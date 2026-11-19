تقدَّم «الأخضر» مرتين، لكنه فرَّط في النتيجة النهائية بالخسارة 3-2 على يد الأورغواي، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين 2026 في قطر.

وتقدَّم المنتخب السعودي عن طريق فارس بوشقراء من ضربة جزاء في الدقيقة 38، ثم أدرك منتخب أوروغواي التعادل عن طريق بابلو باريرو في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، أعاد بوشقراء التقدم للمنتخب السعودي مجدداً في الدقيقة 58، لكن جواد الهاشم، لاعب المنتخب السعودي، سجل هدف أوروغواي الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بعد ذلك بعشر دقائق.

وفي الدقيقة 86 سجل منتخب أوروغواي الهدف الثالث عن طريق فاكوندو رودريجيز.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيخوض ثاني لقاءاته، يوم الأحد المقبل، عندما يواجه المنتخب الفرنسي، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهات هايتي يوم الأربعاء المقبل.

جماهير سعودية ساندت «الأخضر» الصغير في المباراة (المنتخب السعودي)

وفي المجموعة نفسها، استهلت فرنسا مشوارها على أفضل وجه، وحققت انتصاراً ثميناً على منتخب هايتي بنتيجة 3 / 1.

وافتتح لون ميريفيلد التسجيل مبكراً لمصلحة فرنسا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه لهزّ الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أحرز نوهة تيهي الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 47، في حين تكفّل ماسينات كنسلي بروفيت بتسجيل هدف منتخب هايتي الوحيد في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، حصل منتخب فرنسا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، في حين بقي منتخب هايتي بلا رصيد من النقاط.