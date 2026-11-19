استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين (دون 17 عاماً)، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بالخسارة أمام نظيره اليوناني بنتيجة 1-2، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً قطر وبنما.

ودفع المنتخب المصري ثمن النقص العددي في صفوفه، بعدما اضطر إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23، إثر طرد لاعبه دانيال تامر لحصوله على الإنذار الثاني، ما أتاح للمنتخب اليوناني فرض أفضليته على مجريات اللقاء.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، إذ افتتح كونستانتينوس سوفلاتزيس التسجيل لمصلحة اليونان في الدقيقة 55، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك المصرية.

وأضاف كونستانتينوس كارانجيليس الهدف الثاني في الدقيقة 62، مستغلاً حالة الارتباك الدفاعي في صفوف المنتخب المصري، بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية من سوفلاتزيس داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة على يمين الحارس المصري.

ونجح المنتخب المصري في إعادة تنظيم صفوفه رغم النقص العددي، ليقلص زياد سعودي الفارق في الدقيقة 71، بعدما تلقى تمريرة من أحمد صفوت، وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية استقرت على يسار الحارس اليوناني.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب اليوناني أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف المنتخب القطري، الذي تغلب على بنما بهدفين دون رد، فيما حل المنتخب المصري ثالثاً من دون رصيد.

ويواجه منتخب مصر نظيره القطري، الأحد المقبل، في مواجهة عربية خالصة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما تلتقي اليونان مع بنما في اليوم ذاته.