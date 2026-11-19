أكد ياسر المسحل، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، أن قرار تأجيل البطولة إلى الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 حتى 21 يناير (كانون الثاني) 2028، لن يُغيّر عدد الملاعب المستضيفة أو الخطط التنظيمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الملاعب الثمانية المعلنة سابقاً ستظل هي المعتمدة لإقامة مباريات البطولة.

وعقدت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027، جلسة نقاش رياضية في العاصمة التايلندية بانكوك، حضرها ياسر المسحل رئيس اللجنة، ومحمد بن قينان مدير الإعلام والاتصال، وذلك على هامش حفل الاتحاد الآسيوي لكرة لتوزيع جوائز 2026.

وقال المسحل، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» خلال جلسة النقاش بشأن جاهزية الملاعب وإمكانية إقامة مباريات عليها خلال الفترة المقبلة: «هي 8 ملاعب كما أُعلن سابقاً، ولم يطرأ عليها أي تغيير، ومن بينها ملعب (أرامكو) الذي بدأ بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي».

وأوضح أن استاد «الملك فهد الدولي» يسير وفق خطة إعادة التطوير الموضوعة، فيما بات ملعب «جامعة الإمام» قريباً من اكتمال جاهزيته، مؤكداً أن بقية الملاعب تستخدم بالفعل في إقامة مباريات المسابقات المحلية.

وعن موعد بدء إقامة المباريات على استاد «الملك فهد» وملعب «جامعة الإمام»، قال: «بالنسبة إلى استاد (الملك فهد)، فإن زملاءنا في وزارة الرياضة هم المعنيون بهذا الأمر، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً قريباً، وأن تقام عليه بعض المباريات متى ما تم التنسيق مع الجهات المعنية والأندية الراغبة في استخدامه».

وأضاف: «الأمر ينطبق أيضاً على ملعب (جامعة الإمام)، وما يهمنا بصفتنا لجنة منظمة هو أن تكون الملاعب جاهزة مسبقاً، وأن تستضيف عدداً من المباريات قبل انطلاق البطولة، حتى نتأكد من جاهزيتها بشكل كامل».

وشدد المسحل على أن تأجيل البطولة لن يدفع اللجنة المنظمة إلى إضافة ملاعب جديدة، حتى في حال اكتمال بعض المنشآت الجاري تطويرها ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكداً أن الملاعب الثمانية المعتمدة ستظل دون تغيير، وذلك عند سؤاله عن ملعب وسط جدة.

وفيما يتعلق بأسباب اختيار الموعد الجديد، بدلاً من إقامة البطولة خلال الصيف، أوضح رئيس الاتحاد السعودي أن تحديد الفترة جاء بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لضمان إتاحة اللاعبين للمنتخبات المشاركة، خصوصاً المحترفين في الدوريات خارج القارة الآسيوية.

وقال: «الوقت الجديد قريب من الموعد الذي كانت ستُقام فيه البطولة، وجرى الاتفاق مع (فيفا) بشأن أيام التوقف الدولي لتمكين اللاعبين من الالتحاق بمنتخباتهم، خصوصاً القادمين من الدوريات خارج آسيا».

وأشار إلى أن البطولات القارية تقام عادة خلال فترتي الشتاء أو الصيف، وفقاً للروزنامة الدولية، معتبراً أن الموعد المعتمد هو الأنسب لإقامة كأس آسيا.

ومضى المسحل في حديثه: «نشعر ببعض خيبة الأمل، لأننا كنا متحمسين للغاية ومستعدين لاستضافة البطولة، وكذلك بعض الجماهير التي وضعت خططها للحضور، لكن هذه أمور تحدث أحياناً، وتكون خارجة عن إرادتنا».

وأضاف: «أجرينا مناقشات مستفيضة مع أصدقائنا في الاتحاد الآسيوي، وقد صادق المكتب التنفيذي على القرار، ووجّه رئيس الاتحاد الآسيوي الشكر إلى الاتحاد السعودي واللجنة المحلية المنظمة».

وتابع: «هذا سيجعلنا أكثر استعداداً وحماساً لتنظيم بطولة استثنائية. كأس آسيا بطولة خاصة جداً بالنسبة إلينا نحن السعوديين، فقد وصلنا إلى النهائي 3 مرات، وتوجنا باللقب 3 مرات، لكننا لم نستضف البطولة من قبل».

وعن المخاوف المتعلقة بالأمن والسلامة، أكد المسحل أن التحديات التي أدت إلى التأجيل كانت مرتبطة في المقام الأول بالجوانب اللوجستية واضطرابات السفر، وليس بعدم القدرة على توفير الأمن للمنتخبات والجماهير.

وقال: «الأمن والسلامة لا يُمثلان تحدياً بالنسبة إلينا في الوقت الحالي. الحياة تسير بصورة طبيعية في السعودية، ولدينا أكثر من 100 لاعب دولي يشاركون في الدوري، والناس يذهبون إلى أعمالهم يومياً».

وأضاف: «التحديات الرئيسية كانت لوجستية، إلى جانب اضطرابات السفر. ونحن متفائلون بأن الظروف في المنطقة ستتحسن، وواثقون بأننا سنكون جاهزين بنسبة 100 في المائة».

وشدد على أن الجهات الحكومية السعودية تولي أمن وسلامة جميع الموجودين في المملكة اهتماماً بالغاً، مؤكداً أن اللجنة المنظمة لن تستضيف البطولة إذا رأت وجود مخاطر قد تؤثر في سلامة المشاركين أو سير المنافسات.

وفيما يتعلق بالتواصل مع الاتحادات الوطنية المشاركة، أوضح المسحل أن اللجنة المنظمة تُحافظ على قنوات اتصال مستمرة مع مسؤولي الاتحادات الآسيوية، وتحرص على تزويدهم بالمستجدات المتعلقة بالبطولة.

وقال: «التقينا عدداً من مسؤولي الاتحادات خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير في طوكيو، وتربطني علاقات قوية بمعظم رؤساء الاتحادات المشاركة، ونحن مستعدون دائماً لتزويدهم بأي تحديثات يحتاجون إليها».

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تعمل بالتنسيق مع اللجنة المختصة في الاتحاد الآسيوي، التي تضم عدداً من أعضاء المكتب التنفيذي، وتعقد معها اجتماعات دورية لمتابعة الاستعدادات.

من جانبه، أكد محمد قينان، مدير الإعلام والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة، أن تأجيل البطولة لن يُغيّر توزيع الملاعب أو مقار إقامة المنتخبات أو الخطط المعتمدة للأدوار النهائية.

وقال، ردّاً على سؤال بشأن انعكاسات التأجيل على ترتيبات الاستضافة: «كل شيء باقٍ كما هو، سواء الملاعب أو برمجة المباريات أو مقار إقامة المنتخبات ومعسكراتها، والفارق الوحيد هو تغير التاريخ».

وأوضح قينان أن اللجنة المنظمة قطعت شوطاً متقدماً في تحديد مناطق الجماهير والفعاليات المصاحبة للبطولة في المدن المستضيفة الثلاث، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه المناطق ستُعلن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تجربة الجماهير ستراعي خصوصية كل مدينة مستضيفة، بما يعكس التنوع الثقافي والمناطقي في السعودية، ويمنح الزوار تجارب مختلفة خلال البطولة.