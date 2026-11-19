يدرك الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، أنه لا يملك رفاهية الوقت لالتقاط أنفاسه أو التأقلم مع مهمته الجديدة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقبل مواجهة مرتقبة أمام ليفربول الأحد المقبل.

ورغم إرهاق السفر وفارق التوقيت، فإن بوكيتينو توجه مباشرة إلى مركز تدريبات مانشستر يونايتد صباح الأربعاء، عقب وصوله إلى إنجلترا على متن رحلة جوية ليلية من سينسيناتي بالولايات المتحدة؛ حيث قاد المنتخب الأميركي آخر مرة الثلاثاء.

وتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية خلفاً لمايكل كاريك، الذي أقيل من منصبه في ظل تراجع نتائج الفريق، واحتلاله المركز الـ18 في ترتيب الدوري، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار واحد في أول 10 مباريات.

وقال بوكيتينو، في تصريحات لقناة النادي التلفزيونية، الخميس: «تولي تدريب هذا النادي الرائع مسؤولية كبيرة. أمتلك طاقة كبيرة وأتطلع إلى بدء العمل مع اللاعبين».

وأضاف: «إنها فرصة، بل شرف، أن أكون مدرباً لمانشستر يونايتد. لن نهدر الوقت، وعلينا أن نكون مستعدين للمنافسة يوم الأحد».

وتابع: «الآن ليس وقت الراحة أو النوم أو التفكير، بل وقت الاستعداد وتجهيز كل شيء لضمان خوض المباراة على ملعب (آنفيلد) بأفضل حالة ممكنة».

وانضم إلى بوكيتينو في مانشستر يونايتد طاقمه الفني الذي رافقه سنوات طويلة، علماً بأن بعض أفراده سبقوه إلى النادي للشروع في التحضيرات للمواجهة الأولى أمام ليفربول.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أهمية وجود مساعديه خيسوس بيريز، وتوني خيمينيز، ونجله سيباستيانو بوكيتينو، قائلاً: «طاقمي المقرب يمثل أهمية كبيرة، فبعد سنوات طويلة من العمل معاً، نعرف تماماً ما يتعين علينا فعله. وجودهم معنا يضعنا في أفضل وضع ممكن للتحضير للمباراة المقبلة».

وأضاف: «سبق لنا العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولدينا ارتباط وثيق بإنجلترا، وندرك جيداً ما يمثله مانشستر يونايتد وما تنتظره الجماهير منا، وسنحاول أن نقدم لها ما تريده».

ورغم الأزمة التي يعيشها «الشياطين الحمر»، فإن بوكيتينو شدد على ضرورة تحرير اللاعبين من الضغوط وتحويلها حافزاً لاستعادة النتائج الإيجابية.

وقال: «أعتقد أن التركيز على الوضع الحالي أمر خاطئ؛ إذ ينبغي أن ننظر إلى الإمكانات التي يمتلكها هذا النادي. أولويتنا الآن هي العمل مع اللاعبين ومحاولة تخفيف الضغط عنهم».

وأضاف: «يجب أن يكون الضغط مصدراً للطاقة، وكذلك المسؤولية، فمن الصعب للغاية أن تتحمل كل هذه الضغوط والمسؤوليات على عاتقك».

واختتم بوكيتينو حديثه: «تريد الجماهير أن ترى أننا نقاتل، وأننا مانشستر يونايتد، وأننا نحترم تاريخنا ونلعب من أجل الفوز».