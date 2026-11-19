تتشابه أزمات مانشستر يونايتد الحالية مع مرحلة سقوطه إلى الدرجة الثانية قبل أكثر من نصف قرن، حين عجز النادي عن تجاوز إرث مدربه الأسطوري مات باسبي، وتخبط في اختيار خلفائه، قبل أن يجد نفسه في واحدة من أكثر المحطات إيلاماً في تاريخه، وهو ما يفرض على الإدارة الحالية الاستفادة من دروس الماضي لتجنب تكرار السيناريو.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن أوجه التشابه بين يونايتد في 1974 والنادي الذي يعيش أزمة جديدة هذا الموسم، تبدو واضحة، مع استمرار التراجع، وتبدل المدربين، وعدم الاستقرار داخل أروقة النادي، في ظل بقاء إرث المدربين السابقين حاضراً بقوة.

فبعد اعتزال مات باسبي تدريب الفريق عام 1968، عقب قيادة النادي إلى لقب دوري أبطال أوروبا، بقي في منصب إداري، على غرار السير أليكس فيرغسون الذي استمر في الحضور داخل النادي بعد رحيله عن التدريب، بينما عانى خلفاؤهما من صعوبة التعامل مع إرثهما.

وخلال السنوات الست التي أعقبت تتويج يونايتد الأوروبي، تعاقب على تدريب الفريق ويلف ماكغينيس، قبل أن يعود باسبي مؤقتاً لإنقاذه، ثم فرانك أوفاريل، وصولاً إلى تومي دوكرتي، الذي قاد الفريق إلى الهبوط في نهاية المطاف.

وفي السنوات الثماني الأخيرة، أقال النادي جوزيه مورينيو، وأولي غونار سولشاير، وإريك تن هاغ، وروبن أموريم، وميكل كاريك، في سلسلة تعكس حجم الاضطراب الفني الذي عاشه الفريق.

وعندما تولى دوكرتي المهمة في ديسمبر (كانون الأول) 1972، كان يونايتد يعاني بالفعل، إذ عرض عليه باسبي تدريب الفريق بعد خسارة ثقيلة أمام كريستال بالاس، قائلاً إن هناك مشكلات كبيرة داخل غرفة الملابس، محذراً من أن إعادة بناء الفريق ستكون أشبه بمحاولة تغيير اتجاه ناقلة نفط ضخمة.

ورغم أن دوكرتي كان يقدم نتائج جيدة مع منتخب اسكوتلندا، فإنه قرر قبول المهمة، وبدأ مشروع إعادة بناء الفريق، مستعيناً بصلاحيات واسعة في سوق الانتقالات. وتعاقد في اليوم التالي لتعيينه مع جورج غراهام من آرسنال مقابل 120 ألف جنيه إسترليني، ثم ضم أليكس فورسيث من بارتيك مقابل 100 ألف جنيه، ونجح في إقناع لو ماكاري بالانتقال إلى يونايتد بدلاً من ليفربول مقابل 200 ألف جنيه.

تومي دوكرتي (رويترز)

كما بدأ التخلص من نجوم الجيل الذي تُوج باللقب الأوروبي عام 1968، إذ أعلن بوبي تشارلتون أن موسم 1973-1974 سيكون الأخير له، فيما قرر دوكرتي الاستغناء عن أسماء بارزة مثل دينيس لو وتوني دن وبات كريند ودايفيد سادلر، في خطوة اعتبرها ضرورية لإنهاء مرحلة وإطلاق مشروع جديد.

وكان جورج بست قد عاد إلى الفريق بعد اعتزال سابق، لكنه خاض مباراته الأخيرة مع يونايتد في الأول من يناير (كانون الثاني) 1974 أمام كوينز بارك رينجرز، بعدما تكررت مشكلاته المتعلقة بالتأخر عن التدريبات والمباريات، فيما كان رحيل لو إلى مانشستر سيتي من أكثر القرارات إثارة للجدل.

ونجح دوكرتي في إبقاء الفريق ضمن الدرجة الأولى خلال موسمه الأول، لكن الأزمة عادت في الموسم التالي، بعدما أفرط النادي في الاستغناء عن اللاعبين، إذ رحل 13 لاعباً في الصيف، بينما عانى الفريق من ضعف الفاعلية الهجومية، حتى إن حارس المرمى أليكس ستيبني كان يتصدر قائمة هدافي الفريق لفترة برصيد هدفين من ركلتي جزاء.

وتأكد هبوط يونايتد في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، عقب خسارته أمام مانشستر سيتي، في مباراة شهدت تسجيل دينيس لو هدفاً حاسماً بكعبه، في مشهد زاد من قسوة سقوط النادي.

ورغم الهبوط، لم يفقد دوكرتي ثقته في قدرة يونايتد على العودة، مؤكداً أن النادي سيظل قادراً على جذب الجماهير حتى في الدرجة الثانية، وهو ما تحقق بالفعل، إذ بلغ متوسط الحضور الجماهيري في أولد ترافورد أكثر من 47 ألف متفرج، وهو الأعلى في البلاد آنذاك.

وأعاد دوكرتي بناء الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين شباب يمتلكون الحافز والرغبة في إثبات أنفسهم، مثل ستيف كوبيل من ترانمير، وستيوارت بيرسون من هال سيتي، وجيم هولتون من شروزبري، واعتمد أسلوباً هجومياً مباشراً أعاد للفريق هويته، ليصعد إلى الدرجة الأولى من المحاولة الأولى.

لكن الظروف التي أحاطت بهبوط يونايتد في السبعينات تختلف كثيراً عن الواقع الحالي؛ إذ لم يكن النادي يخسر عوائد ضخمة من حقوق البث، ولم يكن مثقلاً بالديون، كما لم تكن رواتب اللاعبين مرتبطة بشكل كبير بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وكانت العقود أقصر وأسهل في التعامل معها، في حين لم يكن تأثير وكلاء اللاعبين على سوق الانتقالات بالحجم الذي يشهده اليوم.

وتحذر «الغارديان» من أن تجاهل دروس تلك المرحلة قد يجعل تداعيات الأزمة الحالية أكثر قسوة، في ظل الفوارق المالية الكبيرة بين درجات كرة القدم الإنجليزية، وحجم الالتزامات المالية التي يتحملها النادي، ما يجعل أي هبوط محتمل أكثر تعقيداً من تجربة 1974.