في حياتي».

لم يكن هذا مفاجئاً أو غير متوقع، ولم يكن مسيئاً بأي حال من الأحوال. فالرياضة الاحترافية مجالٌ متقلب، ومن الحكمة أن يبقي اللاعبون والمدربون والإداريون خياراتهم مفتوحة ويحافظوا على علاقاتهم الطيبة مع الجميع. لكن كان من المزعج نوعاً ما سماع مثل هذا الكلام من شخصٍ أُتي به خصيصاً لتحفيز اللاعبين والجماهير الأميركية قبيل حدثٍ تاريخيٍّ فارق: استضافة كأس العالم على الأراضي الأميركية. كما بدا بوكيتينو في بعض الأحيان محبطاً بسبب الأمر ذاته الذي جاء للمساعدة في تغييره، ألا وهو الوضع المعقد لكرة القدم في الولايات المتحدة. فبعد خسارة نهائي الكأس الذهبية لعام 2025 أمام المكسيك في هيوستن، انتقد بوكيتينو بشدة حقيقة أن المنتخب الأميركي اضطر إلى اللعب أمام جمهورٍ يشجع المكسيك رغم أن المباراة تقام على أرضه؛ وهي مشكلة قائمة منذ عقود، وربما لا تجد حلاً أبداً، وكان يمكن لأي بحثٍ بسيطٍ أن يكشف عنها قبل قدومه. كما انتقد - بشكلٍ منطقي - غياب التنافسية الحقيقية في الدوري الأميركي لكرة القدم، وأشار إلى أن اللاعبين الأميركيين يتلقون رعاية مبالغ فيها خلال مراحل تطورهم في الصغر.

بوكيتينولم يستبعد العودة إلى توتنهام خلال توليه قيادة المنتخب الأمريكي (د.ب.أ)

وأصر بوكيتينو على ضرورة تغير عقلية وعادات لاعبي المنتخب، وقال: «إنها عملية جديدة ومشروع جديد وقواعد جديدة، وكذلك مبادئ جديدة، أعتقد أن العنوان الأبرز يجب أن يكون إنها بداية جديدة ومنعشة وأعتقد أننا في حاجة إلى تغيير العادات». وأضاف المدرب الأرجنتيني: «نحن في حاجة إلى بناء فريق من اللاعبين المحترفين الذين يتنافسون بالطريقة التي نتوقع منهم أن يتنافسوا بها». وفي الوقت ذاته، دخل في صدامات مع وسائل الإعلام التي تجرأت على التساؤل حول تداعيات الهزيمة أمام تركيا في دور المجموعات خلال كأس العالم هذا الصيف. في الواقع، واجه بوكيتينو ضغوطاً أقل بكثير بصفته المدير الفني للمنتخب الأميركي لكرة القدم مقارنة بما كان سيواجهه في أي دولة أخرى من الدول الكبرى في عالم كرة القدم.

كان كل ذلك يمنح المراقبين - في كثير من الأحيان - شعوراً بأن بوكيتينو لم يكن منخرطاً تماماً أو مؤمناً بالمشروع. لكن سرعان ما كان يحدث تحول مفاجئ ومؤثر؛ ففي اللحظة التي يبدأ فيها المرء بتكوين ذلك الانطباع عن عدم إيمان بوكيتينو بالمشروع الأميركي، تأتي دفعة جديدة من الحماس - مثل فوز الولايات المتحدة الساحق بنتيجة 4 -1 على باراغواي، وهو بلا شك أفضل أداء للمنتخب الأميركي على الإطلاق في نهائيات كأس العالم. وهنا يظهر بوكيتينو وهو على وشك أن يجهش بالبكاء وهو يغني بحماس ثم يتحدث بإعجاب شديد عن أميركا، وكرة القدم الأميركية، وكل ما يرتبط بهما. وبعد أسابيع قليلة، يتلقى الفريق هزيمة قاسية بنتيجة 4- 1 أمام بلجيكا في دور الستة عشر، وهي مباراة ستُسجل في التاريخ كواحدة من أسوأ عروض المنتخب الأميركي في كأس العالم، وبالتأكيد الأكثر إيلاماً وصدمة.

الجماهير الأمريكية تبادل بوكيتينو فرحة الفوز على البوسنة والهرسك في مونديال 2026 (أ.ب)

بشكل عام، يكره الرياضيون والمدربون الأسئلة المتعلقة بـ«إرثهم». لكن لا يبدو أن بوكيتينو من النوع الذي ينزعج عند سؤاله عن إرثه؛ بل على العكس، يبدو كمن يحمل تصوراً مسبقاً لهذا الإرث قبل رحيله. ومع ذلك، حين سألته صحيفة «الغارديان» مؤخراَ عن الأثر الذي سيتركه، وجد صعوبة في الإجابة في البداية، ثم قال مبتسماً: «أنا لست مغروراً... حسناً، لست مغروراً بما يكفي. ربما لدي قليل من الغرور». وفي نهاية المطاف، أفصح عن رأيه؛ إذ يرى أن أثره الدائم يكمن في المقام الأول في العلاقات الإنسانية، وفي كونه قد أنجز الأمور بالطريقة التي يراها هو صحيحة. وقال: «أفضل شعور يمكن أن نشعر به لا يتمثل في مجرد تحقيق انتصار أو المساهمة في برنامجٍ ما، بل يتمثل في تلك العلاقات التي تنشأ خلال العمل؛ فحتى لو باعدت بيننا البحار، يكفي أن تتذكر فتبتسم؛ لأنك تدرك أنك تشارك الآخرين قيماً بالغة الأهمية في الحياة، قيماً تفوق في جوهرها أي شيء آخر. هذا هو المبدأ الذي نحرص دائماً على احترامه».

لطالما فكر بوكيتينو بطموحاتٍ كبيرة، وسعى لتنفيذ رؤاه طوال مسيرته المهنية، محققاً درجاتٍ متفاوتة من النجاح. وعند قدومه إلى الولايات المتحدة، حمل معه أهدافاً متعددة: ضمان ظهورٍ مشرف في كأس العالم على أرض الوطن، والمساعدة في تغيير نظرة الجمهور العام للعبة، وإرساء قواعد متينة لنموٍ طويل الأمد. لقد نجح بوكيتينو في بعض الجوانب بلا شك. أما في جوانب أخرى، فقد ترك المشهد الكروي الأميركي متطلعاً للمزيد. إنها نهاية ملائمة لمدير فني أراد من الكثيرين أن يؤمنوا برؤيته، في حين ربما لم يشعر هو نفسه بذلك الإيمان بالقدر الكافٍ!

* خدمة «الغارديان»