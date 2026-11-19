أكد خيسوس أوريو، الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الرابطة لن تكشف عن تفاصيل المبالغ المخصصة للأندية عبر برنامج الاستقطاب، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مشدداً على أن حماية سرية المعلومات المالية جزء من مسؤوليات الرابطة تجاه الأندية.

️ | خيسوس أوريو، الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن عدم الإفصاح عن مبالغ برنامج الاستقطاب:« الشفافيه أمر مهم، لكن لها حدود. نحافظ على خصوصية الأندية فيما يتعلق بالمبالغ، لأن الإفصاح عنها قد يصعّب عملها؛ لذلك نرى أن عدم نشرها يحمي الأندية». pic.twitter.com/7bpsP94jGM — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وقال أوريو، خلال الورشة الإعلامية التي نظمتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025: «نؤمن بسرعة العمل وعلو الطموحات، لكن النجاح لا يقتصر على موسم واحد؛ لذلك لا بد من تحقيق التوازن بين الطموحات الرياضية والرقابة».

وأضاف: «دورنا مساندة الأندية وتقديم المشورة، لا الحلول محلها أو مصادرة استقلالية قراراتها؛ فكل نادٍ مسؤول عن قراراته. ونعمل على ترسيخ الشفافية وتحقيق هذا التوازن».

️ | خيسوس أوريو، الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين:- «نؤمن بسرعة العمل وعلو الطموحات، لكن النجاح لا يقتصر على موسم واحد؛ لذلك لا بد من تحقيق التوازن بين الطموحات الرياضية والرقابة. دورنا مساندة الأندية وتقديم المشورة، لا الحلول محلها أو... pic.twitter.com/6eyp6bWyNG — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن عدم الإفصاح عن المبالغ المالية لبرنامج الاستقطاب، قال أوريو: «الشفافية أمر مهم، لكن لها حدوداً. نحافظ على خصوصية الأندية فيما يتعلق بالمبالغ؛ لأن الإفصاح عنها قد يصعّب عملها؛ لذلك نرى أن عدم نشرها يحمي الأندية».

وعند سؤاله عمّا إذا كان عقد كريستيانو رونالدو يدخل ضمن برنامج الاستقطاب، أجاب: «كما ذكرت، لا نستطيع الكشف عن معلومات ذات طابع سري. ومن المهم أن تبقى قرارات الأندية بشأن توجهاتها وكيفية توزيع ميزانياتها بيدها».

وأوضح أوريو آلية مساهمة البرنامج في التعاقدات، قائلاً: «نحن لا نرفض التعاقد مع أي لاعب، لكننا مؤتمنون على الميزانيات. نحدّد سقفاً لمساهمة برنامج الاستقطاب في اللاعب، وإذا أراد النادي تجاوزه، فعليه تغطية المبلغ الإضافي من ميزانيته، لا من مخصصات البرنامج».

وفيما يتعلق بتضخم رواتب اللاعبين، كشف عن أن 15 نادياً من أصل 18 وافقت على التقييم الفني للرواتب الذي تجريه الرابطة، مشيراً إلى أن الأندية لا تحصل على الموافقة لبدء المفاوضات قبل إجراء التقييم الفني.

وقال: «15 نادياً من أصل 18 وافقوا على تقييمنا الفني للرواتب. ولا تحصل الأندية على الموافقة للتفاوض قبل أن يجري فريقنا تقييماً فنياً. تلقينا 457 طلباً من الأندية، ووصل عدد كبير منها ضمن الإطار الزمني المحدد».

️ | خيسوس أوريو، الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين:«أقف أمامكم اليوم للمرة الأولى منذ قدومي في يناير 2025، وأود في البداية أن أشكركم على الفرصة التي أُتيحت لي في الرابطة». pic.twitter.com/Pw45t4aR56 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وعن آلية التعامل مع اهتمام أكثر من نادٍ باللاعب نفسه، أوضح: «نبلغ كل نادٍ بوجود نادٍ آخر مهتم باللاعب، مع الحفاظ على سرية المعلومات. ويكون السقف المالي واحداً للناديين، ونوضح لكل منهما مدى مواءمة اللاعب لخطته. السوق مفتوحة، والقرار في النهاية للاعب».

ووصف أوريو برنامج الاستقطاب بأنه «مميز واستثنائي، ولا مثيل له»، مضيفاً: «مسؤوليتنا أن نخدم الأندية ونحرص على تعزيز الكفاءة، وأن تستند قراراتها إلى معايير واضحة. كما نعمل على وضع آلية للتوزيع تُبنى على نتائج محددة».

️ | خيسوس أوريو، الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين:«برنامج الاستقطاب مميز واستثنائي، ولا مثيل له. ومسؤوليتنا أن نخدم الأندية ونحرص على تعزيز الكفاءة، وأن تستند قراراتها إلى معايير واضحة. كما نعمل على وضع آلية للتوزيع تُبنى على نتائج محددة». — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وشدد على أن الرقابة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطموح الرياضي والاستدامة المالية، والحد من المخاطر التي قد تواجه الأندية، وحماية مصالح جماهيرها.