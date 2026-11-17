تتجه الأنظار إلى عشرة لاعبين واعدين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن أبرز المواهب التي تستحق المتابعة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026، المقررة إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

وتحمل البطولة أهمية خاصة باعتبارها محطة شهدت في نسخ سابقة بروز أسماء تحولت لاحقاً إلى نجوم عالميين، من بينهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو ونيمار وتشافي وأندريس إنييستا وفيكتور أوسيمين وفيل فودين... وهو ما يمنح النسخة المقبلة فرصة جديدة لاكتشاف مواهب قد تصنع مستقبل اللعبة.

وتضم قائمة «فيفا» التنزاني ديماس أثاناسي، الذي خطف الأنظار في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً، بعدما سجل ثلاثة أهداف تصدر بها قائمة الهدافين، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وحجز مقعده في المونديال للمرة الأولى أيضاً، رغم أنه لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره.

جيوفاني باروني لاعب نادي تاليريس يستعد للتألق مع ناشئي الأرجنتين (سكاي إيطاليا)

ومن الأسماء البارزة كذلك الأرجنتيني جيوفاني باروني، لاعب الوسط الهجومي في نادي تاليريس، الذي قدم مستويات لافتة خلال تصفيات أميركا الجنوبية، وكان من أبرز عناصر منتخب بلاده، كما سبق له الظهور في الدوري الأرجنتيني الممتاز. ويتميز اللاعب الأعسر برؤيته الجيدة للملعب وقدرته على صناعة الفرص، ويحمل القميص رقم 10 مع منتخب الأرجنتين.

وتبرز أيضاً موهبة الإيفواري هوبير ياو، شقيق النجم السابق جيرفينيو، والذي شارك في نسخة 2025 من كأس العالم للناشئين، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر. ويتميز المهاجم بالقوة البدنية والسرعة، ويلعب في أكاديمية نادي نوردشيلاند الدنماركي، بعدما انضم إليها مطلع العام الحالي.

ومن البرازيل، اختار «فيفا» إدواردو كونسيساو، جناح بالميراس، الذي يواصل النادي من خلاله تقديم المواهب الواعدة، بعد إندريك وإستيفاو. ويتميز اللاعب بالسرعة والمهارة في المراوغة والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف الهجومية.

وتضم القائمة النيوزيلندي إيثان داير، قائد منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للناشئين للمرة الثانية. ويلعب داير في مركز قلب الدفاع، ويتميز بالهدوء في التعامل مع الكرة والقدرة على التدخلات الدفاعية، كما نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة أوقيانوسيا تحت 16 عاماً، وهو أحد العناصر المهمة في فريق سيدني إف سي.

أما الكولومبي خوسيه إسكورسيا، مهاجم أتلتيكو ناسيونال، فقد كان من أبرز نجوم بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاماً، بعدما سجل أربعة أهداف وصنع هدفين، ليسهم في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري. ويتميز بالسرعة الكبيرة والحس التهديفي، ما يجعله أحد أبرز العناصر الهجومية المنتظرة في البطولة.

الياباني ماكي كيتاهارا يحتفل بجائزتَي أفضل لاعب وهداف آسيا للناشئين (الاتحاد الآسيوي)

ومن آسيا، يبرز الياباني ماكي كيتاهارا، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس آسيا تحت 17 عاماً، وحصل على جائزتَي أفضل لاعب والهداف في البطولة. ويتميز لاعب الوسط الهجومي بمهاراته في المراوغة ودقته في استخدام القدمين، ويلعب حالياً مع فوجيدا إم واي إف سي على سبيل الإعارة من طوكيو إف سي.

ويمثل الجامايكي جاهاماري نولان أحد أبرز المواهب الهجومية في القائمة، بعدما سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات خلال تصفيات كأس العالم تحت 17 عاماً، قبل أن يلفت الأنظار مع منتخب تحت 20 عاماً، ويحصل على فرصة الظهور مع المنتخب الأول وهو في السادسة عشرة من عمره. ويجيد نولان اللعب في مركز المهاجم، وكذلك خلف رأس الحربة، ويتميز بقدرته على إنهاء الهجمات وصناعة الخطورة.

وضمت القائمة الإيطالي دييغو بيريلو، الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز بلاده على بلجيكا في نهائي كأس أوروبا تحت 17 عاماً، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، قبل أن تحسم إيطاليا اللقب بركلات الترجيح 4/ 3. وبدأ بيريلو مسيرته في أكاديمية إمبولي قبل انتقاله إلى أتالانتا مطلع العام، ويتميز بقدراته التهديفية، ويعتبر مواطنه فيليبو إنزاغي مثله الأعلى.

الإسباني جونيور زامورانو مثّل الفريق الأول لجيرونا (نادي جيرونا)

ويكمل القائمة الإسباني جونيور زامورانو، قلب الدفاع الذي فرض نفسه أساسياً في صفوف جيرونا بدوري الدرجة الثانية الإسباني خلال موسم 2026/ 2027، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في 16 أغسطس (آب) الماضي، بعد ثمانية أيام فقط من بلوغه السابعة عشرة. ويتميز زامورانو بطوله وقوته في الالتحامات، إلى جانب قدرته على بناء اللعب والتمرير من الخط الخلفي.

وتعكس هذه الأسماء تنوع المواهب المشاركة في مونديال قطر، بين لاعبين سبق لهم خوض تجارب دولية في بطولات الفئات السنية، وآخرين حققوا خطوات مبكرة نحو فرقهم الأولى، في انتظار أن تمنحهم البطولة فرصة جديدة لإثبات قدراتهم على الساحة العالمية.