تنطلق غداً الخميس منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الأوروغواياني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في اختبار أول يسعى من خلاله إلى تحقيق بداية إيجابية وحصد النقاط الثلاث، وسط تطلعات المنتخبات المشاركة إلى تسجيل انطلاقة قوية في النسخة التي تستمر حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويدرك المنتخب السعودي حجم التحدي الذي ينتظره أمام أوروغواي، التي تمتلك تاريخاً كروياً عريقاً، إذ وصف أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي، عقب قرعة مرحلة المجموعات، المنتخب المنافس بأنه «يمثل مدرسة كروية عالمية لها تاريخ عريق في اللعبة»، مؤكداً إدراكه لصعوبة المواجهة أمام المنتخب القادم من أميركا الجنوبية، الذي يقوده لاعب خط وسط منتخب أوروغواي السابق إجناسيو جونزاليس.

يسعى المنتخب العنابي إلى قطع خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف بالفوز في مباراته الأولى (وكالة الأنباء القطرية)

وفي المجموعة الرابعة أيضاً، تخوض فرنسا مباراتها الافتتاحية أمام هايتي، التي ركزت استعداداتها للبطولة على تنظيمها الدفاعي، بحسب ما أكده مدربها كاوسكي سانفيل، إذ سيكون خط دفاعها أمام اختبار صعب في مواجهة المنتخب الفرنسي الساعي إلى إحراز لقبه الثاني في مونديال الناشئين، بعدما توج بالبطولة عام 2001.

ووصف مدرب فرنسا خوسيه ألكوسير لاعبيه بأنهم «أبطال صغار»، مضيفاً: «لديهم اعتداد بأنفسهم وشعور بالفخر أيضاً»، في إشارة إلى طموحات المنتخب الفرنسي في المنافسة على اللقب.

وتشهد الجولة الافتتاحية ثماني مباريات واعدة في المجموعات الأربع الأولى، بمشاركة ثلاثة منتخبات عربية هي السعودية وقطر ومصر، فيما تبرز فرنسا والأرجنتين بين المنتخبات الكبرى التي تبدأ مشوارها في اليوم الأول.

وفي المجموعة الأولى، يحظى المنتخب القطري، مستضيف البطولة، بمساندة جماهيره المتحمسة عندما يواجه نظيره البنمي، في محاولة لتحقيق بداية قوية، بعدما كان على بعد خطوة من بلوغ الأدوار الإقصائية على أرضه في النسخة الماضية، ويسعى هذه المرة إلى قطع خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف بالفوز في مباراته الأولى.

ورغم ذلك، لن تكون مهمة المنتخب القطري سهلة أمام بنما، التي تمثل اختباراً صعباً لصاحب الأرض، إذ يبرز المهاجم الموهوب إستيفيس لوبيز بين أخطر الأسلحة الهجومية للمنتخب القادم من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

وفي المواجهة الثانية بالمجموعة ذاتها، يفتتح المنتخب المصري مشواره في المسابقة بمواجهة نظيره اليوناني، الذي يعد واحداً من ثمانية منتخبات تشارك للمرة الأولى في كأس العالم تحت 17 عاماً، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورغم افتقاد منتخب اليونان الخبرة في البطولة، فإن مدربه فاسيليوس باباداكيس لا يضع سقفاً لطموحات فريقه، حيث قال: «نحلم بالفوز بالبطولة. في اليونان، لدينا دائماً حلم».

وسيكون الاختبار الأول لهذه الطموحات اليونانية أمام المنتخب المصري، صاحب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً 2026، الذي توج أخيراً ببطولة كأس الخليج في قطر، بعدما شارك في المسابقة ببطاقة دعوة.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب الإكوادور مع كاليدونيا الجديدة، حيث يسعى المنتخب اللاتيني إلى تأكيد تطوره بعد المشوار الذي قدمه في بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاماً، التي أنهاها في المركز الرابع.

وقال جونزالو فيريا، مدرب منتخب الإكوادور، لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب اللقاء، إن فريقه «قطع شوطاً طويلاً» منذ ظهوره اللافت في البطولة القارية، فيما سيحتاج منتخب كاليدونيا الجديدة إلى إظهار مهارات لاعبيه وروحهم القتالية وتماسكهم إذا أراد تفجير المفاجأة وحصد النقاط الثلاث.

يفتتح المنتخب المصري مشواره في المسابقة بمواجهة نظيره اليوناني (المنتخب المصري)

أما المواجهة الثانية في المجموعة بين أوغندا وكوريا الجنوبية، فتعد بصدام مثير بين أسلوبين مختلفين، إذ لن يكون المنتخب الأوغندي، الذي بلغ دور الـ16 في مشاركته الأولى بمونديال الناشئين العام الماضي، لقمة سائغة أمام منافسه الكوري بقيادة مهاجمه الواعد نام إيان، حيث يطمح المنتخب الأفريقي إلى مواصلة مفاجآته في البطولة للنسخة الثانية على التوالي.

وفي المجموعة الثالثة، يخوض منتخب موزمبيق أول مباراة في تاريخه في مونديال الناشئين أمام المنتخب الدنماركي، الذي يعود إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 2011.

وتعهد المدرب الدنماركي مادس لينج بأن فريقه «سيلعب بجرأة» في قطر، وهو ما يضع المنتخب الأوروبي أمام اختبار لتأكيد تفوقه، في حين يحلم المنتخب القادم من القارة الأفريقية بتحقيق انتصار تاريخي في ظهوره الأول بالمسابقة.

وفي اللقاء الآخر بالمجموعة، يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة ليست بالسهلة أمام نظيره الأسترالي، في لقاء مرتقب بين منتخبين يطمحان إلى بداية قوية.

وأكد بيسيان كوتليشي، قائد منتخب أستراليا، أن فريقه «لن يخشى أحداً»، وهي العقلية التي قد تمثل مفتاح الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة، في المقابل، يمتلك المنتخب الأرجنتيني قائمة تزخر بالمواهب، ويتطلع إلى إحراز أول لقب لبلاده في تاريخ كأس العالم تحت 17 عاماً.