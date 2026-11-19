رحَّبت السعودية و14 دولة عربية وإسلامية بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات، رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشارِكة في بناء المستوطنات.

كما رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والكويت وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر وفلسطين والجزائر والنيجر والمالديف وليبيا والصومال، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب الوزراء، في بيان، الخميس، عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، ومنها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1)، ومن يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.

وجدّد البيان الإدانة الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، مُعرباً عن الأمل في أن تشجّع الخطوة البريطانية والأسترالية العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوها.

ورأى الوزراء أنّ التدابير المذكورة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو (تموز) 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده.

وجدّد البيان دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخَذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم تصعيد إسرائيل العسكري في غزة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم، ومؤكدين أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدّد البيان على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.