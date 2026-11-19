لم تكن اللاعبة الأسترالية، آشلي بارتي، من النوع الذي يفتخر بإنجازاته مطلقاً، لذلك ربما لم يكن من المفاجئ أن انتخابها لعضوية «قاعة مشاهير التنس الدولية» قد أسعدها، لكنها تساءلت عما إذا كانت تستحق حقّاً أن تكون بين عظماء هذه الرياضة.

وستنضم الفائزة بثلاث بطولات كبرى في منافسات الفردي، واللاعبة التي احتلت المركز الأول عالمياً سابقاً، رسمياً في قاعة المشاهير خلال حفل يقام في نيوبورت بولاية رود آيلاند الأميركية في أغسطس (آب) المقبل، لتأخذ مقعدها بين نجوم مثل روغر فيدرر وبيلي جين كينغ ومارغريت كورت.

وبعد مرور ما يقرب من 5 سنوات على اعتزالها، ورغم أنها لا تزال في الثلاثين من عمرها، تأثرت بارتي بتلقي رسائل تهنئة شخصية مما يقرب من 20 عضواً في قاعة المشاهير، بينهم فيدرر ومارتينا نافراتيلوفا بعدما أبلغها الرئيسان المشاركان لقاعة مشاهير التنس الدولية، كيم كليسترز وباتريك مكنرو، بالخبر في مكالمة هاتفية مفاجئة.

وقالت بارتي لـ«رويترز» في مكالمة هاتفية من مقر إقامتها في ولاية كوينزلاند الأسترالية: «أشعر بتواضع شديد وامتنان كبير. ولأكون صادقة، أعاني قليلاً من متلازمة المحتال؛ حيث أشعر بأنني لا أنتمي تماماً إلى هذا المكان. قاعة المشاهير مخصصة لأساطير رياضتنا الحقيقيين، ولست متأكدة من أنني وصلت إلى هذا المستوى تماماً».

وقليلون من مواطنيها يشاركونها هذا التقييم لبارتي، التي أنهى فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2022 انتظاراً دام 44 عاماً لتتويج بطلة محلية في فئة الفردي للسيدات.

وفازت اللاعبة التي تجيد اللعب على كل أنواع الملاعب بالبطولات الكبرى على الأرضيات الثلاث المختلفة؛ حيث حصدت لقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2019، وويمبلدون عام 2021، واحتلت صدارة التصنيف العالمي لمدة 114 أسبوعاً متتالياً.

وستنضم إلى قاعة المشاهير جنباً إلى جنب مع الياباني شيندو كونيدا، الحاصل على 4 ميداليات ذهبية في ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة و50 لقباً في البطولات الكبرى، والذي جرى انتخابه في فئة تنس الكراسي المتحركة.

وقالت بارتي إن هذا التكريم يعود بالقدر ذاته إلى الفريق الذي رافقها في رحلتها المتقلبة في عالم التنس، والتي تضمنت صراعاً مع الاكتئاب وابتعاداً عن الملاعب لمدة عامين تقريباً، وتجربة مثيرة للاهتمام في ممارسة الكريكيت على مستوى الاحتراف.

وقالت بارتي، التي أصبحت الآن أماً لطفلين صغيرين: «ربما أكون متحمسة أكثر لإبلاغ فريقي بهذا الخبر؛ لأنني أشعر بأن هذا التكريم يخصهم بقدر ما يخصني».

وأثار اعتزالها للتنس وعمرها 25 عاماً، بعد مرور شهرين فقط على فوزها في «ملبورن بارك»، تكهنات طويلة حول احتمال عودتها يوماً ما.

وتضم قاعة المشاهير لاعبات تمكنّ من التوفيق بين الأمومة والفوز بالبطولات الأربع الكبرى، مثل كورت وكليسترز وإيفون جولاغونج كاولي، لكن بارتي، التي بدت سعيدة، قالت إنها لا تنوي الانضمام إليهن، فهي راضية، وتركز على أسرتها.

وعندما سئلت عما إذا كان موقفها قد زاد صرامة، متحولاً من عبارة «لا تقل أبداً لا» إلى مجرد «لا قاطعة»، أجابت «لا، يا صديقي، كان دائماً أبداً».

ولم يكن هناك أي ندم على الاعتزال في سن مبكرة. موضحة «لا، لا، لا، ولا حتى مرة واحدة».

ولم تعلق بارتي كثيراً على عودة سيرينا وليامز إلى التنس وعمرها 44 عاماً، ودافع اللاعبة الأميركية في أن يشاهد أطفالها لعبها.

وقالت بارتي: «أطفالي لا يعرفون حتى إنني لعبت التنس، وأنا متأكدة من أنهم سيتساءلون عما يجري خلال حفل التكريم العام المقبل. أنا مشغولة حالياً تماماً برعاية طفلي الصغيرين وأحب ذلك تماماً».

وستنضم بارتي إلى جولاغونج كاولي لتصبح ثاني أسترالية الأصل في قاعة المشاهير، وتأمل أن يحذو حذوها المزيد.

وقالت: «أعتقد أنه إذا تم توفير الفرصة المناسبة لهم للتعلم والنمو، فمن المأمول أن ينضم شاب أو شابة أخرى إلى قاعة المشاهير يوماً ما».